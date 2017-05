Evangelischer Kirchentag "Du siehst mich" kann hier gehört werden

"Du siehst mich" steht auf einem Werbeplakat für den Evangelischen Kirchentag - mehr als 100.000 Menschen werden in Berlin erwartet (dpa / picture alliance / Paul Zinken)

"Die siehst mich" lautet das Motto des 36. Evangelischen Kirchentages. Wir berichten durchgehend - hier erfahren Sie, wo genau.

"Du siehst mich" ist das Motto des diesjährigen Evangelischen Kirchentages. Es ist bereits der 36., der stattfindet, und in diesem Jahr werden mehr als 100.000 Teilnehmer erwartet. Sogar Barack Obama kommt nach Berlin gereist, um mit Angela Merkel publikumswirksam am Brandenburger Tor über Demokratie zu diskutieren. Der Abschluss findet am 28. Mai in Wittenberg satt - eine Verbeugung vor den eigenen Wurzeln im Reformationsjahr. Wir berichten bis Sonntag über diese Großveranstaltung, hier finden Sie eine Übersicht.

Mittwoch, 24. Mai 2017

Auftakt zum Evangelischen Kirchentag - was erwartet uns?

Anne Francoise Weber im Gespräch mit Liane von Billerbeck



Tonart, 11:11 Uhr

"Was Flottes im Hause Gottes" - Wie lässt sich christliche Popmusik entstauben?

Ein Beitrag von Ina Plodroch





Studio 9, 12:15 Uhr

Hat die AfD wirklich nichts zu suchen beim Kirchentag?

Interview mit Ellen Überschär, Generalsekretärin des Kirchentags

Tonart, 16:16 Uhr

"Jesus liebt Dich!": Wiglaf Droste über christliche Popmusik





Studio 9, 17:41

Kirchentag gedenkt der Opfer von Flucht und Vertreibung

Ein Beitrag von Claudia van Laak

Studio 9, 22:33

Evangelischer Kirchentag macht sich in Berlin bemerkbar

Ein Beitrag von Kirsten Dietrich