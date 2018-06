Everyday I write the book Schreiben

Von Matthias Hanselmann

Edles Werkzeug: ein Füllfederhalter. (imago/Kickner)

Nach wie vor sagt man, dass Songs geschrieben werden. Was den Text betrifft, stimmt das in den meisten Fällen wohl auch. Aber das Schreiben der Musik übernehmen heute Musiksoftwares, welche die z.B. mit einem Keyboard eingegebenen Töne identifizieren und auf Wunsch als Noten anzeigen oder ausdrucken.

Das Wort Schreiben leitet sich aus dem Lateinischen scribere, womit das Einritzen von Zeichen in eine Tafel mit dem Griffel gemeint war. Die elementare Kulturtechnik des Schreibens gehört zu den Grundfertigkeiten des Menschen, die Geschichte des Schreibens ist untrennbar mit der Geschichte der Schrift verbunden.

Schriftzeichen, Buchstaben, Ziffern

Es gibt nach wie vor Schriftsteller, denen das Schreiben ihrer Romane mit der Hand und auf Papier wichtig ist, als unmittelbare Übertragung von Gedanken auf ein Material.

Erstaunlich, wie viel über das Schreiben gesungen wird! Und zwar sowohl über das schriftstellerische Schreiben ("Paperback Writer", "When I write the book") als auch über das Schreiben von Briefen oder Songs ("The Letter", "Write a song").

Der Sonntagmorgen ist diesmal musikalisch vom Schreiben geprägt, wie immer durch handverlesene Songs aus unterschiedlichen Zeiten und Genres der Popmusik. Viel Spaß!

Rätsel: Von wem stammt dieses Zitat?

Es ist idiotisch, sieben oder acht Monate an einem Roman zu schreiben, wenn man in jedem Buchladen für zwei Dollar einen kaufen kann.

