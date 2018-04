Kulturnachrichten

Montag, 30. April 2018

Franz-Jung-Biograph Fritz Mierau gestroben Der Literaturwissenschaftler und Essayist starb mit 83 Jahren Fritz Mierau, Franz-Jung-Biograph und Mitherausgeber der Franz-Jung-Werkausgabe ist tot. Er starb mit 83 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung, wie der Nautilus-Verlag mitteilte. Mierau wurde 1934 in Breslau geboren. Er übersetzte Werke von Sergej Tretjakow, Ossip Mandelstam oder Anna Achmatowa. Gemeinsam mit seiner Frau Sieglinde Mierau war er Mitherausgeber der Franz-Jung-Werkausgabe, die 1997 fertiggestellt wurde. Kurz darauf erschien mit "Das Verschwinden von Franz Jung" seine Biographie über eine der schillerndsten Figuren der deutschen Literaturgeschichte. Im Jahr 2002 veröffentlichte er seine eigene Autobiographie: "Mein russisches Jahrhundert". Für seine Verdienste wurde Mierau unter anderem mit dem Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste der DDR und mit dem Karl-Otten-Preis des Deutschen Literaturarchivs Marbach ausgezeichnet. Er lebte bis zu seinem Tod in Berlin.

Französische Sängerin Rose Laurens gestorben Hit "Africa" eroberte Anfang der 80er Jahre die Charts Ihr Hit "Africa" stürmte Anfang der 80er Jahre auch in Deutschland die Charts: In der Nacht zum Montag ist die französische Sängerin Rose Laurens mit 65 Jahren nach langer Krankheit gestorben, wie ihr Partner Christian Soulié mitteilte. Die Sängerin hatte in den 70er Jahren mehrere Singles veröffentlicht und 1980 eine Rolle in dem Erfolgsmusical "Les Misérables". 1982 veröffentlichte sie ihr erstes Album "Déraisonnable". Die Single-Auskopplung "Africa" wurde mehr als eine Million Mal verkauft. Im Laufe ihrer Karriere veröffentlichte sie etwa ein Dutzend Alben. Sie arbeitete mit Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman, Yves Duteil und zuletzt mit Pierre Palmade zusammen, mit dem sie ihr letztes Album "ADN" erstellte.

Wachsender Sanierungsstau an Hochschulen Erwartet werden bis zu 35 Milliarden Euro Finanzierungsdefizit Experten rechnen mit einem wachsenden Sanierungsstau im Hochschulbau in Deutschland. Die bislang vorgesehenen Mittel reichten nicht aus, um "sowohl den bereits entstandenen Sanierungsstau abzubauen als auch den zukünftig zu erwartenden Werteverlust der bestehenden Hochschulinfrastruktur bis 2025 auszugleichen", heißt es vom HIS-Institut für Hochschulentwicklung. Danach beläuft sich der Finanzierungsbedarf zum Bestandserhalt zwischen 38 und 41 Milliarden Euro. Das Finanzierungsdefizit betrage je nach Szenario zwischen 17 und 35 Milliarden Euro. Dabei sei grundsätzlich mit einer Vergrößerung des Sanierungsstaus zu rechnen, wenn keine zusätzlichen Mittel von den Ländern akquiriert werden können. Auch zwischenzeitlich angekündigte Erhöhungen der geplanten Finanzmittel in einigen Ländern deckten den Finanzbedarf nicht.

Dresen wird Professor für Filmschauspiel in Rostock Filmregisseur baut Filmschauspielbereich auf Filmregisseur Andreas Dresen ("Halt auf freier Strecke") wird Professor für Filmschauspiel an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Zum Sommersemester 2018 soll er die neu eingerichtete Professur übernehmen, wie das Bildungsministerium in Schwerin mitteilte. Wissenschaftsministerin Hesse würdigte den 54-Jährigen als erfahrenen und erfolgreichen Filmregisseur, dem Mecklenburg-Vorpommern sehr vertraut sei. "Außerdem verspreche ich mir, dass er durch seine Lehrtätigkeit einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Films im Land leisten kann", sagte Hesse. Für die Filmschauspielprofessur stelle das Land für acht Jahre zusätzlich 643 800 Euro bereit. Dresen sagte, er freue sich, diesen Bereich an der Hochschule für Musik und Theater Rostock aufzubauen. Dresen ist Sohn des Theaterregisseurs Adolf Dresen und der Schauspielerin Barbara Bachmann. Er wurde in Gera geboren und wuchs in Schwerin auf.

Danny DeVito bekommt einen Gedenktag in New Jersey Der US-Schauspieler will sich mehr für seinen Heimat-Bundesstaat einsetzen Der US-Bundesstaat New Jersey ehrt den US-Schauspieler Danny DeVito (73) mit einem einen eigenen Gedenktag. Sein Geburtstag, der 17. November, sei nun offiziell "Danny DeVito-Tag", kündigte Gouverneur Phil Murphy an. "Jetzt wo ich eine Ikone bin und einen Danny DeVito-Tag habe, werde ich mein Bestes geben, dass wir in New Jersey Steueranreize verabschieden können, die hier mehr Filmdrehs ermöglichen", sagte DeVito der "New York Times". Der vielfach ausgezeichnete Schauspieler wurde 1944 in Asbury Park in New Jersey geboren und war mit Filmen wie "Einer flog über das Kuckucksnest" und "Der Rosenkrieg" weltberühmt geworden. New Jerseys Gouverneur Murphy hatte vor kurzem bereits den 14. April zum "Bon Jovi-Tag" ernannt. Frontmann Jon Bon Jovi stammt ebenfalls aus dem Bundesstaat.

Technofestival "Mayday" startet in Dortmund Größtes Indoor-Festival für elektronische Musik Am Abend startet in Dortmund mit der "Mayday" das größte Indoor-Festival für elektronische Musik in Deutschland. Bis zu 20 000 Raver werden in den Dortmunder Westfalenhallen in den Mai tanzen. Internationale Künstler wie das Hamburger Duo Moonbootica und Star-DJ Sven Väth legen bis in die Morgenstunden auf. "We stay different", lautet das Motto des Abends: ""Mayday"-Besucher waren immer speziell und sind es auch heute noch - das macht "Mayday" einzigartig", erklärte Veranstaltungsleiter Oliver Vordemvenne. Die "Mayday" vereint eine große Bandbreite elektronischer Musik von Techno über House bis hin zu Goa und Hardstyle. In diesem Jahr erwartet der Veranstalter 35 internationale Künstler auf 3 Bühnen bei der "Mutter aller Raves", das seit 1991 existiert.

Unesco begeht Internationalen Tag des Jazz All-Star Konzert in Sankt Petersburg Highlight der weltweiten Feierlichkeiten ist ein All-Star Konzert im russischen Sankt Petersburg. Die Unesco, die Kultur-Organisation der Vereinten Nationen, hatte den 30. April vor sieben Jahren zum Internationalen Tag des Jazz ausgerufen. Menschen in mehr als 190 Ländern der Welt feiern mit tausenden Konzerten, Lesungen und Filmvorführungen die universelle Bedeutung des Jazz. In Deutschland finden Konzerte und Filmabende in Bamberg, Berlin, Bremen, Grafing, Hannover, Hilden, Hochheim, Krefeld, Schwerin statt.

Frauenfilmfestival zeichnet Carla Simón aus Spanische Filmregisseurin erhält Preis für "Estiu 1993" Carla Simón ist für ihr sommerliches Coming-of-Age-Drama "Estiu 1993" mit dem Preis des internationalen Frauenfilmfestivals Dortmund-Köln ausgezeichnet worden. Simón habe mit ihrem leichten, sommerlichen und tief berührenden Erstlingswerk überzeugt, das in Deutschland unter dem Titel "Fridas Sommer" in die Kinos kommen wird. Der Film erzählt von einem Sommer im Jahr 1993, als die sechsjährige Frida nach dem Tod ihrer Mutter zu ihrem Onkel aufs Land zieht. Obgleich sie von dessen Familie liebevoll aufgenommen wird, gewöhnt sich Frida nur zögerlich an ihr neues Zuhause. Momente der Ausgelassenheit stehen neben Distanziertheit. "Der Hauptpreis für das Debütwerk einer Regisseurin geht an einen Film, der uns durch die heiklen Phasen der Trauer eines Kindes führt. Der Dialog der Liebe in all seiner Grausamkeit, Ablehnung und Versöhnung ist so wahrhaftig und feinfühlig über ein Thema, das im Kino selten zu sehen ist", urteilte die Jury. Die Preisverleihung bildete den Abschluss der 35. Ausgabe des Festivals.

"Avengers" schaffen erfolgreichsten Kinostart Superhelden-Film spielt fast 520 Millionen Euro ein Das Superhelden-Epos "Avengers: Infinity War" ist erfolgreicher gestartet als jeder andere Kinofilm zuvor. Am ersten Wochenende spielte die Marvel-Produktion in Nordamerika 250 Millionen Dollar (206 Millionen Euro) ein, berichtet der "Hollywood Reporter". Zähle man die Verkäufe in anderen Ländern hinzu, erzielte der Charts-Neuling 630 Millionen Dollar (519 Millionen Euro) - und stellt damit "Fast & Furious 8" in den Schatten die bisherige Nummer eins. In Deutschland kam "Avengers: Infinity War" am 26. April in die Kinos. In dem Film versuchen Iron Man, Captain America, Thor und die übrigen Mitglieder des Superhelden-Teams, die Menschheit vor einem mächtigen Zerstörer aus dem Weltall zu beschützen. Es handelt sich um den dritten Teil der Reihe.