Fangspiele Ticken, scheuchen, kriegen..

Von Olga Hochweis

"Hab Dich!" (picture alliance / Wolfram Steinberg)

Es ist eines der ältesten Spiele der Welt und bedarf keiner weiteren Hilfsmittel als der eigenen Beine. Vielleicht ist Fangen ja auch deshalb bis heute eines der beliebtesten Spiele rund um den Globus – und längst nicht nur für Kinder empfehlenswert.

In den USA gibt es sogar einen eigenen Tag des Fangspiels. Der 8. Oktober wird als "American Touch Tag Day" begangen. Und der ist innerhalb der Rubrik "kuriose Motto-Tage" noch lange nicht der Auffälligste. Die Amerikaner kennen auch den "Tag des Pfützenspringens" oder den "Spiel-im Sand-Tag".

Die Vorzüge solcher Bewegungsspiele liegen auf der Hand: sie fördern die Kondition, trainieren strategisches Denken, Reaktionsschnelligkeit und den entspannteren Umgang mit Niederlagen. Denn "hab Dich!", das hat jeder schon mal in seinem Leben gehört – eine gute Vorbereitung auf spätere Situationen im Leben , in denen man von jemand Schnellerem abgefangen wird und zwar jenseits von Kinderspielen. Vor allem aber ist es der Reiz des kurzzeitigen Kitzels, jemand anderem davonzulaufen, der Fangenspiele so aufregend macht, um dann entspannt und erlöst zu verschnaufen.

Im Sonntagmorgen nehmen wir das Fangspiel als Ausgangspunkt für viele verspielte Aspekte rund ums Fangen. Ein Thema, das auch musikalisch ein Glücksfang ist.

Rätsel

Inspiriert von unserem Thema des Tages suchen wir nach dem Titel eines Spielfilms. Dieser Film stammt aus dem Jahr 2002, Leonardo di Caprio und Tom Hanks spielen mit und es geht darin um die reale Geschichte eines Scheckbetrügers und Hochstaplers. Wir näherten uns der Gaunerkomödie durch ihren Soundtrack, der stammte überwiegend von dem Komponisten Johns Williams, aber es gab darin auch einzelne Songs anderer Herkunft, wie das gespielte Lied mit Dusty Springfield: "The look of love". In welchem Film-Soundtrack war der Titel mit Dusty Springfield zu hören? Der Mann, dessen reale Geschichte dem Film zugrunde liegt, hat übrigens in einer kleinen Rolle selbst mitgespielt. Schicken Sie Ihre Lösung an sonntagmorgen@deutschlandfunkkultur.de.

