Ermittlungen gegen Datenanalysefirma

Sonntag, 18. März 2018

Die Staatsanwaltschaft des US-Bundesstaates Massachusetts hat Ermittlungen gegen die Datenanalysefirma Cambridge Analytica eingeleitet. Anlass dafür seien Berichte, Cambridge Analytica habe private Information von mehr als 50 Millionen Facebook-Nutzern ausgewertet und mit den Analyse-Ergebnissen den Wahlkampf von Donald Trump unterstützt. "New York Times" und "Observer" hatten zuvor über die Kooperation von Trumps Wahlkampfteam mit Cambridge Analytica berichtet. Facebook hatte am Freitag mitgeteilt, dass es die Kooperation mit der Analysefirma wegen Verletzung der Datenschutzbestimmungen beende.Laut "Observer" hat Cambridge Analytica Daten von Facebook-Mitgliedern ohne deren Zustimmung genutzt, um ein Programm zu erstellen, mit dem Wahlentscheidungen vorhergesagt und beeinflusst werden können.

Gegen "illegale Masseneinwanderung"

Mehrere Autoren fordern in der "Erklärung 2018", "dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen unseres Landes wiederhergestellt wird". Zu den Unterzeichnern der im Internet veröffentlichten Erklärung gehört der Dresdner Schriftsteller Uwe Tellkamp, dessen Kritik an der Flüchtlingspolitik vorige Woche eine Kontroverse ausgelöst hatte. Initiatorin der "Erklärung 2018" ist die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld. Zu den Unterzeichnern zählen weitere prominente Autoren wie Henryk M. Broder und Thilo Sarrazin.