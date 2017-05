Festival Kultura Natura Katowice Schlesische Himmelsleiter

Live aus dem Musikzentrum Katowice

Das NOSPR Musikzentrum in Katowice (Volker Michael)

Das hochkarätige Festival "Kultura Natura" eröffnet an diesem Abend mit einem denkwürdigen Konzert - Alexander Liebreich dirigiert das Nationale Sinfonieorchester des Polnischen Rundfunks (NOSPR), zwei große Chöre und ein Solistenensemble in Arnold Schönbergs "Die Jakobsleiter". Außerdem gibt es Joseph Haydns 39. Sinfonie und Karol Szymanowskis Kantate "Demeter".

"Katowice Kultura Natura" heißt ein junges Festival in der oberschlesischen Metropole Kattowitz, das vom Nationalen Sinfonieorchester des Polnischen Rundfunks (NOSPR) und seinem Chefdirigenten Alexander Liebreich veranstaltet wird. Schon im Titel wird damit eine Richtung vorgegeben, in der sich die Industriestadt und ihr Umland entwickeln wollen - weg von Bergbau und Schwerindustrie hin zu einer naturnahen Großstadt, die große Attraktivität in den Bereichen Kultur, Bildung und Sport besitzt.

Im Auftaktkonzert zum aktuellen Festivaljahrgang stehen Bekenntniswerke im Mittelpunkt, allen voran Arnold Schönbergs unvollendetes Oratorium "Die Jakobsleiter", das er während des Ersten Weltkrieges komponiert hat, den er wie viele Künstler und Intellektuelle begrüßt hatte. Den Abend eröffnet ein weiteres Werk von Schönberg, "Friede auf Erden" für Chor a cappella, das heutzutage gern zu Weihnachten gesungen wird, das aber natürlich nicht als Kirchenmusik gedacht war. Karol Szymanowski hat wiederum in seiner Kantate "Demeter" die griechische Mutter Erde beschworen. Meisterhaft malt er mit dem Orchester ein Klanggemälde, das die umfassende Bedeutung der antiken Gottheit unterstreicht - es sei als eine Art altgriechisches Stabat Mater zu verstehen, meinte der Komponist einmal.

Zwischen all diesen Vokalwerken, die mit zwei hervorragenden Chören aus Kattowitz und dem litauischen Kaunas geboten werden, steht die Sinfonie Nr. 39 Joseph Haydns scheinbar als Ruhepol. Doch diese wohl erste Sinfonie des Komponisten in einer Molltonart ist alles andere als ein Pausenfüller. Mit den Mitteln der Oper, mit dramatischen Zuspitzungen, mit Überraschungen und andererseits lyrischer Schönheit schaffte Haydn ein perfektes Beispiel für instrumentales Theater, das allerdings ohne religiöse oder weltanschauliche Schwere auskommt.

Festival "Kultur Natur Katowice"

Arnold Schönberg

"Friede auf Erden" für Chor a cappella

Joseph Haydn

Sinfonie Nr. 39 g-Moll

Karol Szymanowski

"Demeter", Kantate für Alt, Frauenchor und Orchester op. 37b

ca. 20.50 Uhr Konzertpause, darin: Alexander Liebreich im Gespräch mit Volker Michael

Arnold Schönberg

"Die Jakobsleiter", Oratorium für Soli, Chor und Orchester

Agata Zubel, Sopran

Heidi Elisabeth Meier, Sopran

Katharina Magiera, Alt

Michael Pflumm, Tenor

Kurt Azesberger, Tenor

Dominik Wortig, Tenor

Stephan Genz, Bariton

Dietrich Henschel, Bariton

Gerd Grochowski, Bariton

Staatlicher Chor Kaunas

Camerata Silesia

Nationales Sinfonieorchester des Polnischen Rundfunks

Leitung: Alexander Liebreich