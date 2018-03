Kulturnachrichten

Mittwoch, 14. März 2018

Europäischer Kulturpreis an Fürst Albert II. Engagement für Natur- und Umweltschutz Der Europäische Kulturpreis Taurus geht in diesem Jahr an die Prince Albert II of Monaco Foundation und die Deutsche Meeresstiftung. Der monegassische Fürst sei "ein unermüdlicher Kämpfer für den Schutz der Weltmeere". Er gründete 2006 seine Stiftung und bereiste als erstes Staatsoberhaupt sowohl den Nord- als auch den Südpol. Zudem ist Albert Präsident des Mittelmeerforschungsrates. Weitere Preisträger sind unter anderem der Schauspieler Daniel Brühl, die Sängerinnen Anja Harteros und Nana Mouskouri, der Sänger Piotr Beczala sowie die Dresdner Musikfestspiele mit ihrem Intendanten Jan Vogler. Der Europäische Kulturpreis Taurus wird erstmals in Kooperation der Stiftung Frauenkirche und dem Europäischen Kulturforum am 8. Juni in der Dresdner Frauenkirche vergeben.

Der Astrophysiker Stephen Hawking ist tot Britisches Wissenschaftsgenie wurde 76 Jahre alt Der britische Astrophysiker Stephen Hawking ist tot. Wie ein Sprecher der Familie mitteilte, starb der Wissenschaftler am Morgen im Alter von 76 Jahren in seinem Haus in Cambridge. Hawking lieferte bedeutende Arbeiten zur Kosmologie, zur Allgemeinen Relativitätstheorie und zur Physik der Schwarzen Löcher. Wegen der Nervenerkrankung ALS saß er seit 1968 im Rollstuhl. Später verlor er auch die Fähigkeit zu sprechen und war seitdem auf einen Sprachcomputer angewiesen, den er mit seinen Augen und einem Wangenmuskel steuerte. Bis 2009 war Hawking Inhaber des Lucasischen Lehrstuhls für Mathematik an der Universität Cambridge - und damit einer der Nachfolger von Isaac Newton. Bereits als Doktorand hatte Hawking 1965 zusammen mit dem Briten Roger Penrose einen wichtigen mathematischen Beleg für die Urknalltheorie geliefert. Außerdem versuchte er über Jahrzehnte, die Relativitätstheorie mit der Quantenphysik zu vereinen und auf diese Weise eine Art "Weltformel" zu finden. "Ich möchte das Universum ganz und gar verstehen", sagte er einmal. "Ich möchte wissen, warum es so ist, wie es ist, und warum es überhaupt existiert." Sein 1988 erschienenes Buch "Eine kurze Geschichte der Zeit" machte ihn auch bei Laien populär.

Ungleiche Bezahlung von Queen und Prinz Philip In der Netflix-Serie 'The Crown' verdient der Königsgemahl mehr als seine Frau Königin Elizabeth II verdient weniger Geld als ihr Ehemann Prinz Philip - jedenfalls in der Netflix-Erfolgsserie "The Crown". Die Produzenten haben eingeräumt, der Schauspielerin Claire Foy für ihre Rolle als junge Königin weniger gezahlt zu haben als Matt Smith, der Prinz Philip mimte. Demnach handelte Smith wegen seiner Bekanntheit eine bessere Gage aus. Auf einer Veranstaltung in Jerusalem erklärten die Produzenten, Smiths Hauptrolle in der BBC-Serie "Doctor Who" in den Jahren 2010 bis 2013 sei ausschlaggebend für das höhere Salär gewesen.

ARD-Vorsitzender: Serien-Trends verschlafen Die ARD könne sich aber von Netflix und Amazon abheben Die ARD hat nach Ansicht ihres Vorsitzenden Ulrich Wilhelm den Serientrend zu spät erkannt, inzwischen aber aufgeholt. "Wir haben bestimmte Trends zu lange verschlafen", sagte Wilhelm bei einem "Handelsblatt"-Wirtschaftsclub-Gespräch in München. "Dass die Serie neben dem Fernsehspiel eine ganz wichtige Kunstgattung ist, das haben uns andere vorgemacht." Nach einigen Jahren zeige sich jetzt aber, dass Sender, Produzenten und Schauspieler in Deutschland auf Weltniveau Serien wie "Babylon Berlin" anbieten könnten. Die ARD könne sich dabei auch von Netflix und Amazon Prime abheben, ergänzte BR-Intendant Wilhelm: Bei solchen weltweit agierenden Streaming-Diensten sei genau das Mangelware, "was sehr stark mit uns zu tun hat: die Verfilmung unserer Literatur, Produktionen mit unseren Schauspielern, von unseren Drehbuchautoren, mit unserer Filmmusik und dergleichen".

Durs Grünbein bezieht Stellung zu Uwe Tellkamp Autor wünscht sich aber "eine Rehabilitierung von Sarrazin" Durs Grünbein hat in einem Interview mit der Wochenzeitung DIE ZEIT zu den Ausführungen Uwe Tellkamps Stellung bezogen: "Was wir von Tellkamp zu hören bekamen, ist uns seit Jahren von den Teilnehmern der Pegida-Demonstrationen bekannt: Islamophobie, Furcht vor dem Anderen, Verschwörungsfantasien, diffuse Sozialängste." Gleichwohl hält Grünbein die Distanzierung des Suhrkamp Verlags von dessen Autor Tellkamp für ein "absolut falsches Signal". Der Verlag stehe nun als "linksliberaler Spießerverein" da und habe so "das Vorurteil von der Gesinnungsdiktatur nur bestätigt." Tellkamps Äußerungen zur Meinungszensur teilt der 55-Jährige nicht. Allerdings habe ihn die Art und Weise wie die Medien mit Thilo Sarrazin umgegangen seien, nachdem dieser seine "Streitschrift" 'Deutschland schafft sich ab' veröffentlicht hatte, "fassungslos gemacht", sagte Grünbein der ZEIT. Er wünsche sich "dringend eine Rehabilitierung von Sarrazin als Menschen".

Uni-Bibliothek Kassel erweitert Grimm-Sammlung Ersteigerte Briefe geben Einblick in Grimms Forschung Die Universitätsbibliothek Kassel hat bei einer Auktion ihre umfangreiche Grimm-Sammlung erweitern können. Dies teilte die Universität in einer Presseerklärung mit. Bei der Auktion wurde ein Konvolut aus sechs persönlichen Briefen von Wilhelm Grimm für die Sammlung erworben. Die Briefe enthielten laut der Universität wertvolle Informationen für die Grimm-Forschung, unter anderem zu Grimms Beschäftigung mit Sagen, altdeutscher Sprache und Geschichtsforschung. Der Kauf der Briefe wurde mit Geldern von Förderern und Kooperationspartnern finanziert.

Berlin erhält wertvolle Max Beckmann-Sammlung Präsentation im September Die Staatlichen Museen zu Berlin haben eine Sammlung bedeutender Werke des Malers Max Beckmann bekommen: zwei Gemälde, 46 Zeichnungen und 52 druckgraphische Arbeiten - außerdem ein Gemälde von Hans Purrmann. Die im vergangenen Jahr verstorbene Kunsthistorikerin und Beckmann-Forscherin Barbara Malwine Auguste Göpel hat die Sammlung den Museen vermacht. Sie war die Witwe des Kunsthistorikers und -sammlers Erhard Göpel, dessen ambivalente Rolle während der NS-Zeit in einer geplanten Ausstellung der Werke auch thematisiert werden soll, so Generaldirektor Michael Eissenhauer. Göpel sei seit Februar 1942 für den "Sonderauftrag Linz" aktiv am NS-Kunstraub beteiligt gewesen. Zugleich habe er seinen als "entartet" diffamierten Künstlerfreund Max Beckmann vor dem Zugriff der Nationalsozialisten geschützt. Nach 1945 habe er sich mit seiner Ehefrau in der Forschung zur Kunst der Klassischen Moderne und zum Werk Beckmanns und Purrmanns verdient gemacht. Die Bilder sollen im September erstmals in einer gemeinsamen Sonderausstellung der Nationalgalerie und des Kupferstichkabinetts gezeigt werden.