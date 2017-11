Folge 5 (deutsch) Stehen Syrer in der U-Bahn unter Beobachtung?

In der U-Bahn kommen die unterschiedlichsten Menschen zusammen. Werden Ausländer besonders kritisch beäugt? (imago stock&people)

Werden Ausländer in den öffentlichen Verkehrsmitteln stärker unter die Lupe genommen? Die Psychologische Psychotherapeutin Dorothea Zimmermann erklärt, warum dieses Gefühl bei Neuankömmlingen entsteht, während der syrische Zahnarzt Rida Abdul Kader seine Erfahrungen schildert.

In öffentlichen Verkehrsmitteln begegnen sich Menschen unterschiedlicher Herkunft. In dieser Folge von Syrmania befassen wir uns mit der wortlosen Kommunikation, die zwischen den Fahrgästen stattfindet. Für viele Neuankömmlinge und Menschen mit Migrationshintergrund ist diese Kommunikation mit dem Gefühl verbunden, beobachtet zu werden. Sie empfinden durch die neugierigen Blicke einen Druck, der sie häufig zu einer Verhaltensänderung bringt, weil sie keine Klischees bestätigen wollen. Aber stimmt es wirklich, dass diese Menschen unter Beobachtung stehen, oder verstehen sie die fremden Blicke falsch? Wir haben diese Fragen diskutiert mit Dorothea Zimmermann, Traumatherapeutin bei Wildwasser e.V und dem syrischen Zahnarzt Rida Abdul Kader, der seit knapp zwei Jahren hier lebt.

"Schmeckt"

Die türkisch-arabische Süßspeise Baklawa kennt fast jeder. Aber was ist Mabrumah mit Pistazien, Halawat al Jibn oder Shaybiyat? Um die Geheimnisse dieser Süßspeisen kennen zu lernen, haben wir der syrischen Konditorei "Damaskus" in der Berliner Sonnenallee einen Besuch abgestattet. Der Inhaber Tamem Al-Sakka war 35 Jahre lang ein bekannter Backkünstler in seiner Heimatstadt Homs. Jetzt, nach der Flucht, können die Berliner seine Köstlichkeiten kennenlernen.