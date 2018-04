Kulturnachrichten

Dienstag, 1. Mai 2018

FPÖ von Mauthausen-Gedenkfeier ausgeschlossen Komitee: FPÖ-Teilnahme wäre "erneute Demütigung" für KZ-Überlebende Bei den Gedenkfeiern zur Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen in Österreich sind Politiker der rechtspopulistischen Regierungspartei FPÖ unerwünscht. Das österreichische Mauthausen-Komitee hat FPÖ-Vertreter ausdrücklich ausgeschlossen. Ihre Gegenwart bei den Feierlichkeiten käme einer "erneuten Demütigung" der KZ-Überlebenden gleich, sagte der Vorsitzende des Komitees, Willi Mernyi, der Zeitung "Standard". Das Mauthausen-Komitee lädt bereits seit vielen Jahren aus Prinzip keine Funktionäre oder Mandatsträger der FPÖ zu Gedenkfeierlichkeiten ein. Als Begründung nannte Mernyi Verbindungen der Partei zu rechtsextremistischen und revisionistischen Kreisen. Die FPÖ reagierte verärgert auf den Ausschluss. In einer Presseerklärung der Partei hieß es, die ihre Minister seien offen für einen Dialog mit dem Mauthausen-Komitee.

WDR-Bereichsleiter sexueller Belästigung beschuldigt "Tatort"-Koordinator Gebhard Henke bis auf weiteres freigestellt Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) hat einen weiteren Mitarbeiter nach Vorwürfen sexueller Belästigung freigestellt. Das bestätigte eine WDR-Sprecherin. Es handelt sich dabei um den Leiter des Programmbereichs Fernsehfilm, Kino und Serie, Gebhard Henke. Sein Anwalt Peter Raue bestätigte die Freistellung. In einer schriftlichen Erklärung betonte Raue, dass seinem Mandanten kein "einziger konkreter Sachverhalt" genannt worden sei. Henke ist seit 1984 beim WDR tätig und auch als ARD-"Tatort"-Koordinator bekannt. "Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, er weiß nicht, wer gegen ihn einen - welchen? - Vorwurf erhebt. Und dies sollte, bevor die Gerüchteküche brodelt, klargestellt werden", sagte Raue gegenüber der Deutschen Presseagentur. Der WDR wiederum erklärte, es gebe verschiedene ernstzunehmende Hinweise, denen der Sender sorgfältig nachgehen müsse. Erst vor wenigen Wochen war ein ehemaliger ARD-Auslandskorrespondent wegen des Vorwurfs sexueller Belästigung vom WDR freigestellt worden.

Danny DeVito bekommt einen Gedenktag Der US-Schauspieler will sich mehr für seinen Heimat-Bundesstaat einsetzen Der US-Bundesstaat New Jersey ehrt den US-Schauspieler Danny DeVito (73) mit einem einen eigenen Gedenktag. Sein Geburtstag, der 17. November, sei nun offiziell "Danny DeVito-Tag", kündigte Gouverneur Phil Murphy an. "Jetzt wo ich eine Ikone bin und einen Danny DeVito-Tag habe, werde ich mein Bestes geben, dass wir in New Jersey Steueranreize verabschieden können, die hier mehr Filmdrehs ermöglichen", sagte DeVito der "New York Times". Der vielfach ausgezeichnete Schauspieler wurde 1944 in Asbury Park in New Jersey geboren und war mit Filmen wie "Einer flog über das Kuckucksnest" und "Der Rosenkrieg" weltberühmt geworden. New Jerseys Gouverneur Murphy hatte vor kurzem bereits den 14. April zum "Bon Jovi-Tag" ernannt. Frontmann Jon Bon Jovi stammt ebenfalls aus dem Bundesstaat.

Französische Sängerin Rose Laurens gestorben Hit "Africa" eroberte Anfang der 80er Jahre die Charts Ihr Hit "Africa" stürmte Anfang der 80er Jahre auch in Deutschland die Charts: In der Nacht zum Montag ist die französische Sängerin Rose Laurens mit 65 Jahren nach langer Krankheit gestorben, wie ihr Partner Christian Soulié mitteilte. Die Sängerin hatte in den 70er Jahren mehrere Singles veröffentlicht und 1980 eine Rolle in dem Erfolgsmusical "Les Misérables". 1982 veröffentlichte sie ihr erstes Album "Déraisonnable". Die Single-Auskopplung "Africa" wurde mehr als eine Million Mal verkauft. Im Laufe ihrer Karriere veröffentlichte sie etwa ein Dutzend Alben. Sie arbeitete mit Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman, Yves Duteil und zuletzt mit Pierre Palmade zusammen, mit dem sie ihr letztes Album "ADN" erstellte.

Franz-Jung-Biograph Fritz Mierau gestorben Der Literaturwissenschaftler und Essayist starb mit 83 Jahren Fritz Mierau, Franz-Jung-Biograph und Mitherausgeber der Franz-Jung-Werkausgabe ist tot. Er starb mit 83 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung, wie der Nautilus-Verlag mitteilte. Mierau wurde 1934 in Breslau geboren. Er übersetzte Werke von Sergej Tretjakow, Ossip Mandelstam oder Anna Achmatowa. Gemeinsam mit seiner Frau Sieglinde Mierau war er Mitherausgeber der Franz-Jung-Werkausgabe, die 1997 fertiggestellt wurde. Kurz darauf erschien mit "Das Verschwinden von Franz Jung" seine Biographie über eine der schillerndsten Figuren der deutschen Literaturgeschichte. Im Jahr 2002 veröffentlichte er seine eigene Autobiographie: "Mein russisches Jahrhundert". Für seine Verdienste wurde Mierau unter anderem mit dem Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste der DDR und mit dem Karl-Otten-Preis des Deutschen Literaturarchivs Marbach ausgezeichnet. Er lebte bis zu seinem Tod in Berlin.