Finanzexperte André Tomfort "Wir sind auf dem Weg zur nächsten Finanzkrise"

André Tomfort im Gespräch mit Christine Watty

Eine Tafel an der Börse in Frankfurt/Main zeigt "Tiefst" an. (dpa)

Die Aktienkurse zeigen nach oben, die Wirtschaft boomt. Dennoch – oder gerade deswegen – droht die nächste Finanzkrise, warnt der Professor für Finanzanalyse, André Tomfort. Und die Politik schaue zu.

Der Finanzexperte André Tomfort ist davon überzeugt, dass es verschiedenen Indizien dafür gibt, dass sich die nächste Finanzkrise aufbaut. So habe sich ein massiver Geldüberhang an den Finanzmärkten aufgebaut. "Die Geldmenge seit der letzten Finanzkrise ist viel stärker gewachsen als das Sozialprodukt. Dieser Unterschied ist das Potenzial für die nächste Finanzkrise", erklärt der Wissenschaftler am Dienstag im Deutschlandfunk Kultur. Dass zeige sich auch daran, dass an den Aktien und Immobilienmärkten neue Rekordstände erreicht worden seien und die Kreditexpansion sich beschleunige sich.

Kritik an bisherigen Reformen des Finanzsystems

Um die Preisblase zu unterbinden, müsste man sich mit neuen Krediten zurückhalten und Anlagen und Spekulationen an den Finanzmärkten zurückfahren. "Solange alles gut läuft und die Kurse neue Höchststände erreichen, solange hat natürlich niemand einen Anreiz, das zu tun. Das heißt der Prozess geht solange weiter, bis es eben irgendwann abstürzt."

Die Reformen des Finanzsystems gingen zwar in die richtige Richtung, aber nicht weit genug, so die Kritik Tomforts, der an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin lehrt. Die Eigenkapitalvorsorge der Banken reiche nicht aus und die Schattenbanken, die ebenfalls im Kreditgeschäft tätig sind, seien bisher kaum reguliert. "Die Sicherheiten, die geschaffen wurden, reichen nicht aus, um eine Finanzkrise abwehren zu können", kritisiert Tomfort.

Die Politik habe das Thema nicht auf der Agenda

Gemessen an den verfügbaren Indikatoren stünden wir zwar nicht unmittelbar vor einer Finanzkrise. "Aber wir sind auf dem Weg dorthin." Um diese zu verhindern, müssten die Zentralbanken die Zinsen schneller erhöhen und das Geldangebot zurückfahren und die Reformen des Finanzsystems müssten weiter durchgeführt werden. "Das heißt höhere Eigenkapitalvorsorge der Banken und auch endlich die Schattenbanken in Angriff nehmen."

Doch derzeit stehe das Thema Finanzkrise derzeit nicht auf der politischen Agenda, das habe auch der G20-Gipfel am Wochenende gezeigt. Das liege daran, dass die Märkte und die Wirtschaft gut laufen. "Aber die Gefahren bauen sich gerade jetzt auf." Jetzt sei der Zeitpunkt, eine Krise zu verhindern.

