Frankfurter Bühnen: Sanierung ähnlich teuer wie Neubau

Mittwoch, 7. Juni 2017

Ein Neubau der maroden Städtischen Bühnen in Frankfurt könnte einem Gutachten zufolge bis zu 889 Millionen Euro teuer werden. Die Kosten für eine Sanierung werden auf 848 Millionen bis 868 Millionen Euro geschätzt, wie aus einer Machbarkeitsstudie hervorgeht. Darin eingerechnet sind Kosten für Ausweichstandorte und mögliche Preissteigerungen. Die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig sprach von einer Herausforderung. "Eine weitreichende politische Entscheidung steht an." Das Gutachten gebe keine politische Entscheidung vor. "Von Sanierung kann fast nicht mehr die Rede sein, sondern vom Startschuss für etwas Neues", sagte Baudezernent Jan Schneider angesichts der Größenordnung des Projekts.

Trotz vieler islamistischer Anschläge, trotz Brexit und Trump gibt es nach Ansicht ddes Publizisten Alfred Grosser und des Politikers Daniel Cohn-Bendit keinen Grund zum Verzweifeln. "Wir sind fasziniert vom Horror", kritisierte Cohn-Bendit in der Eröffnungsveranstaltung des Philosophie-Festivals Phil.Cologne. Die positiven Entwicklungen wollten viele vor lauter Schwarzmalerei gar nicht wahrhaben. Dabei gebe zum Beispiel die "Pulse of Europe" Bewegung Anlass zur Hoffnung. Der 92 Jahre alte Grosser sagte, es gebe zwar den «Psychopathen» Trump, aber auch die Aussicht auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Die Phil.Cologne findet noch zum 13. Juni statt und umfasst 54 Veranstaltungen.

Die documenta ist zurück in Kassel. Der erste Teil der wohl wichtigsten Kunstausstellung der Welt fand auf Initiative des polnischen Kurators Adam Szymczyk in Athen statt. Am Samstag wird die Schau in Kassel eröffnet. Schon ab heute können Fachbesucher und Journalisten die Werke der mehr als 160 Künstlerinnen und Künstler ansehen. Ein Schwerpunkt nur in Kassel ist das Thema Raubkunst. Im Fridericianum ziehen für die Dauer der documenta Werke aus der Sammlung des Athener Museums für zeitgenössische Kunst ein, das neu gebaut wurde, aber aus Geldmangel nicht öffnen kann.

Mit dem Film "Der wunderbare Garten der Bella Brown" startet das 28. Internationale Filmfest Emden-Norderney. In den kommenden acht Tagen kann das Publikum fast 100 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme sehen. In den Wettbewerben laufen 22 Filme als Deutschlandpremiere. Der Schwerpunkt liegt bei Produktionen aus Nordwesteuropa. Insgesamt werden nach Veranstalterangaben Preise im Wert von mehr als 60 000 Euro vergeben.

Kritiker sprechen von "Kathedrale im Nirgendwo"

Ein riesiger Bahnhof von Stararchitektin Zaha Hadid ist nach jahrelangen Querelen in der Nähe von Neapel eingeweiht worden. Italiens Regierungschef Paolo Gentiloni würdigte das Werk der im vergangenen Jahr verstorbenen Architektin. Von kommenden Sonntag an sollen am Bahnhof in Afragola die ersten Hochgeschwindigkeitszüge auf der Nord-Süd-Achse rollen. An dem 400 Meter langen, schlangenförmigen Megabahnhof wird seit 2003 gebaut, allein für die erste Bauphase wurden rund 60 Millionen Euro veranschlagt. Die zweite Bauphase soll erst 2022 abgeschlossen sein. Kritiker nannten den futuristischen Bahnhof bereits eine "Kathedrale im Nirgendwo", weil eine gute Anbindung an die Millionenstadt Neapel fehle.