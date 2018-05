ESC schließt chinesischen Fernsehsender aus

Freitag, 11. Mai 2018

Die Organisatoren des Eurovision Song Contests haben dem chinesischen Fernsehsender Mango TV die Übertragungsrechte entzogen, weil dieser zwei Auftritte zensiert haben soll. Die European Broadcasting Union, ein Zusammenschluss öffentlich-rechtlicher Sender, erklärte, Zensur entspreche "nicht unseren Werten der Universalität und der Inklusivität und unserer stolzen Tradition, Vielfalt durch Musik zu feiern". Aus der Erklärung ging nicht hervor, welche Darbietungen Mango TV geschnitten haben soll. Der Vertrag sei mit sofortiger Wirkung gekündigt worden. Damit könne Mango TV nicht mehr das Finale am Samstag aus Lissabon übertragen.

Das Komitee zur Verleihung des Pulitzer Preises hat angekündigt eine unabhängige Untersuchung in Auftrag zu geben, die die Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens gegen den Autor Junot Diaz zum Gegenstand hat. Junot Diaz habe indes mitgeteilt, seinen Vorsitz innerhalb des Komitees ruhen lassen. Er bleibe jedoch Mitglied und habe mitgeteilt, dass er die Untersuchung begrüße und in vollem Umfang kooperien werde. Diaz wird von mehreren Autorinnen der sexuellen Belästigung oder Nötigung beschuldigt.

Veranstaltung auf Kampnagel gestrichen

Nach dem Eklat um den Musikpreis Echo soll jetzt auch die Verleihung des Echo Jazz entfallen. Der in Berlin ansässige Bundesverband Musikindustrie teilt auf seiner Homepage mit, die Veranstaltung am 31. Mai auf dem Kampnagel-Gelände in Hamburg werde nicht stattfinden. "Angesichts der bevorstehenden Neupositionierung der deutschen Musikpreise ist es konsequent, die diesjährige Verleihung ausfallen zu lassen und sich ganz auf einen positiven Neubeginn der Musikpreise zu konzentrieren", hieß es auf der Seite. Die bereits im März von der Jury gewählten Preisträger würden auf Wunsch ihre Auszeichnungen persönlich erhalten. Nach der umstrittenen Ehrung der Rapper Kollegah und Farid Bang hatte der Musikverband angekündigt, den auf Verkaufszahlen beruhenden Echo ganz abzuschaffen und auch den Echo Jazz sowie den Echo Klassik zu überarbeiten. Zu den dieses Jahr gekürten Jazz-Preisträgern gehören Ambrose Akinmusire, Norah Jones, das Omer Klein Trio und Markus Stockhausen.