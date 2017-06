Film "Born To Be Blue" Dem Sound von Chet Baker auf der Spur

Jazz-Trompeter Bernhard Mergner im Gespräch mit Oliver Schwesig

Ethan Hawke als Jazztrompeter Chet Baker in "Born To Be Blue". (Alamode Film / Born to be Blue)

Für dem Film "Born To Be Blue" über Chet Baker mussten Stücke des Ausnahme-Trompeters neu eingespielt werden – und dabei ganz authentisch klingen. Dies sei "Trompeten-Double" Kevin Turcotte "fantastisch" gelungen, meint Jazz-Trompetenlehrer Bernhard Mergner.

Ein neuer Film mit Star-Besetzung über das Leben des Trompeters Chet Baker ist jetzt in deutschen Kinos zu sehen: "Born To Be Blue" erzählt die traurige Verbindung zwischen Chet Baker, seiner Trompete und seinen Songs. Baker wird in dem Film des kanadischen Regisseurs Robert Budreau von Hollywood-Star Ethan Hawke gespielt.

Bakers Leben war geprägt von Zweifeln und seinem größten Dämon: dem Heroin, das eine lebenslange giftige Beruhigungspille für den Künstler Baker war, das aber sein Leben über Jahrzehnte langsam zerstörte und von dem er bis zum Schluss nicht loskam. Der britische Schriftsteller Geoff Dyer in seinem Jazzbuch "But beautiful" über Chet Baker:

"Bei Chet Baker machte der Song die ganze Arbeit. Chet brauchte nichts weiter zu tun, als die beschädigte Zärtlichkeit herauszubringen, die in allen alten Songs vorhanden ist."

"Ich ziehe den Hut von Kevin Turcotte"

Im Tonart Interview zeigt sich der Jazz-Trompetenlehrer Bernhard Mergner überzeugt von dem Film.

"Dem Film gelingt es sehr gut, die emotionale und seelische Ebene von Chat Bakers Leben und Werk in den Vordergrund zu bringen", sagte Mergner, der an der Franz Liszt Musikhochschule in Weimar Jazz Trompete unterrichtet.

Die Baker-Trompeten-Stücke werden in dem Film von Kevin Turcotte gespielt. Auch dessen Leistung findet Mergner "fantastisch": "Ich ziehe den Hut von Kevin Turcotte. Wie er sich in die Person von Chet Baker hineinversetzt hat, ist schon phänomenal. Das hat er hervorragend hinbekommen", sagte Mergner.

Das Imitieren von Trompetenstilen übt Trompeten-Professor Mergner auch mit seinen Studenten.

"In der Ausbildung schlüpfen die Studierenden in verschiedene Trompeterrollen, um stilistische und improvisatorische Elemente mit Melodiebildung, Harmoniebezug und Rhythmisierung zu lernen."

Das eigentliche Ziel sei jedoch, dass jeder Musiker durch solche Übungen seinen eigenen Stil finde.