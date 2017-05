Kulturnachrichten

Freitag, 19. Mai 2017

Feierliche Rückgabe von Gebeinen an Neuseeland Sterbliche Überreste der Maori waren 1896 ins Bremer Übersee-Museum gelangt Eine Delegation des Te Papa Museum aus Wellington hat in Bremen Gefäße mit den Überresten von Maori und Moriori in Empfang genommen. Das Bremer Übersee-Museum gab die Sammlungsobjekte bei einer feierlichen Zeremonie nach den Riten der Ureinwohner Neuseelands zurück. Vor über 100 Jahren waren rund 44 Gebeine nach einer Forschungsreise des Gründungsdirektors des Übersee-Museums, Hugo Schauinsland, nach Bremen gelangt. "Dies entsprach dem Sammlungsverhalten und dem anthropologischen Interesse jener Zeit" erläuterte Wiebke Ahrndt, Initiatorin der Arbeitsgruppe Human Remains beim Deutschen Museumsbund. Das neuseeländische Te Papa Museum war im Juli 2013 mit einem Rückgabegesuch an das Bremer Museum herangetreten. Bremens Regierungschef Carsten Sieling (SPD) sagte bei der Veranstaltung: "Aus heutiger Sicht widerspricht der Erwerb solcher Sammlungen der Menschenwürde. Wir haben die Verantwortung, dieses Unrecht nun zu beenden, wiedergutmachen lässt es sich nicht." Deshalb habe der Senat der Rückgabe zugestimmt.

Rekordpreis für Basquiat-Gemälde Japanischer Sammler zahlt fast 100 Millionen Ein Werk des Malers und Graffiti-Künstlers Jean-Michel Basquiat hat bei einer Versteigerung eine Rekordsumme erzielt. Der bunte Totenkopf aus dem Jahr 1982 wurde für umgerechnet fast 100 Millionen Euro von einem japanischen Milliardär erworben. Nach Angaben des Auktionshauses Sotheby's ist das der höchste Preis, der je für das Werk eines US-Künstlers bei einer Versteigerung gezahlt wurde. Das Gemälde im Graffiti-Stil soll in einem Museum in der japanischen Stadt Chiba ausgestellt werden. Basquiat war Ende der 80er im Alter von 27 Jahren an einer Überdosis gestorben.

Antrittsbesuch in Polen Steinmeier auf der Warschauer Buchmesse Bundespräsident Steinmeier und sein polnischer Kollege Duda besuchen heute gemeinsam die Warschauer Buchmesse. So soll ein Zeichen für die kulturelle Verbundenheit beider Länder gesetzt werden. "Worte bewegen" ist das Motto des deutschen Messestands. Das deutsch-polnische Verhältnis ist seit dem Regierungsantritt der Partei Recht und Gerechtigkeit PiS im Jahr 2015 angespannt. Regierungschefin Szydlo wird ebenfalls mit Steinmeier zusammentreffen. Sie hatte die deutsche Flüchtlingspolitik besonders laut kritisiert.

Europäischer Medienpreis für Rolf-Dieter Krause Langjähriger Brüssel-Korrespondent erhält Karlsmedaille Der frühere Leiter des ARD-Studios Brüssel Rolf-Dieter Krause hat den europäischen Medienpreis bekommen. Der Fernsehjournalist habe über viele Jahre mit kritischem Urteilsvermögen und profunder Sachkenntnis die teils komplexen Sachverhalte der europäischen Politik nachvollziehbar erläutert, hieß es in der Begründung zur Wahl. Mit der Karlsmedaille für europäische Medien werden Menschen und Institutionen aus dem Medienbereich ausgezeichnet, die in besonderer Weise zur europäischen Einigung und Identität beigetragen haben.



Grüne fordern bessere soziale Absicherung für Künstler Kontroverse in Plenarsitzung zur Kulturförderung Im Bundestag haben sich die Grünen für eine bessere soziale Absicherung von Künstlern eingesetzt. Als Freiberufler fielen viele Kultur- und Kreativschaffende oft durch das soziale Raster und seien überproportional häufig von Altersarmut bedroht, kritisierte die Grünen-Abgeordnete Ulle Schauws am Donnerstag in der Plenardebatte zur Kulturförderung. "Existenzängste sind gerade für Kreative Gift", sagte sie, und forderte: "Schluss mit der brotlosen Kunst, Zeit für soziale Absicherung. Die Unionsabgeordnete Ute Bertram nannte die Grünen-Vorschläge einen "Kulturverhinderungsantrag". Kunst brauche Freiheit statt mehr Reglement. SPD-Kulturexperte Siegmund Ehrmann sprach sich dafür aus, die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern im Kulturbereich zu stärken, um die mangelnde Abstimmung zu verbessern.

Brahms-Preis für Herbert Blomstedt Die Interpretationen des 89-jährigen Dirigenten gelten als zeitlos Der schwedische Dirigent Herbert Blomstedt wird mit dem Brahms-Preis ausgezeichnet, wie die Brahms-Gesellschaft Schleswig-Holstein mitteilte. Der "Grandseigneur des Taktstocks" begeistere seit mehr als sechs Jahrzehnten mit herausragenden dirigentischen Leistungen das Konzertpublikum, begründete die Jury ihre Entscheidung. Die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung wird Blomstedt am 10. Juni in der St.Bartholomäus-Kirche in Wesselburen überreicht. Weitere Preisträgern des Brahms-Preises waren unter anderen Leonard Bernstein, Sabine Meyer und Anne-Sophie Mutter. Herbert Blomstedt ist seit 2016 Ehrendirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden und Mitglied der Königlich-Schwedischen Musikakademie.