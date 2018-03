Kulturnachrichten

Donnerstag, 29. März 2018

Friedensnobelpreisträgerin Malala besucht Pakistan Polizeischutz, denn Kampf um Bildung gilt Konservativen als unislamisch Überraschend und unter strengem Polizeischutz besucht die junge Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai ihr Heimatland Pakistan. Neben Treffen mit Ministerpräsident Shahid Khaqan Abbasi und anderen Regierungsangehörigen, steht der Besuch einer Frauendelegation auf dem Programm, die von der pakistanischen Regisseurin und Oscar-Gewinnerin Sharmeen Obaid Chinoy angeführt wird. Danach wolle Malala Familie und Freunde treffen. Nach einem Mordversuch der radikalislamischen Taliban lebt die Kinderrechtsaktivistin seit 2012 in GB. Schon als Schülerin hatte sie sich öffentlich für Bildung und Gleichberechtigung in Pakistan eingesetzt.

NRW: Heimatförderung auch für islamische Kulturvereine CDU-Politiker Bosbach ist irritiert Die 113 Millionen Euro umfassenden Förderprogramme des nordrhein-westfälischen Heimatministeriums sind auch offen für Islamvereine. "Natürlich können sich auch islamische Kulturvereine um die Heimatpreise und die Fördergelder bewerben", sagte Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) der "Rheinischen Post". Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach zeigte sich befremdet. "Dass ausgerechnet unter der Überschrift "Heimatförderung" jetzt auch islamische Kulturvereine unterstützt werden können oder sollen, ist doch sehr irritierend", sagte er der Zeitung.

Wiener Symphoniker: Orozco-Estrada wird Chefdirigent Philippe Jordan wechselt an die Wiener Staatsoper Die Wiener Philharmoniker berufen den gebürtigen Kolumbianer Andrés Orozco-Estrada zum neuen Chefdirigenten. Der 40-Jährige wird den Posten mit der Saison 2021/2022 antreten. Er folgt auf den Schweizer Philippe Jordan, der als Musikdirektor an die Wiener Staatsoper wechselt. Der Wahlwiener Orozco-Estrada ist derzeit Chefdirigent des hr-Sinfonieorchesters Frankfurt und Musikdirektor beim Houston Symphony Orchestra. Außerdem fungiert er als Erster Gastdirigent im London Philharmonic Orchestra. "Ich freue mich sehr, als Chefdirigent die hervorragende Qualität des Orchesters auch in Zukunft zu garantieren und an neuen Aufgaben weiterzuentwickeln", sagte Orozco-Estrada zu seiner Ernennung. Es sei ihm ein Anliegen, in den kommenden Jahren eine noch engere Beziehung zum Publikum aufzubauen.

Steuerhinterziehung: US-Rapper muss ins Gefängnis Rapper DMX hatte sich schuldig bekannt Der US-Rapper DMX muss wegen Steuerhinterziehung für ein Jahr ins Gefängnis. "Das heutige Urteil zeigt, dass Ruhm kein Freifahrtschein bedeutet", erklärte der zuständige Staatsanwalt. Der Musiker hatte sich in dem Prozess für schuldig erklärt. Der Rapper, der eigentlich Earl Simmons heißt, hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft von 2002 bis 2005 rund 1,7 Millionen Dollar Steuern hinterzogen. Der 47-Jährige veröffentlichte zwischen 1998 und 2003 mehrere Nummer-eins-Alben in den USA und nahm 2015 zusammen mit dem deutschen Rapper Kay One den Song "Ride Till I Die" auf. Außerdem trat er in mehreren Filmen auf. Mit dem Gesetz geriet DMX schon öfter in Konflikt, er saß mehrfach wegen Drogenmissbrauchs, Diebstahls und Körperverletzung im Gefängnis.

John Bailey bleibt Oscar-Akademie-Chef Entscheidung folgt Vorwürfen angeblicher sexueller Belästigung Der Kameramann John Bailey wird seinen Posten als Vorsitzender der Oscar-Akademie in Los Angeles behalten. Der Verband habe einen kürzlich vorgebrachten Vorwurf von angeblicher sexueller Belästigung gründlich geprüft und nun verworfen, teilte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences mit. Es seien "keine weiteren Schritte" in dieser Angelegenheit notwendig, zitierte das Branchenblatt "Hollywood Reporter" aus der Mitteilung. Einzelheiten über die Vorwürfe wurden nicht bekanntgegeben. Bailey, der unter anderem beim Klassiker "Und täglich grüßt das Murmeltier" hinter der Kamera stand, war im vorigen August vom Aufsichtsrat der Academy gewählt worden. Bei einem Treffen der diesjährigen Oscar-Anwärter Anfang Februar sagte Bailey mit Blick auf die MeToo-Debatte, dass sich die Oscar-Akademie derzeit in einem Wandel befinde. Die Organisation bemühe sich um mehr Vielfalt und habe schärfere Richtlinien gegen Sexismus und Diskriminierung geschaffen.

S. Fischer-Verlag stellt Weltalmanach ein Letzte Ausgabe erscheint im Herbst Der "Fischer Weltalmanach" erscheint mit dem 60. Band im kommenden September zum letzten Mal. Der Jubiläumsband des traditionsreichen Nachschlagewerks werde der letzte sein, bestätigte ein Verlagssprecher. Angesichts der Recherchemöglichkeiten im Internet finde ein so ungeheuer aufwändiges Produkt nicht mehr genügend Leser, begründet der Verlag das Aus.

Der Weltalmanach galt seit 1959 mit seinen globalen Daten und Fakten lange als erfolgreichstes Jahrbuch in Deutschland. Der Almanach sei ein wichtiges Projekt zur "Demokratisierung des Wissens" mit Hilfe von Taschenbüchern gewesen, sagte Nina Sillem, Fischer-Programmleiterin Sachbuch/Wissenschaft. Die Entscheidung für ein Ende des Nachschlagewerkes sei dem Verlag schwer gefallen.

Zwei Kunsthändler festgenommen Spanische Polizei geht gegen Antiquitäten-Schmuggel vor Die spanische Polizei hat zwei Kunsthändler festgenommen, die mit gestohlenen Antiquitäten aus libyschen Ausgrabungsstätten gehandelt haben sollen. Wie das Innenministerium in Madrid mitteilte, sollen die beiden Spanier ein Netzwerk angeführt haben, das Diebesgut von Dschihadistengruppen kaufte, um es in Spanien zu veräußern. Gruppen, die mit dem "Islamischen Staat" verbündet sind, hätten die Objekte aus archäologischen Stätten gestohlen. Ein vom Ministerium veröffentlichtes Video zeigte einige der von der Polizei beschlagnahmten Objekte, darunter Mosaike und Sarkophage. Die Ermittler hätten mit Hilfe libyscher Behörden die Echtheit der Objekte überprüft, hieß es.

East Side Gallery demnächst unter neuer Obhut Kultursenator Lederer will Berliner Mauer-Stiftung beauftragen Die Berliner East Side Gallery samt landeseigener Grundstücke soll voraussichtlich im Laufe des Sommers an die Stiftung Berliner Mauer übertragen werden. Einer entsprechenden Vorlage von Kultursenator Klaus Lederer (Linke) muss noch das Abgeordnetenhaus zustimmen, wie die Berliner Senatskanzlei mitteilte. Für die Stiftung Berliner Mauer spreche deren Erfahrung mit Gedenkstätten, hieß es. Die East Side Gallery an der Spree ist mit 1.316 Metern das längste noch erhaltene Stück der Berliner Mauer. Bis zum Herbst 1989 trennte es den Ost-Berliner Stadtteil Friedrichshain von Kreuzberg in West-Berlin. Nach dem Mauerfall hatten etwa 120 Künstler aus 21 Ländern die Mauer auf der östlichen Seite bemalt. Bislang wird das Gelände vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg verwaltet.