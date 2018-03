Kulturnachrichten

Freitag, 30. März 2018

Friedensnobelpreisträgerin Malala besucht Pakistan Polizeischutz, denn Kampf um Bildung gilt Konservativen als unislamisch Überraschend und unter strengem Polizeischutz besucht die junge Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai ihr Heimatland Pakistan. Neben Treffen mit Ministerpräsident Shahid Khaqan Abbasi und anderen Regierungsangehörigen, steht der Besuch einer Frauendelegation auf dem Programm, die von der pakistanischen Regisseurin und Oscar-Gewinnerin Sharmeen Obaid Chinoy angeführt wird. Danach wolle Malala Familie und Freunde treffen. Nach einem Mordversuch der radikalislamischen Taliban lebt die Kinderrechtsaktivistin seit 2012 in GB. Schon als Schülerin hatte sie sich öffentlich für Bildung und Gleichberechtigung in Pakistan eingesetzt.

Zeichner Joachim John gestorben Er nahm aktiv am Vereinigungsprozess der Akademien teil Der Maler, Grafiker und Zeichner Joachim John ist tot. Er war Mitglied der Akademie der Künste Berlin. John nahm in dem vom Dramatiker Heiner Müller berufenen "Zwanziger-Gremium" aktiv am Vereinigungsprozess der beiden damaligen Akademien in Ost- und West-Berlin teil. John starb im Alter 85 Jahren nach kurzer Krankheit im mecklenburgischen Neu Frauenmark in der Nähe von Schwerin, wie sein Sohn Holger John mitteilte. 1985 erhielt John den Käthe-Kollwitz-Preis der Akademie der Künste der DDR, 1998 den Kulturpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Wiener Symphoniker: Orozco-Estrada wird Chefdirigent Philippe Jordan wechselt an die Wiener Staatsoper Die Wiener Symphoniker berufen den gebürtigen Kolumbianer Andrés Orozco-Estrada zum neuen Chefdirigenten. Der 40-Jährige wird den Posten mit der Saison 2021/2022 antreten. Er folgt auf den Schweizer Philippe Jordan, der als Musikdirektor an die Wiener Staatsoper wechselt. Der Wahlwiener Orozco-Estrada ist derzeit Chefdirigent des hr-Sinfonieorchesters Frankfurt und Musikdirektor beim Houston Symphony Orchestra. Außerdem fungiert er als Erster Gastdirigent im London Philharmonic Orchestra. "Ich freue mich sehr, als Chefdirigent die hervorragende Qualität des Orchesters auch in Zukunft zu garantieren und an neuen Aufgaben weiterzuentwickeln", sagte Orozco-Estrada zu seiner Ernennung. Es sei ihm ein Anliegen, in den kommenden Jahren eine noch engere Beziehung zum Publikum aufzubauen.

Pollock-Bild könnte 40 Millionen Dollar einbringen Gemälde im drip painting-Stil soll bei Sotheby's versteigert werden Ein Bild des US-Malers Jackson Pollock (1912-1956) könnte bei einer Auktion in New York bis zu 40 Millionen Dollar (etwa 33 Millionen Euro) einbringen. Das "Number 32, 1949" betitelte Gemälde solle am 16. Mai versteigert werden, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Das Werk ist eines der sogenannten drip paintings, bei denen Farbe auf eine Leinwand getropft wird. Pollock hatte 1947 mit dieser Methode angefangen und war damit weltberühmt geworden. "Number 32, 1949" war 1983 gekauft worden und seitdem in derselben Privatsammlung geblieben.

Oscar-Akademie schreibt Studenten-Preis aus Nachwuchsregisseure können sich bis 1. Juni bewerben Die Oscar-Akademie ruft Nachwuchsregisseure in aller Welt auf, sich für den Studenten-Oscar zu bewerben. Wie der Filmverband in Los Angeles am Donnerstag bekanntgab, können Studierende bis zum 1. Juni ihre Filme für den diesjährigen Wettbewerb einreichen. Die Preise werden im Oktober in Hollywood vergeben. Im vorigen Herbst hatten neben US-Bewerbern auch zwei deutsche Nachwuchsregisseure den goldenen Studenten-Oscar gewonnen: Johannes Preuss von der Filmakademie Baden-Württemberg mit seiner Reportage "Galamsey" über illegale Goldgräber in Ghana sowie Katja Benrath von der Hamburg Media School mit dem Kurz-Spielfilm "Watu Wote/All of Us". Die Auszeichnung wird seit 1972 verliehen - heute erfolgreiche Regisseure wie Spike Lee oder Robert Zemeckis gehören zu den Preisträgern.

Echo-Beirat prüft umstrittenen Rap-Text Vorwürfe gegen Kollegah und Farid Bang Der Beirat des Musikpreises Echo schaut sich denText der nominierten Rapper Kollegah und Farid Bang genauer an. Man werde prüfen, ob in dem Song "0815" die Grenze "zwischen künstlerischer Freiheit und gesellschaftlich nicht hinnehmbaren Äußerungen überschritten wurde", teilte der Bundesverband Musikindustrie auf seiner Internetseite mit. In einer Textzeile geht es um Auschwitz. Farid Bang hatte bereits am Dienstag bei Facebook erklärt, dass Kollegah und er sich von "jeglicher Form des Antisemitismus oder Hass gegen Minderheiten" distanzierten.Die Prüfung solle bis Ende der nächsten Woche abgeschlossen sein, hieß es vom Bundesverband. Über mögliche Konsequenzen für die Nominierung wolle man nicht spekulieren. Die beiden Künstler sind unter anderem für den Echo in der Kategorie Album des Jahres nominiert.