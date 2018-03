Kulturnachrichten

Freitag, 16. März 2018

Esther Kinsky bei Leipziger Buchmesse ausgezeichnet Schriftstellerin erhält Belletristik-Preis für ihren Roman "Hain" Die Autorin Esther Kinsky hat den Belletristik-Preis der Leipziger Buchmesse 2018 gewonnen. Sie wurde für ihren Roman "Hain" über drei Italienreisen ausgezeichnet, wie die Messe bekannt gab. "Was für ein stilles, kaum bewegtes, menschenarmes Buch", hieß es in der Begründung. In der Kategorie "Sachbuch/Essayistik" gewann demnach Karl Schlögel mit "Das sowjetische Jahrhundert. Archäologie einer untergegangenen Welt". Sabine Stöhr und Juri Durkot wurden für die Übersetzung von "Internat" ausgezeichnet. Die Jury des Preises der Leipziger Buchmesse unter der Leitung von Kristina Maidt-Zinke wählte aus insgesamt 403 Einreichungen die Sieger aus.

James Levine verklagt Met Opera nach Rauswurf Stardirigent fordert Schadenersatz von mindestens 5,8 Millionen Dollar US-Dirigent James Levine hat die Metropolitan Opera in New York nach seiner Entlassung wegen sexuellen Fehlverhaltens verklagt. Das Opernhaus habe haltlose Anschuldigungen genutzt, um ihn zu beschädigen und ihn dann einfach zu feuern, hieß es in der bei einem Gericht in Manhattan eingereichten Klageschrift. Der Met und deren Generaldirektor Peter Gelb wird Verleumdung und Vertragsbruch vorgeworfen, zudem wird Schadenersatz in Höhe von mindestens 5,8 Millionen Dollar gefordert - und die "Wiederherstellung von Levines Namen, Ruf und Karriere." Kürzlich hatte die Met den Starmusiker mit Verweis auf "glaubwürdige Beweise" gefeuert, wonach sich Levine gegenüber schutzlosen Künstlern in den Anfangsstadien ihrer Karrieren sexuell missbräuchlich und belästigend verhalten habe. Levine war eine zentrale Figur in der Geschichte der Metropolitan Opera. Seit 1976 hatte er als musikalischer oder künstlerischer Leiter über Programm, Orchester und Sänger des Hauses bestimmt.

Neue Banksy-Arbeit in New York aufgetaucht Rennende Ratte auf einer Fassade Fast fünf Jahre nach seiner Graffiti-Serie in New York ist der britische Street-Art-Künstler Banksy offenbar wieder dort unterwegs gewesen. An der Fassade eines zum Abriss bestimmten Gebäudes im Süden Manhattans tauchte eines von Banksys bekannten Bildern einer Ratte auf, die im Ziffernblatt einer Uhr an der Hauswand zu rennen scheint. Ein Foto der Arbeit beim Instagram-Konto des Künstlers schien dessen Echtheit zu bestätigen. Das einstöckige Gebäude soll einem 13 Stockwerke hohen Wohnungsbau weichen. US-Medien spekulierten, was es mit der Ratte auf sich haben könnte. Gemeint sein könnte etwa ein "rat race", was im übertragenen Sinn für "Hamsterrad" oder einen gnadenlosen Konkurrenzkampf steht. Als Kapitalismuskritik würde diese Deutung für Banksy durchaus passen.

Jörn Hinkel neuer Intendant in Bad Hersfeld Hinkel tritt Nachfolge des zurückgetretenen Regisseurs Dieter Wedel an Joern Hinkel ist neuer Intendant der Bad Hersfelder Festspiele. Er tritt die Nachfolge des zurückgetretenen Regisseurs Dieter Wedel an. Der Magistrat habe Hinkel zum Intendanten berufen, berichtete die Stadt. Sein Vertrag läuft bis zum 30. September 2019. Nach dem Rücktritt Wedels hatte Hinkel den Posten zu Jahresbeginn kommissarisch übernommen. Der 47-jährige Berliner Hinkel hat bereits als Schauspieler gearbeitet, Kurz- und Dokumentarfilme gedreht und zahlreiche Opern und Theaterstücke inszeniert - darunter auch zwei Stücke in Bad Hersfeld. Die Festspiele 2018 werden am 6. Juli mit dem Stück "Peer Gynt" von Henrik Ibsen eröffnet. Wedel war zurückgetreten, nachdem mehrere Schauspielerinnen seit Jahresbeginn schwere Anschuldigungen gegen ihn erhoben hatten. Sie reichen von Schikane und Machtmissbrauch bis hin zu sexuellen Übergriffen und Vergewaltigung. Das alles soll viele Jahre zurückliegen. Wedel hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt.