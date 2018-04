Kulturnachrichten

Montag, 30. April 2018

Frauenfilmfestival zeichnet Carla Simón aus Spanische Filmregisseurin erhält Preis für "Estiu 1993" Carla Simón ist für ihr sommerliches Coming-of-Age-Drama "Estiu 1993" mit dem Preis des internationalen Frauenfilmfestivals Dortmund-Köln ausgezeichnet worden. Simón habe mit ihrem leichten, sommerlichen und tief berührenden Erstlingswerk überzeugt, das in Deutschland unter dem Titel "Fridas Sommer" in die Kinos kommen wird. Der Film erzählt von einem Sommer im Jahr 1993, als die sechsjährige Frida nach dem Tod ihrer Mutter zu ihrem Onkel aufs Land zieht. Obgleich sie von dessen Familie liebevoll aufgenommen wird, gewöhnt sich Frida nur zögerlich an ihr neues Zuhause. Momente der Ausgelassenheit stehen neben Distanziertheit. "Der Hauptpreis für das Debütwerk einer Regisseurin geht an einen Film, der uns durch die heiklen Phasen der Trauer eines Kindes führt. Der Dialog der Liebe in all seiner Grausamkeit, Ablehnung und Versöhnung ist so wahrhaftig und feinfühlig über ein Thema, das im Kino selten zu sehen ist", urteilte die Jury. Die Preisverleihung bildete den Abschluss der 35. Ausgabe des Festivals.

Dresen wird Professor für Filmschauspiel in Rostock Filmregisseur baut Filmschauspielbereich auf Filmregisseur Andreas Dresen ("Halt auf freier Strecke") wird Professor für Filmschauspiel an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Zum Sommersemester 2018 soll er die neu eingerichtete Professur übernehmen, wie das Bildungsministerium in Schwerin mitteilte. Wissenschaftsministerin Hesse würdigte den 54-Jährigen als erfahrenen und erfolgreichen Filmregisseur, dem Mecklenburg-Vorpommern sehr vertraut sei. "Außerdem verspreche ich mir, dass er durch seine Lehrtätigkeit einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Films im Land leisten kann", sagte Hesse. Für die Filmschauspielprofessur stelle das Land für acht Jahre zusätzlich 643 800 Euro bereit. Dresen sagte, er freue sich, diesen Bereich an der Hochschule für Musik und Theater Rostock aufzubauen. Dresen ist Sohn des Theaterregisseurs Adolf Dresen und der Schauspielerin Barbara Bachmann. Er wurde in Gera geboren und wuchs in Schwerin auf.

Technofestival "Mayday" startet in Dortmund Größtes Indoor-Festival für elektronische Musik Am Abend startet in Dortmund mit der "Mayday" das größte Indoor-Festival für elektronische Musik in Deutschland. Bis zu 20 000 Raver werden in den Dortmunder Westfalenhallen in den Mai tanzen. Internationale Künstler wie das Hamburger Duo Moonbootica und Star-DJ Sven Väth legen bis in die Morgenstunden auf. "We stay different", lautet das Motto des Abends: ""Mayday"-Besucher waren immer speziell und sind es auch heute noch - das macht "Mayday" einzigartig", erklärte Veranstaltungsleiter Oliver Vordemvenne. Die "Mayday" vereint eine große Bandbreite elektronischer Musik von Techno über House bis hin zu Goa und Hardstyle. In diesem Jahr erwartet der Veranstalter 35 internationale Künstler auf 3 Bühnen bei der "Mutter aller Raves", das seit 1991 existiert.

Unesco begeht Internationalen Tag des Jazz All-Star Konzert in Sankt Petersburg Highlight der weltweiten Feierlichkeiten ist ein All-Star Konzert im russischen Sankt Petersburg. Die Unesco, die Kultur-Organisation der Vereinten Nationen, hatte den 30. April vor sieben Jahren zum Internationalen Tag des Jazz ausgerufen. Menschen in mehr als 190 Ländern der Welt feiern mit tausenden Konzerten, Lesungen und Filmvorführungen die universelle Bedeutung des Jazz. In Deutschland finden Konzerte und Filmabende in Bamberg, Berlin, Bremen, Grafing, Hannover, Hilden, Hochheim, Krefeld, Schwerin statt.

"Avengers" schaffen erfolgreichsten Kinostart Superhelden-Film spielt fast 520 Millionen Euro ein Das Superhelden-Epos "Avengers: Infinity War" ist erfolgreicher gestartet als jeder andere Kinofilm zuvor. Am ersten Wochenende spielte die Marvel-Produktion in Nordamerika 250 Millionen Dollar (206 Millionen Euro) ein, berichtet der "Hollywood Reporter". Zähle man die Verkäufe in anderen Ländern hinzu, erzielte der Charts-Neuling 630 Millionen Dollar (519 Millionen Euro) - und stellt damit "Fast & Furious 8" in den Schatten die bisherige Nummer eins. In Deutschland kam "Avengers: Infinity War" am 26. April in die Kinos. In dem Film versuchen Iron Man, Captain America, Thor und die übrigen Mitglieder des Superhelden-Teams, die Menschheit vor einem mächtigen Zerstörer aus dem Weltall zu beschützen. Es handelt sich um den dritten Teil der Reihe.

Musiker Klaus Voormann feiert 80. Geburtstag Er spielte als Bassist mit den Beatles, Lou Reed und B.B. King Als international gefragter Bassist und auch als Grafiker hat Klaus Voormann die Rockgeschichte entscheidend mitgeprägt: Er gestaltete unter anderem das preisgekrönte „Revolver“-Cover der Beatles und Alben der Bee Gees – und spielte den Bass bei John Lennons „Plastic Ono Band“ genauso wie bei Lou Reed, Carly Simon und B.B. King. Heute wird Klaus Voormann achtzig Jahre alt. Den Beatles begegnete der Künstler, der bis dahin eher eine Vorliebe für Jazz und Klassik hatte, zum ersten Mal 1960 im Hamburger "Kaiserkeller". Später schrieb er in seinem Buch "Warum spielst du Imagine nicht auf dem weißen Klavier, John": "Die Beatles haben sich bis zum heutigen Tag wie ein roter Faden durch Jahrzehnte meines Daseins gezogen." Zuletzt berichteten die Medien über Voormann, als er seinen Musikpreis Echo aus Protest über die Verleihung an die Rapper Farid Bang & Kollegah zurückgab.

Lenbachhaus erhält Gemälde von Marianne Werefkin Schenkung aus Schweizer Privatsammlung Die Städtische Galerie im Lenbachhaus München erhält eines der bedeutendsten Gemälde der Expressionistin Marianne Werefkin (1860 - 1938) als Schenkung. Dem Vorstand des Fördervereins Lenbachhaus war es laut dem Museum anlässlich seines 25-jährigen Bestehens gelungen, das Bild mit dem Titel "In die Nacht hinein" aus einer Schweizer Privatsammlung zu erwerben. Das großformatige Gemälde entstand um 1910, auf dem Höhepunkt der Aktivitäten der Neuen Künstlervereinigung München. Diese war von Werefkin, Alexej von Jawlensky, Wassily Kandinsky, Gabriele Münter und anderen Künstlern 1909 gegründet worden und gilt als Vorläufergruppe des Blauen Reiter.