Frankreich und der strahlende Sieger Macron "Der Wunsch nach Erneuerung war da"

Thomas Serrier im Gespräch mit Dieter Kassel

Selfies mit Anhängern: der neue, starke Mann Frankreichs Emmanuel Macron (picture alliance/dpa - MAXPPP)

Macron hat gewonnen - erst die Wahl zum Präsidenten, jetzt die zur Nationalversammlung. Laut dem französischen Historiker Thomas Serrier hatten seine Landsleute einen "Wunsch nach Erneuerung" - und Macron selbst auch ein Quäntchen Glück.

Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron hat nun auch die Parlamentswahl gewonnen, die absolute Mehrheit ist ihm sicher. Nach der zweiten Runde am Sonntag kam seine Partei La Republique en Marche nach Auszählung fast aller Stimmen auf 291 von insgesamt 577 Sitzen in der Nationalversammlung. Zusammen mit der Partei Modem, mit der Macron ein Bündnis eingegangen war, hat dieser jetzt bis zu 365 Sitze sicher und damit genug Rückendeckung für Reformen.

Kann Macron damit vielleicht sogar zu mächtig werden? Und wird er heftig von links bekämpft werden? Der französische Historiker Thomas Serrier sagte dazu im Deutschlandfunk Kultur, es sei in Frankreich immer ein Problem, wenn es zu großen Mehrheiten komme - dann verlagere sich die Opposition auf die Straße und es komme zu Streiks.

Auch die Arbeitnehmerschaft will Reformen

Dieses Mal, glaubt Serrier, könnte sich die Situation anders darstellen. Denn vor einigen Monaten habe es in Frankreich bereits Betriebsratswahlen gegeben, und zum ersten Mal hätten sich hier die reformorientierten Kräfte durchgesetzt - und nicht wie üblich die auf Blockade bedachten Kommunisten:

"Das zeigt, dass auch innerhalb der Arbeitnehmerschaft die Akzeptanz oder die Einsicht, dass Reformen nötig sind, größer geworden ist."

Nach Ansicht von Serrier wollten die Franzosen das alte Parteiensystem mit der Wahl Macrons und seiner Partei überwinden. "Dieser Wunsch nach Erneuerung war da", betonte er. Man dürfe aber auch nicht vergessen, dass Macron "einen Hauch Glück" gehabt habe. Hätte der konservative Kandidat Fillon bei den Präsidentschaftswahlen nicht die Korruptionsaffäre am Hals gehabt - wer weiß, ob Macron überhaupt in die Stichwahl gekommen wäre, so Serrier.



(ahe)

#Frankreich-Tweets