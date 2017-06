Frank Richter, Geschäftsführer der Stiftung Frauenkirche "Extremisten mögen keine Brückenbauer"

Moderation: Katrin Heise

Frank Richter vor der Frauenkirche in Dresden (Ronald Bonss)

Der politische Dialog zwischen verfeindeten Lagern war Frank Richter als Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung lange Zeit Herzenssache. Jetzt will er auch als Geschäftsführer der Stiftung Frauenkirche in Dresden Werte vermitteln und Kompromisse finden.

"Extremisten mögen keine Brückenbauer" sagt Frank Richter. Er weiß, wovon er spricht, denn Drohungen und Beleidigungen gegen ihn gehören seit Jahren zu seinem Alltag.

Als Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung setzt er sich acht Jahre lang für einen Dialog zwischen den verfeindeten politischen Lagern seines Heimatlandes ein. Er moderiert, er diskutiert, und als er 2015 Führungspersonen der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung einen Raum für eine Pressekonferenz zur Verfügung stellt, schimpft man ihn "Pegida-Versteher".

Bereits in der Wendezeit aktiv

Als Vermittler hat Richter schon in der Wendezeit gewirkt. 1989 gehört der Theologe zu denen, die in Dresden gegen die Staatsmacht der DDR demonstrieren und am 8. Oktober 1989 von der Polizei eingekesselt werden. Durch Verhandlungen verhindern Richter und ein anderer Seelsorger eine Eskalation und gründen die so genannte "Gruppe der 20". Sie ist die erste oppositionelle Gruppierung in Dresden, mit der die Staatsvertreter reden.

Zuhören, Kompromisse suchen, Werte vermitteln: Aufgaben, die Richter in seinem neuen Amt als einer der Geschäftsführer der Stiftung Frauenkirche in Dresden offensiver als bisher wahrnehmen will.

Frank Richter ist zu Gast bei "Im Gespräch" mit Katrin Heise: am 19. Juni 2017 von 9.05 – 10 Uhr.