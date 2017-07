Kulturnachrichten

Dienstag, 4. Juli 2017

Frankreich öffnet Archive zum Barbie-Prozess Ministerien: Für die "Erinnerungsarbeit", gegen das "Vergessen" 30 Jahre nach der Verurteilung des Lyoner Gestapo-Chefs Klaus Barbie öffnet Frankreich die Archive zu dem Prozess. Damit solle die "Erinnerungsarbeit" gefördert und gegen "Revisionismus und Vergessen" gekämpft werden, erklärten die französischen Ministerien für Justiz und Kultur. Auch solle das "Verständnis des Prozesses" vorangebracht werden. Der Prozess gegen den "Schlächter von Lyon" ist einer der wenigen in Frankreich, die gefilmt wurden. Ein Gericht in Lyon hatte Barbie in der Nacht auf den 4. Juli 1987 wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Gestapo-Chef wurde wegen Massenverhaftungen von Juden und wegen der Deportation von Juden in das NS-Vernichtungslager Auschwitz schuldig gesprochen. Er starb vier Jahre später im Alter von 77 Jahren im Gefängnis.

Pro Quote fordert "die Hälfte der Macht" für Frauen FAZ und SZ weiterhin fest in Männerhand Der Verein Pro Quote fordert, die Hälfte der Führungspositionen in den deutschen Medien ab sofort mit Frauen zu besetzen. Bislang lag die Forderung bei 30 Prozent. Nur drei Leitmedien seien dieser Aufforderung aber bislang nachgekommen, die Mehrheit der Printmedien, darunter die FAZ und die SZ, lägen "beschämend weit unter dieser Minimalforderung", so die Pro-Quote-Vorsitzende Maren Weber. "Aus dem Sport wissen wir: Ein fauler Muskel muss trainiert werden, damit er sich kraftvoll bewegt". Aus diesem Grund laute das Ziel nun noch ambitionierter die "Hälfte der Macht". Der Verein hatte 2012 angekündigt, sich aufzulösen, sollte das Ziel erreicht werden. "Wir wären gerne überflüssig, aber wir sind es leider nicht", sagte Weber.

Raub im Bode-Museum: Kameramitschnitt veröffentlicht Drei Gestalten auf dem Weg zur Gleisbrücke Auf der Suche nach den Dieben einer hundert Kilogramm schweren Goldmünze hat die Berliner Polizei Aufnahmen von Überwachungskameras veröffentlicht und eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise ausgelobt. Die Bilder zeigen drei schwarz gekleidete Menschen mit verhüllten Gesichtern am S-Bahnhof Hackescher Markt. Die Diebe waren von der Gleisbrücke aus in das Bode-Museum eingebrochen. Die Personen betraten den Bahnhof gegen drei Uhr morgens, als der S-Bahn-Betrieb ruhte. Sie seien weiter die Gleise in Richtung S-Bahnhof Friedrichstraße entlang gegangen. Auf der Höhe der Museumsinsel kletterten sie auf die Fassade des Bode-Museums, das wenige Meter neben der Gleisbrücke steht. Die Polizei hofft, dass jemand die Gezeigten erkennt oder weiß, wer die Tatwerkzeuge kaufte. Hierzu wurden Bilder einer Axt, einer Schubkarre, eines Türkeils sowie eines Bretts mit Rollen veröffentlicht. Die Axt stammt aus einem Baumarkt. Die kanadische Goldmünze namens "Big Maple Leaf" gehört zur Sammlung des Münzkabinetts und hat einen Nennwert von einer Million in kanadischen Dollar (rund 675.000 Euro). Der Materialwert des Golds soll um ein Vielfaches höher liegen.

Ehrenpreis für US-Schauspieler Brody in Locarno Filmfestival: Einer der "vielseitigsten Schauspieler der Gegenwart" US-Schauspieler Adrien Brody (44) wird beim Filmfestival in Locarno in der Schweiz geehrt. Er erhält am 4. August den "Leopard Club Award 2017". Brody ("Der Pianist") sei einer der brillantesten Darsteller des amerikanischen Kinos und weit über Hollywood hinaus einer der vielseitigsten Schauspieler der Gegenwart. Er werde den Preis persönlich entgegennehmen. Der Preis wird vom Leopard Club Award-Verein zur Unterstützung des Festivals vergeben. In den vergangenen Jahren ging er an Faye Dunaway, Mia Farrow, Andy García und zuletzt an Stefania Sandrelli.

Jay-Z prangert Diskriminierung von Schwarzen an Auch andere Prominente kritisieren auf Video Rassismus in den USA Rapper Jay-Z (47) hat ein Video veröffentlicht, in dem mehrere Prominente Diskriminierung schwarzer Menschen in den USA kritisieren. "Schwarz zu sein in Amerika ist so, als ob man sich in einer engen, zusammengepressten Box befindet, die auf dem Grund eines Ozeans verankert ist und auf die permanent 10 000 Pfund Gewicht drücken", sagt etwa Schauspieler Michael B. Jordan (30) in dem knapp neunminütigen Clip, der seit Montag auf Jay-Zs eigenem Streamingdienst Tidal zu sehen ist. Das Video mit dem Titel "Footnotes for 'The Story of O.J.'", ist offensichtlich eine Ergänzung zu Jay-Zs Song, der auf den des Mordes beschuldigten Ex-Footballstar O.J. Simpson anspielt. Das neue Album "4:44" gilt als bisher persönlichste Platte des Rappers Jay-Z.

Filmdiva Gina Lollobrigida feiert 90. Geburtstag "La Lollo" arbeitete auch als Fotografin und Bildhauerin In ihrer langen Karriere hat sich die Schauspielerin Gina Lollobrigida nie auf ein Metier festlegen lassen - ob als Kino-Ikone, Sexsymbol, Fotojournalistin, Bildhauerin oder UN-Botschafterin. Am 4. Juli 1927 in dem Örtchen Subiaco östlich von Rom geboren, gewann sie schon als Dreijährige einen Wettbewerb als schönstes Kleinkind. Nach dem Zweiten Weltkrieg geht sie in die Hauptstadt, will Malerei und Bildhauerei studieren und schlägt sich mit Statistenrollen und Kohlezeichnungen von Gästen in den Lokalen durch. Zum Film kommt sie eher zufällig: 1946 wird sie auf der Straße entdeckt, 1947 vom Produzenten Mario Costa für den Film "Opernrausch" engagiert. In über 60 Filmen hat sie mitgewirkt und später noch mit der Fotokamera und dem Bildhauerspachtel eine zweite und dritte Karriere gemacht. Nebenbei engagierte sie sich für eine bessere Welt und wurde zur Unicef- und FAO-Botschafterin berufen.

Mexikanischer Künstler José Luis Cuevas ist tot Maler, Bildhauer und Schriftsteller wurde 83 Jahre alt Woran er starb, wurde nicht bekannt gegeben. Als Künstler Mexikos und der Welt werde José Luis Cuevas immer als Sinnbild für Freiheit, Schaffenskraft und Universalismus in Erinnerung bleiben, teilte der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Cuevas galt als bekanntester Vertreter der "Generation des Bruchs" in den 1950er Jahren, die sich vom Muralismus und der politischen und nationalistischen Kunst dieser Epoche lossagte. Unter anderem stellte er im Kunstzentrum Königin Sofia in Madrid sowie im Pariser Museum für Moderne Kunst aus und erhielt zahlreiche internationale Preise.

US-Dramatiker Neil Simon wird 90 "König des Broadway" wurde von älterem Bruder entdeckt Einer der erfolgreichsten Dramatiker der Welt, der New Yorker Neil Simon, wird heute 90 Jahre alt. Er hat Dutzende Theaterstücke und Filme geschrieben. Das Komikerduo Jack Lemmon und Walter Matthau verhalf Neil Simon schließlich zum Welterfolg. In der Verfilmung von "Ein seltsames Paar" von 1968 spielen beide Schauspieler ein Ehepaar. Simon sammelte mehr Nominierungen für Oscars und Tonys als jeder andere Dramatiker. 1983 wurde sogar ein ganzes Broadway-Theater nach ihm benannt. Sein älterer Bruder Danny hatte ihn früh als Autor entdeckt. Gemeinsam schrieben die beiden Sketche für Radio und Fernsehen. Auch in Deutschland gehören Simons Werke zum beliebten Repertoire von Theater und Film.