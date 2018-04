Kulturnachrichten

Donnerstag, 5. April 2018

Ex-Kraftwerk-Musiker: Instrumente für Kinder wichtig Computer in der elektronischen Musik wenig zielführend Der Musiker Karl Bartos hofft, dass Kinder niemals aufhören, ein Instrument zu lernen. Das Gründungsmitglied der Band Kraftwerk sagte im Deutschlandfunk Kultur, „wenn man das Haus der Musik betreten will, dann geht das nur über ein Instrument und nicht über den Zugang des Computers". "Wenn man die Bücher von Manfred Spitzer liest, der feststellt, dass der Computer eigentlich im Klassenzimmer kontraproduktiv ist im Grundschulalter, dann stellt man fest, dass das Gleiche auch in der Musik stattfindet. Heutzutage die elektronische Tanzmusik im Computer ist eigentlich nicht recht fortschrittlich."

Bollywood-Star Salman Khan wegen Wilderei verurteilt Fünf Jahre Haft für Jagd auf seltene Antilopenart Bollywood-Star Salman Khan, einer der populärsten Schauspieler der indischen Filmbranche, ist wegen Jagd auf eine seltene Antilopenart zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Außerdem müsse der 52-Jährige 10.000 Rupien (125 Euro) zahlen, sagte der Staatsanwalt in Jodhpur im nordindischen Bundesstaat Rajasthan. Der Schauspieler wurde ins Gefängnis gefahren. Khan kann den Urteilsspruch noch anfechten. Das Gericht in Jodhpur hatte Khan für schuldig befunden, vor zwei Jahrzehnten illegal Jagd auf eine seltene Antilopenart gemacht zu haben. Khans Anwälte hatten argumentiert, die Hirschziegenantilope sei eines natürlichen Todes gestorben. Vor dem Gericht in Jodhpur waren hunderte Polizisten im Einsatz, um zahlreiche Fans von Salman Khan auf Abstand zu halten. Khan zählt zu den meistbeschäftigten Schauspielern von Bollywood und hat durch seine Macho-Filmrollen Kultstatus erlangt.

Designer Philippe Starck: Das Sitzen wird abgeschafft Zeitalter des Designs wird enden Der französische Stardesigner Philippe Starck (69) glaubt, dass die Menschen schon bald nicht mehr sitzen werden. "Meiner Meinung nach wird das Sitzen in 15 oder 20 Jahren abgeschafft worden sein", sagte er dem "Zeitmagazin". "Wir werden wohl entweder stehen oder uns hinlegen. Der Tisch wird verschwinden, der Stuhl wird verschwinden, das alles steht außer Frage." Das Zeitalter des Designs werde in etwa 20 Jahren enden, meint Starck. "Danach wird es keine Materie mehr geben, weil alles entmaterialisiert sein wird." Dieser Prozess habe längst begonnen: "Schauen Sie sich das Smartphone an, davon ist ja fast nichts mehr übrig!"

Oldenburger Museum erhält Bauhaus-Nachlass Bredendieck einer der einflussreichsten Vermittler der Bauhaus-Ideen Das Oldenburger Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte hat den Nachlass des Bauhaus-Designers Hin Bredendieck als Dauerleihgabe erhalten. Der Nachlass umfasst Briefe, Notizen, Fotografien, Entwürfe und Skizzen, die bei Nachfahren Bredendiecks in Irland lagerten. Bredendieck wurde 1904 im ostfriesischen Aurich geboren. Von 1927 bis 1930 war er Student am Bauhaus in Dessau. An der berühmten Kunstschule entwickelte er gemeinsam mit der Künstlerin Marianne Brandt Entwürfe unter anderem für den Leuchtenhersteller Kandem. 1937 wanderte er in die USA aus und wurde dort zu einem der einflussreichsten Vermittler der Bauhaus-Ideen.

Mesale Tolu hat keine Angst vor Prozess Journalistin in Istanbul "Ich erwarte einen Freispruch" „Ich habe keine Angst vor dem Prozess, ich erwarte einen Freispruch." Das sagte die Journalistin Mesale Tolu im Gespräch mit der Nachrichtenagentur epd. Tolu steht in der Türkei unter Anklage, die Justiz wirft ihr vor, Terrorpropaganda für linke Medien betrieben zu haben. Tolu, die einzig die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, war vor einem Jahr in Istanbul verhaftet und mit ihrem kleinen Sohn inhaftiert worden. Im Dezember war sie unter Auflagen entlassen worden, darf aber nicht aus der Türkei ausreisen. Am 26. April ist ihr nächster Prozesstermin.

Justizministerin: Facebook "Netzwerk der Intransparenz" Mehr deutsche Nutzer betroffen als zunächst gedacht Von dem Datenskandal bei Facebook sind bis zu 300.000 deutsche Nutzer betroffen. Zwar haben nur 65 Facebook-Nutzer hierzulande die App installiert, über die Daten weitergegeben wurden, allerdings können demnach auch die Daten von Facebook-"Freunden" dieser App-Nutzer missbraucht worden sein. "Ihre Daten wurden ohne ihr Einverständnis weitergegeben und verarbeitet", erklärte Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) dazu. "Facebook ist ein Netzwerk der Intransparenz. Ethische Überzeugungen fallen kommerziellen Interessen zum Opfer", kritisierte sie und forderte klare Regeln für Online-Netzwerke. Der Internetkonzern steht durch den Skandal um die mutmaßliche Abschöpfung der Daten von bis zu 87 Millionen Facebook-Nutzern weltweit durch die britische Datenanalysefirma Cambridge Analytica unter Druck.

Kunstsammlungen Dresden erwerben Buch von Richter Gestempelte schwarze Männer mit Hüten Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) haben das Buch "Comic Strip" von Gerhard Richter erworben. Das Unikat mit originalen Tusche- und Stempelzeichnungen entstand 1962, ein Jahr nach Richters Übersiedlung aus der DDR nach Düsseldorf. Das Buch befand sich jahrzehntelang in Privatbesitz und wurde im Herbst 2018 auf einer Auktion angeboten. Der Kaufpreis wurde nicht mitgeteilt. "Protagonisten der Geschichten in diesen Illustrationen sind gestempelte schwarze Männer mit breitkrempigen Hüten, die der Künstler in verschiedenen Abenteuern zeigt und deren Erlebnisse er in einer unlesbaren verschnörkelten Schrift beschreibt", teilten die SKD mit. Richter war zu diesem Zeitpunkt 30 Jahre alt und studierte an der Düsseldorfer Kunstakademie.

Saudi-Arabien: Erstes Kino seit 35 Jahren Bis 2030 sollen es über 300 Kinos werden Saudi-Arabien hat die erste Kinolizenz seit 35 Jahren vergeben. Diese ging an die US-Firma AMC, die am 18. April ihr erstes Kino in der saudischen Hauptstadt Riad eröffnen will. Bis 2030 soll Saudi-Arabien über fast 350 Kinos verfügen. Das Projekt ist Teil des umfassenden Wirtschaftsumbaus in Saudi-Arabien, der "Vision 2030". Mit ihr will sich das Königreich unabhängiger von den Einnahmen aus den staatlichen Ölvorkommen machen. Es geht aber auch um eine Modernisierung des Landes. Erst im Dezember hatte die saudische Regierung mitgeteilt, wieder öffentliche Kinos erlauben zu wollen. Diese hatte die Führung des islamisch-konservativen Königreichs Anfang der 1980er Jahre verboten. Bis heute sehen konservative Saudis in jeder Art von Vergnügung einen Frevel.

RomArchive mit neuem Träger Online-Projekt will Bewusstsein für Kulturgeschichte der Sinti und Roma fördern Das Europäische Roma-Institut für Kunst und Kultur (ERIAC) mit Sitz in Berlin wird künftig Träger der Intitiative "RomArchive" sein. RomArchive wird durch die Kulturstiftung des Bundes gefördert und ist das größte Kulturprojekt von, für und mit Sinti und Roma. Rund 150 Kulturschaffende, Wissenschaftler und Aktivisten, die hauptsächlich zur Minderheit gehören, bilden ein weltweites Netzwerk. In allen entscheidenden Positionen gestalten Roma und Sinti das Archiv, das die Künste und Kulturen der Roma sichtbar machen und ihren Beitrag zur europäischen Kulturgeschichte veranschaulichen soll. Ab Januar 2019 will das "RomArchive" online öffentlich zugänglich sein.

Julia Kristeva widerspricht Vorwürfen Kulturtheoretikerin verneint frühere Geheimdiensttätigkeit Die französisch-bulgarische Kulturtheoretikerin Julia Kristeva, eine weltweit bewunderte Ikone des französischen Poststrukturalismus, hat mit Empörung auf Berichte reagiert, wonach sie in den 1970er Jahren einer Agententätigkeit für den bulgarischen Geheimdienst nachgegangen sein soll. Vor kurzem war ein umfangreiches Aktendossier des bulgarischen Geheimdienstes aufgetaucht, das eine Zusammenarbeit mit Kristeva dokumentieren soll. Sie war 1965 als Journalistin mit einem Promotionsstipendium nach Paris gekommen, wo sie bis heute lebt. Erstmals widersprach Kristeva nun in der Wochenzeitung "Die Zeit" den Vorwürfen gegen sie. "Die Akte ist voller Fehler. Die Person in dem Dossier ähnelt mir nicht." Kristeva erklärte sich das ZUstandekommen des Dossiers so, dass sich die Autoren der Akte die Berichte über sie ausgedacht haben müssten. "Die Kommunisten betrieben schon damals postfaktische Politik."

Simon Kretschmer geht zu "Correctiv" Doppelleitung für Berliner Recherchebüro Das Recherchebüro "Correctiv" bekommt einen weiteren Geschäftsführer. Ab Mai werde sich Simon Kretschmer um die Geschäftsentwicklung sowie den strategischen und organisatorischen Ausbau des Recherchezentrums kümmern, teilte "Correctiv"mit. Er sei dann der zweite Geschäftsführer neben David Schraven, der für die inhaltliche Strategie verantwortlich sei. Kretschmer arbeitete zuvor etwa beim Magazin "Stern".

Kabarettist Henning Venske verlässt die Bühne Abschiedstour startet mit Programm in Hamburg Der Kabarettist, Schauspieler und Regisseur Henning Venske (79) geht auf Abschiedstour. Zum letzten Mal werde der Altmeister des politischen Kabaretts bis 8. April in Alma Hoppes Lustspielhaus in Hamburg mit seinem Programm "Summa Summarum" auf der Bühne stehen. "Selbstbewusst und angriffslustig auch nach 57 Bühnenjahren präsentiert sich dieser in vielen Satire-Kämpfen gestählte Wortakrobat", teilten die Veranstalter mit. Danach geht er bis in den Herbst auf Tour. Zusammen mit seinem Partner Jochen Busse erhielt er 2010 den Ehrenpreis zum Deutschen Kleinkunstpreis und 2012 den Ehrenpreis des Bayerischen Kabarettpreises.