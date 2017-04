Feier der Lebenswende Dem Heiligen Geist die Landebahn bereiten

Von Andrea Wilke, Katholische Kirche

Erinnerungsstücke an die Kindheit - Symbole während der Lebenswendefeier in Erfurt

Der Osten Deutschlands wird in Bezug auf Kirche und Religion oft als gottlose Region bezeichnet. Mit der "Feier der Lebenswende" wird konfessionslosen Jugendlichen ein niederschwelliges Angebot gemacht, von Gott zu erfahren.

Es ist der 2. Mai 1998. Ein Dutzend Jugendliche hat sich an diesem Tag im Dom St. Marien, der Bischofskirche von Erfurt, versammelt. Sie haben sich herausgeputzt, festlich gekleidet, denn dieser Tag ist ihr Tag. Sie begehen ihre "Feier der Lebenswende". Ganz bewusst haben sie sich dafür entschieden, denn das Sakrament der Firmung oder die Konfirmation kam für sie nicht infrage. Aus folgendem Grund: sie sind weder katholisch noch evangelisch noch sonst wie religiös sozialisiert. Sie wollten aber für sich persönlich auch keine Jugendweihe wie sie für zahlreiche andere konfessionslose Jugendliche selbstverständlich ist. Nun stehen sie im unteren Teil des Altarraumes des ehrwürdigen Doms St. Marien. Gespannt. Aufgeregt. In den Kirchenbänken sitzen ihre Eltern, Familienangehörigen und Freunde – ca. 200 Gäste feiern mit ihnen. Auch das Fernsehen ist gekommen, denn was hier passiert, ist ein Novum. Zum allerersten Mal wird die sogenannte "Feier der Lebenswende" begangen.

Schon Jahre zuvor, doch erst nach der friedlichen Revolution 1989, gab es bei einigen katholischen ostdeutschen Bischöfen Überlegungen zu Jugendfeiern als Alternative zur Jugendweihe. Die gab es nämlich auch nach dem Ende der DDR weiterhin, wenngleich auch in einer neuen Form ohne das zuvor übliche Gelöbnis zum Sozialismus. Und nach wie vor steht die Jugendweihe hoch im Kurs. 1993 schrieb der damalige Bischof von Dresden-Meißen, Joachim Reinelt:

"Tausende von Jugendlichen nehmen weiterhin an den Jugendweihefeiern teil... Freidenkerbewegungen sehen ihre Stunde gekommen... Was aber tun wir? Wir können weder behaupten, dass wir für Nichtgetaufte nicht zuständig wären noch vermag die Kirche junge Leute in katechumenale Prozesse einzugliedern...Hier sollten wir Wege finden, für die jungen Menschen Fest und Feier zu gestalten ohne sie vereinnahmen zu wollen. Kirchen hätten ein reiches Instrumentarium dafür." (1)

Der erste, der solch einen neuen Weg fand und ihn gemeinsam mit den konfessionslosen Jugendlichen beschritt, war der heutige Weihbischof Reinhard Hauke. Damals, 1998, war er Pfarrer der Dompfarrei und unterrichtete auch an der Erfurter Edith-Stein-Schule, einem katholischen Gymnasium. 70% der Schüler sind hier katholisch getauft, 20% evangelisch und 10% gehören keiner Religion an. Während sich in der 9. Klasse , also im Alter von 14, 15 Jahren, die katholischen und evangelischen Jugendlichen auf ihre Firmung bzw. Konfirmation vorbereiteten, stellte sich auch für die konfessionslosen Schüler die Frage, wie eine Feier an diesem Punkt ihres Lebens für sie aussehen könnte.

Ein Teil entschied sich für die Jugendweihe, die für viele Ostdeutsche ganz einfach zur Familientradition gehört. Der andere Teil nahm das kirchliche Angebot an, und zwar eine "Feier der Lebenswende", in der es nicht nur eine rein humanistische Sinndeutung des Überganges von der Kindheit zum Erwachsenwerden gibt. Sondern in der auch das christliche Gedankengut eine Rolle spielt.

Der Dompfarrer Reinhard Hauke steht am 2005 vor dem Eingangsportal des Erfurter Doms. Bekannt wurde er unter anderem durch die "Feier zur Lebenswende" für nichtchristliche Jugendliche als Alternative zur Jugendweihe. (dpa / picture alliance / Mario Gentzel)

Von Anfang an, so beschreibt es Reinhard Hauke, war der Titel "Feier der Lebenswende" ein Arbeitstitel. Er knüpft an die Bezeichnung der Ritenbücher der katholischen Kirche an, die z.B. "Feier der Taufe", "Feier der Firmung", "Feier der Krankensalbung" usw. heißen. Der Arbeitstitel "Feier der Lebenswende" hat sich gehalten, und auch wenn die Bezeichnung "Lebenswende" Fragen aufwirft, ist sie zu einem festen Terminus geworden.

Gottesdienst? Nein! Oder doch?

Bevor in Erfurt 1998 zum ersten Mal das Projekt "Feier der Lebenswende" startete, stand natürlich auch die Frage im Raum, was diese Feier denn nun sei. Ist sie ein Gottesdienst? Nein, ist es nicht, entschieden die Mitarbeitenden in der Seelsorge, die in das Projekt involviert waren. Die Jugendlichen wollten ja keine Gottesverehrung mit dieser Feier. Deshalb ist es eine Feier im Raum der Kirche, bei der ein Pfarrer oder Diakon für die Jugendlichen um Gottes Segen bittet. Deshalb erklingen auch keine Glocken wie das sonst am Beginn eines Gottesdienstes üblich ist. Im Rückblick auf die erste "Feier der Lebenswende" wird der Dompfarrer resümierend und zugleich fragend feststellen: "Wenn auch keine Verehrung Gottes angestrebt war, so ist doch außer Zweifel, dass Gott die Ehre gegeben wurde, weil junge Menschen bewusst ihr Leben in den Blick genommen haben und ein Segensgebet zuließen. Sie waren wie "stumme Zeugen des Schöpfers", den sie noch nicht kennengelernt haben. War es damit nicht doch ein Gottesdienst?" (2)



Auch ohne einleitendes Glockengeläut ist es sehr feierlich. Am Beginn, wenn der Pfarrer mit den Jugendlichen in die Kirche einzieht, erklingt die Orgel. Dann werden alle Anwesenden durch den Pfarrer begrüßt. Dass es eine ganz persönliche Feier ist, zeigt sich in den sogenannten "Lebenszeichen". Die Eltern breiten jeweils ein Seidentuch aus. Das Tuch symbolisiert den bisherigen Lebensweg. Familie und Freunde haben die Grundlage dafür geschaffen. Der bzw. die Jugendliche legt nun einen ganz persönlichen Gegenstand auf dieses Tuch. Es ist ein Gegenstand, der in den Jahren ihrer Kindheit wichtig für sie war. Das kann ein Teddy sein, eine Puppe, ein besonderes Buch, ein Basketball oder ein Musikinstrument. Auf jeden Fall etwas, was sie mit der Kindheit verbinden.

Dann erzählt jeder, was er sich für seine Zukunft erträumt, seine Wünsche. Dabei haben sie eine brennende Kerze in der Hand, die Licht und Wärme verbreitet als Zeichen für Freude und Zuversicht. Es wird jedoch auch nicht verschwiegen, dass das Licht im christlichen Sinn ein Hinweis auf Jesus Christus ist, das Licht der Welt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Überreichen einer Blume. Jeder Jugendliche schenkt sie mit einem ausgesprochenen Dank einem Familienmitglied, stellvertretend für alle aus seinem Familien- und Freundeskreis. Danke, dass ihr für mich da wart und da seid.

"Dass der neue Lebensabschnitt gelingen möge"

Zum Segen legen alle Jugendlichen ihr Seidentuch um die Schultern. Es ist ein Zeichen dafür, dass sie annehmen, was bisher in ihrem Leben gewesen ist. Die brennende Kerze in der Hand steht für die Hoffnung auf einen neuen Lebensabschnitt. Dass er gelingen möge. In seinem Segensgebet geht der Pfarrer noch einmal auf das ein, was die Jugendlichen vorher sagten. Ihre Wünsche für die Welt, in der sie leben werden, verbunden mit dem Vorsatz, sich selbst dafür einzusetzen, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen. Reinhard Hauke hat das Gebet von der ersten "Feier der Lebenswende" niedergeschrieben:

"Guter Gott, junge Menschen haben heute von ihrem bisherigen Leben erzählt und uns ihre Pläne für sich und die Welt mitgeteilt.

Sie haben gezeigt, dass sie Interesse an den Ereignissen in der Welt haben und sich mit ihren Kräften für eine gute Veränderung einsetzen wollen.

Die Beispiele von Freundschaften ganz unterschiedlicher Art haben uns alle zur Offenheit füreinander ermutigt. Wir haben uns daran erinnert, dass wir durch Liebe und Freundschaft nicht ärmer werden.

Ich bitte dich heute für diese jungen Menschen und für alle, die sie auf diesem Lebensweg begleitet haben und auch weiterhin begleiten werden:

Stärke sie im Guten, schenke ihnen Freude in der Freundschaft mit den Menschen, richte sie auf, wenn sie mutlos geworden sind und lass sie die Früchte ihrer Mühe und ihres Fleißes sehen.

Dazu segne alle der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen."

Die Resonanz auf die erste "Feier der Lebenswende" im Mai 1998 war enorm. Die Jugendlichen selbst und deren Eltern hatten den Wunsch, sich mit einer kleinen Feier einige Wochen später beim Dompfarrer und seinen Mitarbeitern zu bedanken. Aus dem innerkirchlichen, aber auch aus dem außerkirchlichen Raum gab es Reaktionen. So beschrieb etwa eine Vertreterin des Stadtparlaments, die für Jugendfragen zuständig war, die "Feier der Lebenswende" als zukunftsweisendes Projekt. Denn darin seien sowohl die Fragen der Jugendlichen zum Ausdruck gekommen als auch ihre Bereitschaft, an einer besseren Gesellschaft mitzuwirken. Zudem habe das engagierte Auftreten und Handeln der Jugendlichen beeindruckt. Der damalige Dompfarrer Rainhard Hauke gab seine Erfahrung so wider:

"Wer der Meinung ist, dass Jugendliche in diesem Alter noch kein Gespür für die Realität der Welt haben, muss angesichts dieser Beispiele sein bisheriges Denken korrigieren…Wir müssen die Fragen der Jugendlichen zulassen und helfen, wo Signale gesetzt werden, die Hilferufe sind. Überall da, wo sich Seelsorger den Fragen der Jugendlichen gestellt haben, gab es einen Fortschritt im Miteinander." (3)

Feier der Lebenswende ist Erfolgsgeschichte

In diesem Jahr wird es die "Feier der Lebenswende" in Erfurt zum 20. Mal geben. Es ist eine Erfolgsgeschichte. Über die Stadt, ja über das Bistum Erfurt hinaus, fand diese Alternative zur Jugendweihe großen Anklang. Auch die Teilnehmerzahlen wuchsen stetig. Herausragendes Beispiel ist hier ganz sicher Halle/S. in Sachsen-Anhalt. Waren es bei der ersten Feier dort 26 Jugendliche, die daran teilnahmen, so sind es in diesem Jahr über 600. Oft findet auch nicht nur eine Feier statt; in Erfurt zum Beispiel gibt es inzwischen zwei oder drei Feiern jährlich, da diese "Feier der Lebenswende" als Massenveranstaltung zulasten des persönlichen Charakters dieser Feier ginge.

Dieser persönliche Charakter ist einer der Gründe, warum Jugendliche sich für die "Lebenswendefeier" entscheiden. Für viele ist diese Feier und ihre Vorbereitung darauf oft ein erster Kontakt mit der Kirche überhaupt. Sie kommen aus einem Umfeld, in dem das Wissen über Kirche und kirchliches Leben gegen Null tendiert. Weihnachten, Ostern und Pfingsten sind bestenfalls Familienfeste mit dem glücklichen Umstand zusätzlicher freier Tage. Jugendliche, die sich für die "Feier der Lebenswende" entscheiden, lassen sich bewusst darauf ein, eine für sie völlig fremde Welt kennenzulernen.

Auch ihre Eltern werden damit konfrontiert. Manch einer von ihnen hat noch nie eine Kirche von innen gesehen. Die meisten kennen nicht die Bedeutung der verschiedenen Gegenstände darin. Im Zuge der Vorbereitung werden sie auch mit christlichen Sichtweisen konfrontiert. Dass sie die Auseinandersetzung damit wagen, bedeutet jedoch nicht, dass sie sich einmal taufen lassen möchten. Ihr Ziel ist es, eine Feier zu haben, die den Übergang von der Kindheit zum Erwachsenenalter würdigt, sich dabei aber von der Jugendweihe abhebt und auch keinerlei Kirchenmitgliedschaft erfordert.

Die Kirche macht diesbezüglich ein Angebot, frei von dem Bestreben, potentielle Kirchenmitglieder zu gewinnen. Es ist ein Angebot um des jeweiligen Menschen willen, ein Angebot für ihn in seiner entsprechenden Lebenssituation, wohl wissend, ihn danach vielleicht nie wieder zu sehen. Zumal ein Vereinnahmungsgedanke das Angebot vereiteln würde. Menschen, und Jugendliche vielleicht besonders, haben ein sehr feines Gespür dafür.

Gab es einerseits kaum Taufen, die aus dem in der Lebenswendefeier geknüpften Kontakt herrühren, so gibt es doch die Erfahrung, dass Jugendliche oder deren Eltern erneut den Kontakt zum Seelsorger suchen, wenn sie in schwierigen Situationen stecken.

Ein weiterer Grund dafür, dass die Jugendlichen sich für die "Feier der Lebenswende" entscheiden, mag darin liegen, dass sie selbst aktiv an der Vorbereitung beteiligt sind. Diese beginnt schon Monate vorher. Zehn bis zwölf Mal treffen sich die Jugendlichen in Vorbereitung auf ihre "Feier der Lebenswende". In einigen Treffen geht es um den Austausch, etwa über den Blick in die eigene Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es gibt gemeinsame Treffen mit den Eltern zusammen. Und es gibt soziale Projekte. Eines ist der Besuch eines Seniorenheimes. Oder es werden die Gräber von im Krieg gefallenen Soldaten gepflegt.

Einen festen Platz hat auch die Einladung Obdachloser zu einem gemeinsamen Mittagessen. Die Jugendlichen bringen Speisen mit und bewirten die Gäste, unterhalten sich mit ihnen. Bei der Vorbereitung auf die "Feier der Lebenswende" geht es eben nicht nur um die Feier selbst, sondern um das Leben. Jeder sollte die Welt ein kleines bisschen besser machen. Dies haben besonders die sozialen Projekte gezeigt. Es war ein tolles Gefühl, anderen Menschen etwas Gutes zu tun, lautet das Fazit der Jugendlichen.

"Da berühren sich Himmel und Erde"

Als 1998 zum ersten Mal die "Feier der Lebenswende" in Erfurt begangen wurde, sangen die Jugendlichen das Lied "Wo Menschen sich vergessen". Ein Lied, das im katholischen Gebet- und Gesangbuch Gotteslob zu finden ist. Es spricht vom Lohn der Selbstlosigkeit. Wo Menschen sich vergessen, wo sie sich verschenken, wo sie Hass überwinden, dort, so lautet der Refrain, "berühren sich Himmel und Erde". Dieses Lied ist auch heute noch bei den Lebenswendefeiern in Erfurt präsent, so erzählt es Gemeindereferentin Cordula Hörbe, die dieses kirchliche Angebot verantwortet seit Reinhard Hauke Weihbischof ist. Himmel und Erde berühren sich – vielleicht ist das gemeint, wenn Teilnehmende nach der Feier sagen: "es hatte etwas Größeres".

Dass die Kirche solch ein Angebot macht, ist gut. Und es ist innovativ. Sie bietet damit eine Feier an, die ausschließlich für Menschen gedacht ist, die keiner Religion, keiner Glaubensgemeinschaft angehören. Damit richtet sie ihren Blick nach außen. Weg von sich selbst. Es ist ein anderer Blickwinkel, ganz im Sinne Jesu. Gerade indem er zu den Menschen ging, ihre Nöte und Bedürfnisse ernst nahm, gerade darin war für sie die Liebe Gottes erfahrbar.



"Kirche bleibt nur Kirche, wenn sie alle Menschen im Blick behält, nicht nur die Getauften und Gefirmten. Ansonsten verfehlt sie ihren Auftrag" - so formulierte es einst sehr dezidiert Joachim Wanke, der bis 2012 Bischof von Erfurt war. In seinem "Brief eines Bischofs aus den Neuen Bundesländern über den Missionsauftrag der Kirche für Deutschland" aus dem Jahr 2000 spricht er von einer einladenden Kirche.

"Wer mit der Kirche zum ersten Mal in Berührung kommt, sollte damit rechnen dürfen, willkommen zu sein. Das "Bodenpersonal Gottes" darf nicht kleinlich sein, wenn Gott selbst großzügig ist. Kirche ist zwar nicht für alles, doch "für alle" da". Und weiter heißt es: "Der ganze Bereich der außersakramentalen Zeichen, die ja auch "Gottesberührungen" sind, wird zunehmend an Bedeutung gewinnen. …Diese gilt es zu nutzen und weiterzuentwickeln." (4)

Die "Feier der Lebenswende", die sich als Alternative zur Jugendweihe sieht, ist eine Antwort der Kirche aus dem reichen Schatz ihrer rituellen Kompetenz. Eine Antwort auf die wahrgenommene Lebenswirklichkeit der Jugendlichen. Auch das macht sie so erfolgreich. Inzwischen gibt es nicht nur katholischerseits dieses Angebot, auch die evangelische Kirche ließ sich nach anfänglichem Zögern darauf ein. In Sachsen-Anhalt unterzeichneten im letzten Jahr das katholische Dekanat Halle und der evangelische Kirchenkreis Halle eine bundesweit einmalige ökumenische Vereinbarung. Seitdem bieten beide große Kirchen die "Feier der Lebenswende" gemeinsam an, haben sogar jeweils eine halbe Personalstelle für die Vorbereitung und Gestaltung der Feier geschaffen.

"Feier hatte irgendwie was Größeres"

Die "Feier der Lebenswende" – ein Dienst an den Jugendlichen. Hier erfahren sie, dass Kirche für sie da ist, ohne dass sie Kirchenmitglied sein müssen. Sie erfahren, dass sie ernst genommen werden, dass ihre Ideen und Wünsche zählen, die ja mit in die Feier einfließen. Wenn sie davon sprechen, dass ihre "Feier der Lebenswende" "irgendwie etwas Größeres" hatte, können wir vielleicht nur erahnen, was sie meinen. Wer vermag zu sagen, wo und wie Gottes Geist genau wirkt? Aber vielleicht wird hier, salopp gesagt, auf diese Weise dem Heiligen Geist die Landebahn bereitet. Die Kirche eröffnet auf niederschwellige Art Menschen die Möglichkeit, von Gott zu erfahren. Sie lädt ein, drängt sich aber nicht auf. Sie ist wach für die Lebenswirklichkeit der Menschen, und das zieht an.

Vom Osten Deutschlands wird in Bezug auf Kirche und Religion oft von einer gottlosen Region gesprochen. Mit der "Feier der Lebenswende" wird den Menschen beispielhaft gezeigt: Konfessionslos ja – aber nicht gottlos. Gott ist immer an eurer Seite.

