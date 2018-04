Kulturnachrichten

Donnerstag, 12. April 2018

Fabrice Fries wird neuer AFP-Präsident Verwaltungsrat wählt 58-Jährigen zum Nachfolger von Emmanuel Hoog Fabrice Fries wird neuer Präsident der Nachrichtenagentur AFP. Der Verwaltungsrat der Agentur wählte den früheren Chef der Kommunikationsagentur Publicis Consultants am Donnerstag mit 13 von 18 Stimmen. Er folgt Emmanuel Hoog nach, der nach acht Jahren an der AFP-Spitze seinen Rückzug angekündigt hat. Fabrice Fries leitete bis 2016 die Kommunikations- und PR-Agentur Publicis Consultants. Zuvor arbeitete er bei den Gruppen Vivendi und Havas. Er studierte an den US-Universitäten Berkeley und Harvard sowie an den französischen Elitehochschulen Sciences Po und Ena. AFP ist neben Associated Press (AP) und Thomson Reuters eine der drei großen Weltagenturen. Das Unternehmen beschäftigt rund 2400 Mitarbeiter in gut 150 Ländern.

Walt Disney muss für ganz Sky bieten Disney muss mindestens so viel bieten wie Fox Der US-Medienkonzern Walt Disney muss im Zuge der milliardenschwere Übernahme von Anteilen an Twenty-First Century Fox ein Angebot für den gesamten britischen Bezahlsender Sky vorlegen. Der Konzern des Medienunternehmers Rupert Murdoch hält derzeit 39 Prozent an Sky. Vor 17 Monaten hatte er eine Offerte für den Rest des Bezahlsenders vorgelegt, wartet aber immer noch auf die Genehmigung. Disney hat in der Zwischenzeit mit Fox die Übernahme des Kino- und TV-Geschäfts für 52 Milliarden Dollar vereinbart. Dazu zählt auch der Sky-Anteil. Sollte Fox vor Abschluss des Geschäfts Sky gänzlich übernommen haben, oder sollte ein anderes Unternehmen wie der US-Kabelkonzern Comcast mehr als die Hälfte an Sky kaufen, gelte die Vorschrift nicht, teilte die Aufsicht weiter mit. Comcast hatte am 27. Februar eine Offerte für Sky vorgelegt.

Spike Lee und Wim Wenders beim Festival in Cannes Festival gibt Programm bekannt Der amerikanische Regisseur Spike Lee wird auf dem Filmfestival in Cannes seinen neuen Film "BlacKkKlansman" im Wettbewerb vorstellen. Das teilte die Festivalleitung in Paris mit. Um die Goldene Palme konkurriert auch der französische Altmeister Jean-Luc Godard mit "Le Livre d'image". Eröffnet wird das 71. Festival von Cannes am 8. Mai mit "Everbody Knows" (Todos Lo Saben) des iranischen Regisseurs und Oscarpreisträgers Asghar Farhadi. Der Film mit Penelope Cruz und Javier Bardem läuft ebenfalls im Hauptrennen. Außerhalb des Wettbewerbs stellt Wim Wenders seinen Dokumentarfilm "Pope Francis. A man of his word" über Papst Franziskus vor. Vorsitzende der Wettbewerbs-Jury ist die australische Schauspielerin Cate Blanchett. Das Festival dauert bis zum 19. Mai.

Künstlerhaus in Gedenken an Roger Willemsen "Villa Willemsen" wird am 3. Mai eröffnet In Erinnerung an den Publizisten und TV-Moderator Roger Willemsen soll ein Künstlerhaus seinen Namen tragen. Eröffnet werde es in seinem Wohnhaus in Wentorf bei Hamburg, teilten die Initiatoren mit. In der "Villa Willemsen" sollen "außergewöhnliche Talente" und "künstlerische Projekte" gefördert werden. Initiatoren sind der Mare Verlag und die neu gegründete Roger-Willemsen-Stiftung.

Willemsen war im Februar 2016 im Alter von 60 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung in Wentorf gestorben. Die Idee zu dem Künstlerhaus sei wenige Tage vor seinem Tod entstanden.

Fall Dieter Wedel: Abschlussbericht liegt vor Betroffenen wurde kein nachhaltiger Schutz gewährt Der vorläufige Abschlussbericht des Saarländischen Rundfunks zum Fall Dieter Wedel kritisiert Machtkonzentration und fehlendes Handeln der Verantwortlichen. "Insgesamt sind die damaligen Funktionsträger bei Telefilm Saar und SR an heutigen Maßstäben gemessen der besonderen Verantwortung, die nach der Erhebung der Vorwürfe angebracht gewesen wären, nicht gerecht geworden", erklärte der Leiter der Taskforce, Justiziar Bernd Radeck. Im Januar hatte die Wochenzeitung "Die Zeit" über Anschuldigungen mehrerer Darstellerinnen berichtet, die dem heute 75 Jahre alten Regisseur Wedel sexuelle Übergriffe am Rande von Dreharbeiten vorwerfen. Die mutmaßlichen Fälle liegen mehrere Jahrzehnte zurück. Der Regisseur bestreitet die Darstellungen. Die "Zeit" stützte ihre Berichterstattung unter anderem auf Akten aus dem Archiv des SR zur Serienproduktion "Bretter, die die Welt bedeuten" in den 1980er Jahren.

Bayreuths Opernhaus wird wiedereröffnet Die Sanierung hat rund 30 Millionen Euro gekostet Sechs Jahre dauerte die aufwendige Sanierung, nun öffnet das Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth wieder. Dazu kommt die Oper auf die Bühne, die schon zur Eröffnung 1748 gegeben wurde: "Artaserse" von Johann Adolph Hasse.

Das Opernhaus gilt als einzigartiges Zeugnis barocker Theaterkultur und steht deshalb seit 2012 auf die Liste des Unesco-Weltkulturerbes. Errichten ließ es die Markgräfin Wilhelmine (1709-1758). Die preußische Prinzessin machte aus der Provinzstadt Bayreuth ein Zentrum für Kunst und Kultur. Das Markgräfliche Opernhaus war auch der Grund, warum der Komponist Richard Wagner im 19. Jahrhundert nach Bayreuth kam. Das barocke Haus erwies sich dann allerdings für seine Bühnen-Ideen als unbrauchbar, deshalb lies er das Festspielhaus bauen. So hat Bayreuth zwei weltweit bedeutsame Opernhäuser vorzuweisen.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Kevin Spacey Offenbar weitere Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe gegen den Schauspieler In Kalifornien beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft mit Vorwürfen gegen den US-Schauspieler Kevin Spacey. Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Kalifornien prüft einen Fall, der gut 25 Jahre zurückliegen soll. Die Angelegenheit "wird geprüft", teilte die Polizei im Bezirk Los Angeles mit. Nach Angaben der Polizei wirft ein Mann Spacey vor, im Herbst 1992 in West Hollywood einen sexuellen Übergriff auf ihn verübt zu haben. Dem seien die Ermittler seit Dezember nachgegangen und hätten den Fall am 5. April einer Arbeitsgruppe für Sexualverbrechen in der Unterhaltungsbranche bei der örtlichen Bezirksstaatsanwaltschaft übertragen. Nachdem die Vorwürfe gegen Spacey bekannt geworden waren, hat der Schauspieler neben seiner Hauptrolle in der Netflix-Serie "House of Cards" auch seine Künstleragentur verloren. Künftige Projekte des 58-Jährigen liegen auf Eis.