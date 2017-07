Festspiel-Premiere der Oper "Oberon, König der Elfen"

Samstag, 22. Juli 2017

Allerdings musste die Vorstellung wegen eines Unwetters in das Große Festspielhaus verlegt werden. Dort wurde das Premierenpublikum mit der bislang radikalsten Neudeutung von Hugo von Hofmannsthals Mysterienspiel vom "Sterben des reichen Mannes" konfrontiert. Die Reaktionen darauf waren geteilt: Für das Schauspielteam, vor allem Tobias Moretti als Jedermann und Stefanie Reinsperger als Buhlschaft, gab es riesigen Applaus. Deutlich schwächer fiel dieser für den österreichischen Regisseur Michael Sturminger aus. Er brach mit mehr oder weniger allen Aufführungstraditionen des Stücks, die noch auf den Regisseur und Festspielgründer Max Reinhardt zurückgehen. Sturminger tilgte vor allem das gravitätische Mittelalterambiente und ließ fast alle Darsteller in moderner Alltagskleidung auftreten. Die Umrisse des Domes wurden mit Neonröhren nachgezeichnet. Erstmals gab es auch einen Theatervorhang. Ursprünglich war geplant, die bisherige Inszenierung des britisch-amerikanischen Duos Brian Mertes und Julian Crouch weiter zu spielen, doch entschied man sich kurzfristig für eine Neuinszenierung.

Intendanten weisen Kritik in einer Stellungnahme zurück

Die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy, bis vor kurzem Mitglied im Beirat des Humboldt Forums, hat in einem Interview für die Süddeutsche Zeitung scharfe Kritik an dem Projekt geübt. Das Humboldt Forum und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz sollten die Geschichte ihrer außereuropäischen Sammlungen, die zum großen Teil während der Kolonialzeit entstanden sind, offenlegen. Ohne eine solche Auseinandersetzung dürfe heute kein ethnologisches Museums öffnen. Das Humboldt Forum wies die Kritik zurück. "Provenienzforschung ist die DNA der Institution", erklärten die Gründungsintendanten Neil MacGregor, Hermann Parzinger und Horst Bredekamp in einer Stellungnahme. Jedes Objekt, das ausgestellt wird, sei von den Kuratoren einer ersten Prüfung der Provenienz unterzogen worden. Zudem werden zu jedem Exponat Grundinformationen zur Herkunft und Sammlungsgeschichte sichtbar sein. Zu Savoys Vorwurf das Credo der Humboldts - die Verbindung von Sammlungen, Forschung und Lehre - nicht zu realisieren, erklärten die Intendanten, dass alle Museen unterschieden zwischen Dauerausstellung und Forschungssammlungen. Das Humboldt Forum werde all diese Bereiche zusammenführen, die Pläne seien seit Jahren bekannt.