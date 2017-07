Kulturnachrichten

Sonntag, 30. Juli 2017

Feuer bei Festival in Barcelona 20 000 Menschen in Sicherheit gebracht Bei einem Open-Air-Festival in Barcelona ist es am Abend zu einem Großbrand gekommen. Wie spanische Medien berichten, stand aus bislang unbekanntem Grund die Hauptbühne in Flammen. Rund 20.000 Gäste seien in Sicherheit gebracht worden. Es habe keine Panik und keine Verletzten gegeben. Das Feuer konnte gegen Mitternacht gelöscht werden. Als Brandursache wird ein Schaden in der Pyrotechnik-Anlage vermutet. Das Festival "Tomorrowland" ist ein Open-Air-Festival elektronischer Tanzmusik, das seit knapp zwölf Jahren in Belgien veranstaltet wird. In diesem Jahr wurde das Fest erstmals auch in Barcelona gefeiert.

Gothaer Tafelaltar nach Restaurierung wieder zu sehen Jahresaustellung im Schloss Friedenstein in Gotha eröffnet Die Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha präsentiert in ihrer Jahresausstellung den um 1540 geschaffenen Gothaer Tafelaltar. Bis zum 5. November kann das jüngst aufwendig restaurierte Kunstwerk in der Säulenhalle des Herzoglichen Museums besichtigt werden, wie die Stiftung mitteilte. Der Gothaer Tafelaltar gilt mit seinen 162 Bildtafeln mit unzähligen fein gearbeiteten Figuren und dekorativen Kartuschen mit Bibeltexten in deutscher Sprache als bildreichstes Kunstwerk der Reformationszeit. Er wird nach Abschluss der Arbeiten erstmals wieder in Deutschland gezeigt. Entstanden ist der Tafelaltar in der Werkstatt des Künstlers Heinrich Füllmaurer (1500-1548). Das Kunstwerk, auf dem auch Teufelsgestalten in Mönchskutten und Heilige ohne Heiligenschein dargestellt sind, spiegele als einzigartige Bilderbibel die konfessionellen Auseinandersetzungen der Reformationszeit vor 500 Jahren wider, hieß es. Wie zuletzt in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg wird das Kunstwerk in Einzelteilen ausgestellt. Dadurch sei die Betrachtung jeder Einzeltafel möglich, teilte die Stiftung mit.

US-Fotopublizist Morris mit 100 Jahren gestorben Als Foto-Redakteur für zahlreiche bekannte Kriegsfotos verantwortlich Der berühmte US-Fotopublizist John Morris ist tot. Er verstarb im Alter von 100 Jahren in Paris, wie die Agentur Magnum mitteilte. Morris war lange Jahre in führender Position für die Agentur tätig. Als Fotoredakteur leitender US-Medien veröffentlichte er zahlreiche weltbekannte Fotografien vom Ende des Zweiten Weltkriegs und aus Vietnam. "Eine Legende ist gestorben", erklärte der Verband World Press Photo. "John Morris hat eine sehr wichtige Rolle in den ersten Jahren von Magnum gespielt", schrieb Direktor David Kogan auf der Webseite der 1947 gegründeten Agentur. Morris war ein Freund des Mitgründers und Fotografen Robert Capa und schloss sich der Agentur 1953 an. Er schickte die Mitarbeiter zu wichtigen Krisenherden rund um die Welt. Von Capa stammen auch die weltberühmten Bilder der US-Landung in der Normandie 1944, die Morris für das Magazin "Life" bearbeitete. In den 60er Jahren arbeitete er für die Zeitungen "Washington Post" und "New York Times" und setzte durch, dass es umstrittene Fotos aus Vietnam auf die Titelseiten schafften - darunter die Bilder eines nackten Mädchens, das schreiend nach einem Napalm-Angriff davonrennt und eines mutmaßlichen Vietcong-Kämpfers, der durch Kopfschuss getötet wird. Beide Fotos wurden mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet.

40.000 Jahre alter Schmuck entdeckt Fundort erst kürzlich von der Unesco zum Welterbe erklärt Wissenschaftler haben in einer Höhle bei Ulm 40 Perlen aus der Eiszeit entdeckt. Die handgearbeiteten Stücke aus Mammut-Elfenbein seien in ihrer Machart weltweit einmalig, sagte der Tübinger Archäologe Professor Nicholas Conard bei der Präsentation der Funde in Blaubeuren bei Ulm. Die Perlen seien bis zu 40.000 Jahre alt und damit der früheste Nachweis für die komplexe Herstellung von Elfenbeinperlen weltweit. Sie stammen aus dem "Hohle Fels" bei Schelklingen, wo vor zehn Jahren auch die berühmte Venus gefunden worden war, die als älteste figürliche Darstellung eines Menschen gilt. Einzelne Perlen aus dem "Hohle Fels" sind ihm zufolge zwei- und dreifach durchlocht. Dafür gebe es keine Parallele aus anderen Regionen, erklärte der Wissenschaftler. Verwendet wurden die im vergangenen Jahr ausgegrabenen Schmuckstücke vermutlich als Knöpfe. Da die Funde einen Zeitraum von 6.000 Jahren abdeckten, sehe man eine Tradition des Herstellens und Tragens solchen Schmucks. Es müsse in der Region über mehrere tausend Jahre eine gemeinsame Kultur gegeben haben. Sechs Eiszeithöhlen der Schwäbischen Alb, darunter der "Hohle Fels", waren am 9. Juli von der Unesco zum Welterbe erklärt worden.

Götz-George-Stiftung soll älteren Schauspielern helfen dpa/bk Neue Stiftung startet außerdem Projekt für Nachwuchskünstler Die zur Erinnerung an "Tatort"-Star Götz George gegründete Stiftung will vor allem ältere Schauspielerinnen und Schauspieler unterstützen. "Die Stiftung wird weiterführen, was Götz George zu Lebzeiten so wichtig war", sagte seine Frau Marika der Deutschen Presse-Agentur. "Besonders ältere Künstler berührten seine Aufmerksamkeit. Ihnen gilt in erster Linie die Stiftungsarbeit." Die Götz-George-Stiftung ist im Juni in Berlin gegründet worden - ein Jahr nach dem Tod des beliebten Schauspielers, der als Kommissar Schimanski ein Millionenpublikum anzog. Das erste Projekt der Stiftung richtet sich allerdings an junge Schauspieler. Wie die Organisatoren des deutschen Nachwuchspreises First Steps kürzlich mitteilten, wird im September erstmals ein Götz-George-Nachwuchspreis verliehen. Die Stiftung hat ihn mit 10 000 Euro dotiert. Weitere Projekte seien in Planung und würden zu gegebener Zeit bekannt gemacht, sagte Marika George. "Die Aufgabenstellung wird vielfältig sein." Gemeinnütziger Zweck der Stiftung sei allgemein die Förderung und Unterstützung von Kunst und Kultur, besonders von Schauspielerinnen und Schauspielern. Es gehe um Hilfestellung in künstlerischen, beruflichen und sozialen Belangen. Den Vorstand bilden nach Angaben der Witwe Georges Tochter Tanja aus erster Ehe und sie selbst. Zudem sei die Autorin Christiane Waldbauer im Vorstand. George, der Sohn des Schauspielers Heinrich George, war im Juni 2016 mit 77 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben. Den schnoddrigen Ruhrgebiets-Polizisten Horst Schimanski hatte er in 32 Jahren 48 Mal verkörpert. Unvergesslich ist auch seine Kinorolle als Massenmörder Fritz Haarmann in "Der Totmacher" (1995).