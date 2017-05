Festival "Theater der Welt" Weltpremiere in Hamburg

Probe des Stückes "Children of Gods" von Lemi Ponifasio, das während des Festivals "Theater der Welt" seine Weltpremiere feiert. (picture alliance/dpa/Foto: Christophe Gateau)

Das Festival "Theater der Welt" hat 45 nationale und internationale Produktionen nach Hamburg eingeladen. Darunter auch das Stück "Children of Gods" von Lemi Ponifasio. Unser Kulturmagazin "Fazit" wird am Donnerstagabend live von der Eröffnung berichten.

Ab dem 25. Mai wird bis zum 11. Juni in Hamburg gezeigt, was das zeitgenössische Theater derzeit ausmacht. In unserem Kulturmagazin Fazit berichten wir am Donnerstag, ab 23.05 Uhr live aus dem Festivalzentrum HAVEN. Wir sprechen mit internationalen Theatermachern, darunter der chinesische Künstler Tianzhuo Chen, der seine Cross-Over-Pop-Oper "Ishvara" zeigen wird. Wir haben die arabische Performerin Monira al Qadiri aus Kuweit zu Gast, die die Bühne für sich entdeckt. Und wir fassen zusammen, wie der kamerunische Historiker und Philosoph Achille Mbembe in seiner Eröffnungsrede die Zukunft der Demokratie beschreibt.

Eine Weltpremiere und Australier auf der Alster

Von der Weltpremiere "Children of Gods" des Choreografen Lemi Ponifasio aus Samoa berichtet unsere Tanzkritikerin; und wir erkunden nebenbei die neuen Orte des Festivals, wie zum Beispiel die MS Stubnitz. Das alles übrigens nicht zuletzt begleitet von Geheimagenten und natürlich den Veranstaltern des Festivals.

Das Festival "Theater der Welt" läuft vom 25. Mai bis zum 11. Juni auch auf Kampnagel. (Deutschlandradio / Susanne Burkhardt )

Kampnagel-Chefin Amelie Deuflhard und der Thalia-Intendant Joachim Lux werden berichten, was das "Theater der Welt" ausmacht, das alle drei Jahre in einer anderen deutschen Stadt zu Gast ist – zuletzt in Mannheim. Und schließlich spielt auch bei uns in der Hansestadt das Wasser eine Rolle: Wir begeben uns auf die Alster und rudern mit australischen Künstlern.

Programmtipp:

Fazit – Kultur vom Tage – ab 23.05 Uhr aus dem Festivalzentrum HAVEN im Kakaospeicher am Hafen von Hamburg.



Mehr zu "Theater der Welt" auch am Sonnabend in unserem Theatermagazin Rang 1 – u.a. im Gespräch mit dem libanesischen Choreografen Omar Rajeh.