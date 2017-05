Filmpreise in Cannes vergeben Satire "The Square" gewinnt Goldene Palme

Ruben Östlund freut sich über die Goldene Palme für seinen Film "The Square". (AFP / Alberto Pizzoli)

Der Wettbewerb um die Goldene Palme in Cannes ist entschieden. Der Preis geht an die schwedische Gesellschaftssatire "The Square" von Ruben Östlund. 19 Filme haben um den Preis des Filmfestivals konkurriert.

Goldene Palme für den besten Film: "The Square" von Ruben Östlund (Schweden)

Großer Preis der Jury: "120 battements par minute" von Robin Campillo (Frankreich)

Preis der Jury: "Nelyubov (Loveless)" von Andrej Swjaginzew (Russland)

Beste Regie: Sofia Coppola für "The Beguiled" (USA)

Beste Darstellerin: Diane Kruger in "Aus dem Nichts" von Fatih Akin (Deutschland)

Bester Darsteller: Joaquin Phoenix in "You Were Never Really Here" von Lynne Ramsay (Großbritannien)

Bestes Drehbuch: "You Were Never Really Here" von Lynne Ramsay (Großbritannien)/ "The Killing of a Sacred Deer" von Giorgos Lanthimos (Griechenland)

Jubiläumspreis: Nicole Kidman

Im Wettbewerb des 70. Internationalen Filmfestivals in Cannes haben folgende Filme um die Goldene Palme konkurriert:

"Aus dem Nichts" von Fatih Akin (Deutschland)

"The Meyerowitz Stories" von Noah Baumbach (USA)

"OKJA" von Bong Joon Ho (Südkorea)

"120 battements par minute" von Robin Campillo (Frankreich)

"The Beguiled (Die Verführten)" von Sofia Coppola (USA)

"Rodin" von Jacques Doillon (Frankreich)

"Happy End" von Michael Haneke (Österreich)

"Wonderstruck" von Todd Haynes (USA)

"Le Redoutable" von Michel Hazanavicius (Frankreich)

"Geu-Hu (The Day After)" von Hong Sang Soo (Südkorea)

"Hikari (Radiance)" von Naomi Kawase (Japan)

"The Killing of a Sacred Deer" von Giorgos Lanthimos (Griechenland)

"A Gentle Creature" von Sergei Loznitsa (Ukraine)

"Jupiter's Moon" von Kornél Mundruczó (Ungarn)

"The Square" von Ruben Östlund (Schweden)

"L'amant double" von François Ozon (Frankreich)

"You Were Never Really Here" von Lynne Ramsay (Großbritannien)

"Good Time" von Benny Safdie, Josh Safdie (USA)

"Nelyubov (Loveless)" von Andrej Swjaginzew (Russland)

