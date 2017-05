FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff "Europa muss jetzt vorangehen"

Alexander Graf Lambsdorff im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Der Europapolitiker Alexander Graf Lambsdorff (FDP) (dpa / picture-alliance / Roland Weihrauch)

Nach dem Debakel beim G7-Gipfel in Sizilien stehen nach Ansicht des Vizepräsidenten des Europaparlaments, Alexander Graf Lambsdorff, unangenehme Zeiten bevor. Der FDP-Politiker fordert eine Abkehr von kleinteiligem Denken in Europa.

Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff sieht Europa vor richtungsweisenden Entscheidungen: "Wo müssen wir unsere Zusammenarbeit so vertiefen, dass für den Fall, dass man sich eben nicht auf die USA verlassen kann, dass wir da in der Lage sind, unsere Werte und unsere Interessen zu schützen?"

Anhand des "ziemlich desaströsen Gipfels" merke man, "was es bedeutet, wenn unser System (...) der internationalen Zusammenarbeit in schweres Fahrwasser gerät. Das sind unangenehme Zeiten, die da auf uns zukommen."

Lambsdorff forderte eine Abkehr von kleinteiligem Denken: "Wir müssen raus aus der Provinzialität und wir müssen rein in ein tieferes Verständnis darüber, dass Europa (…) jetzt zum Produzenten von Stabilität werden muss." Bisher sei Europa ein Konsument von Stabilität gewesen, jahrzehntelang hätten die Amerikaner das subventioniert.

"Die Zeiten scheinen mindestens teilweise vorbei zu sein. Das bedeutet nun mal, dass wir manche kleinteilige Debatte in Berlin ein bisschen (…) in einen größeren Kontext stellen sollten und nicht uns im Detail verlieren", so der Europapolitiker.

Europa muss zum Systemstabilisator werden

Der SPD warf Lambsdorff vor, sie versuche sich jetzt im Bundestagswahlkampf als "deutsche Friedenspartei zu positionieren", ignoriere aber völlig die "globalen, tektonischen Verschiebungen, die sich um uns herum abspielen". Die Bundeswehr sei in den letzten Jahren kaputtgespart worden: "Es geht also nicht um Aufrüstung, wenn wir mehr für die Verteidigung tun; es geht darum, die Bundeswehr in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben wahrzunehmen."

Neben der Verteidigungspolitik sieht Lambsdorff auch in der Handels- und Flüchtlingsfrage die Notwendigkeit für Europa, global zu denken. Zum Klimaschutzpakt von Paris, der womöglich an den USA zu scheitern droht, sagte er: Europa müsste dann zum "Systemstabilisator" werden. Es bestehe die Hoffnung, dass "die Chinesen sich ernsthaft als Partner entwickeln - bisher ist das mehr Rhetorik. Aber es ist jedenfalls eine sehr besorgniserregende Situation."