Festival für digitale Kultur in Frankfurt Wie designt man Hoffnung?

Moderator Stephan Karkowsky im Gespräch mit Jeanne Charlotte Vogt

Protestplakat einer Demo (dpa-Zentralbild / Bernd Settnik)

In Frankfurt startet das Festival NODEForum for Digital Arts unter dem Motto "Designing Hope". Es verbindet also "Hoffnung" und "Designen" und bietet Ausstellungen, Workshops und Diskussionen zum Thema. Doch wie muss Hoffnung aussehen?

Der NODE Verein zur Förderung Digitaler Kultur e.V. will Kreative, Digitalkünstler, -designer und Programmierer zusammenbringen. Und auf dem diesjährigen Treffen will der Verein nicht weniger als Hoffnung designen. Auf dem NODEforum -, einem einwöchigen Festival in Frankfurt am Main,- spüren Digitalkünstler, Designer und Programmierer der Frage nach, was uns heutzutage überhaupt noch hoffen lässt in einer immer komplexer werdenden Welt, die uns das Gefühl der Machtlosigkeit gibt.

Jeanne Charlotte Vogt, Direktorinnen des NODEforums, erläutert, ob man Hoffnung wirklich designen kann und welche Rolle Technologie dabei spielt.

Das Nodeforum findet vom 26. Juni bis 2. Juli in FFM statt. Dahinter steckt der NODE Verein zur Förderung Digitaler Kultur e.V.