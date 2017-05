Kulturnachrichten

Montag, 29. Mai 2017

Franz Erhard Walther erhält Kunstpreis Aachen Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert Dem Bildhauer, Konzept- und Prozesskünstler Franz Erhard Walther wird am kommenden Donnerstag der Kunstpreis Aachen verliehen. Walther wurde bereits bei der Biennale in Venedig mit einem Goldenen Löwen geehrt. Der aus Fulda stammende Walther zähle "fraglos zu den einflussreichsten Künstlern der vergangenen Jahrzehnte", teilte die Stadt Aachen zur Begründung mit. Kaum ein Kunstschaffender habe die Definition, was Skulptur sein kann, derart frühzeitig und nachwirkend verändert. Das Ludwig Forum zeigt außerdem vom 2. Juni bis 29. Oktober die Ausstellung "Franz Erhard Walther. Handlung denken", die in Zusammenarbeit mit dem Preisträger entwickelt wurde.

Murnau-Filmpreis geht an Christian Petzold Der Preis wird am 2.Juli verliehen Der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Filmpreis geht in diesem Jahr an den Filmregisseur Christian Petzold aus Berlin. Der Preisträger werde die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung am 2. Juli in Bielefeld entgegennehmen. Petzold sei "einer der eigenwilligsten Autorenfilmer" und genieße weit über Deutschland hinaus hohes Renommee. Der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Filmpreis wird alle zwei Jahre verliehen. Letzte Preisträgerin war die belgische Filmemacherin Chantal Akerman. Zuvor ging die Auszeichnung unter anderem an die Regisseure Aki Kaurismäki, Werner Herzog, Herbert Achternbusch und Wim Wenders.

Shortlist für Literaturpreis veröffentlicht Gewinner werden am 20. Juni bekannt gegeben "Der Tod backt einen Geburtstagskuchen" - mit diesem Buch ist der aus Syrien geflohene Schriftsteller Hamed Abboud für den Internationalen Literaturpreis des Berliner Hauses der Kulturen der Welt und der Stiftung Elementarteilchen nominiert. Auf der Shortlist stehen zudem die Autoren Alberto Barrera Tyszka (Venezuela), Han Kang (Südkorea), Amanda Lee Koe (Singapur), Fiston Mwanza Mujila (Kongo) und Ziemowit Szczerek (Polen). Alle sechs Autoren sind gemeinsam mit ihren Übersetzern nominiert. Der Preis ist mit insgesamt 35 000 Euro dotiert.

Rückschlag für die Welterbe-Anwärter aus Naumburg Icomos unterstützt die Bewerbung nicht Der Internationale Rat für Denkmalpflege (Icomos) hat vorgeschlagen, den Naumburger Dom und die Region an Saale und Unstrut nicht in die Unesco-Liste aufzunehmen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Unesco-Kommission in Bonn. Icomos spricht Empfehlungen für neue Welterbestätten aus. Das Unesco-Komitee muss dem Vorschlag jedoch nicht folgen. Zwischen dem 2. und 12. Juli wollen die Mitglieder des Gremiums im polnischen Krakau über die neuen Anwärter entscheiden. "Wir gehen davon aus, dass der Antrag trotzdem gelingt", sagte eine Sprecherin des Förderverein Welterbe an Saale und Unstrut in Naumburg. Der Antrag sei nach der ersten gescheiterten Bewerbung im Jahr 2015 komplett überarbeitet worden. Experten zählen den Dom zu den bedeutendsten Kulturdenkmälern des Hochmittelalters.

Diane Kruger gewinnt "Silberne Palme" in Cannes Hauptpreis für den besten Film geht erstmals nach Schweden Diane Kruger ist bei den Filmfestspielen in Cannes als beste Schauspielerin geehrt worden. Die 40-Jährige, die vor allem in Hollywood dreht, bekam die Silberne Palme für ihre Rolle in dem deutschsprachigen Film „Aus dem Nichts". Der Hamburger Regisseur Fatih Akin thematisiert darin die Morde des rechtsextremen NSU. Die in Niedersachsen geborene Schauspielerin, die eigentlich Heidkrüger heißt, nahm den Preis sichtlich gerührt entgegen und dankte Akin für sein Vertrauen. Zum besten Schauspieler wurde der US-Schauspieler Joaquin Phoenix für seine Rolle in "You Were Never Really Here" gekürt. Die Goldene Palme für den besten Film ging überraschend an die schwedische Satire "The Square".

Außenminister Gabriel gratuliert Kruger und Akin Kruger spielte Hauptrolle in Akins Film "Aus dem Nichts" Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat Schauspielerin Diane Kruger und Regisseur Fatih Akin zu ihrer Ehrung auf dem Filmfestival Cannes gratuliert. Kruger wurde am Sonntagabend für ihre Rolle in Akins NSU-Drama "Aus dem Nichts" als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Sie spielt in dem Drama eine Frau, die durch einen Neonazi-Anschlag ihren türkischen Mann und ihren Sohn verliert. Kruger gebe der Figur der Katja Sekerci eine berührende Tiefe, heißt es in der Mitteilung von Gabriel. Die Auszeichnung setze ein Zeichen gegen die Indifferenz gegenüber Opfern von Fremdenhass.