Kulturnachrichten

Montag, 16. April 2018

FPÖ droht kritischen ORF-Journalisten mit Entlassung Politiker und Medienvertreter: "Angriff auf die Pressefreiheit" Die seit Monaten schwelende Auseinandersetzung zwischen der rechten FPÖ und dem Österreichischen Rundfunk (ORF) eskaliert weiter: Die FPÖ droht kritischen Journalisten, die sich in ihren Augen nicht "korrekt" verhalten, mit Entlassung und kündigte speziell bei bei den Auslandsbüros des Senders Streichungen an. Der FPÖ-Politiker Norbert Steger, der Mitglied im ORF-Stiftungsrat ist, bezeichnete gegenüber den "Salzburger Nachrichten unter anderem die Berichterstattung des ORF-Korrespondenten in Ungarn als "zu einseitig". Steger drohte Journalisten ebenfalls mit Entlassung, wenn sie sich nicht an die geplante neue Social-Media-Richtlinien für Facebook und Twitter hielten. Medienvertreter wie Politiker kritisierten Steger scharf: Der ORF-Redakteursratsvorsitzende Dieter Bornemann sprach von einem "Tiefpunkt in der Medienpolitik". Die Politikerin Claudia Gamon von den liberalen Neos bezeichnete Stegers Aussagen als "Angriff auf die Pressefreiheit". Bei unabhängigen Journalisten den Maßstab von korrekten oder unkorrekten Verhalten nach FPÖ-Gusto anlegen zu wollen, sei unfassbar.

Blauzahn-Münzschatz auf Rügen entdeckt Silberschatz aus dem späten 10. Jahrhundert gefunden In einem Acker auf der Ostseeinsel Rügen sind Archäologen auf einen wertvollen Silberschatz aus dem späten 10. Jahrhundert gestoßen. Auf einer Fläche von etwa 400 Quadratmetern nahe der Ortschaft Schaprode bargen sie am Wochenende Hals- und Armreife, Perlen, Fibeln, einen Thorshammer, zerhackten Ringschmuck sowie etwa 500 bis 600 teilweise zerhackte Münzen, von denen mehr als 100 Münzen der Regentschaft des legendären Dänenkönigs Harald Blauzahn (910-987) zugeordnet werden können. "Dieser Schatz ist der größte Einzelfund von Blauzahn-Münzen im südlichen Ostseeraum und damit von herausragender Bedeutung", sagte der Archäologe und Grabungsleiter Michael Schirren vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege. Der als Wikinger geborene Blauzahn gilt als Begründer des dänischen Reiches, indem er das Land einte, das Christentum einführte und Reformen durchsetzte. Der umstrittene Herrscher war historischen Quellen zufolge nach der verlorenen Ostseeschlacht gegen seinen Sohn Sven Gabelbart (965-1014) im Jahr 986 nach Pommern geflohen, wo er ein Jahr später auf der Jormsburg (wohl beim heutigen Wolin/Swinemünde) starb.

Bibelturm-Gegner siegen bei Bürgerentscheid in Mainz Kritik an der geplanten modernen Architektur des Gebäudes Beim Bürgerentscheid über den Bibelturm für das Gutenberg-Museum in Mainz haben die Gegner des Projekts eine klare Mehrheit erzielt. Sie erhielten bei der Abstimmung am Sonntag 77,3 Prozent der abgegebenen Stimmen, wie Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) mitteilte. Die Befürworter des Bibelturms - benannt nach der von Gutenberg gedruckten Bibel - kamen nach dem vorläufigen Endergebnis auf 22,7 Prozent. Die Gegner hatten vor allem die moderne Architektur des auf dem Domplatz geplanten Gebäudes kritisiert und die Finanzierung angezweifelt. Der Entwurf sah für den eigentlich als Bibliotheksturm bezeichneten Bau eine Fassade aus Kupferblech vor, das mit frei gesetzten Buchstaben perforiert ist. An der Abstimmung beteiligten sich 40 Prozent der stimmberechtigten Mainzer.

Filmregisseur Vittorio Taviani gestorben Italienischer Filmemacher und Bruder von Paolo Taviani wurde 88 Jahre alt Der italienische Regisseur Vittorio Taviani ist tot. Nach langer Krankheit sei er im Alter von 88 Jahren in Rom gestorben, teilte Tavianis Tochter Giovanna mit. Taviani arbeitete als Filmemacher stets mit seinem jüngeren Bruder Paolo zusammen. Bis ins hohe Alter produzierten die beiden Filme. Mit "Padre Padrone" gewann das Regisseur-Duo "I Fratelli" (Italienisch für "Die Brüder") 1977 die Goldene Palme von Cannes. Der jüngste Erfolg liegt mit "Cäsar muss sterben" (2012) noch gar nicht allzu lange zurück: Sie bekamen für das Doku-Drama auf der Berlinale den Goldenen Bären.