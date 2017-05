Eric Whitacre beim Niederländischen Rundfunkchor Stimmen unserer Vorfahren

Aufzeichnung aus dem Concertgebouw Amsterdam

Der Komponist und Dirigent Eric Whitacre in Los Angeles im Jahr 2012. (imago)

Vom Leben und Sterben, was kommt nach dem Tod? Und wie gelangen wir über diese Schwelle? Mit existentiellen Fragen beschäftigt sich Eric Whitacre in seinen Chorwerken, nun hat er sie in Amsterdam selbst dirigiert.

Es ist ein sehr persönliches Programm, das der US-amerikanische Komponist und Dirigent Eric Whitacre für sein Gastdirigat beim Niederländischen Rundfunkchor zusammengestellt hat. Am 13. Mai gab er mit dem Chor ein Konzert im Concertgebouw in Amsterdam mit eigenen Werke, einigen Spirituals und zwei Stücken von der australischen Komponistin Sarah Hopkins und einem Generalbasslied von Johann Sebastian Bach, bearbeitet von Edwin London.

Was kommt nach dem Tod? Und wie gelangen wir über diese Schwelle? Solche existentiellen Fragen standen dabei im Mittelpunkt. So ist z.B. das Stück von Sarah Hopkins, "Past Life Melodies", von den spirituellen Vorstellungen und der Musik der australischen Aborigines inspiriert: "Wenn das Leben uns verlässt, hören wir die Stimmen unserer Vorfahren. Sie singen zu uns". Das Stück entwickelt sich wie ein ritueller Gesang und imitiert Didgeridoo-Klänge. Erstmals erklang auch das zweiteilige Werk "The sacred veile" von Whitacre auf einen Text von Charles Anthony Silvestri. Komponist und Dichter sind seit langen Jahren eng befreundet, und mit diesem Text hat Silvestri den Tod seiner Frau künstlerisch verarbeitet – 15 Jahre danach. Whitacre war ihm dabei eine große Hilfe – damals wie heute.

Das Konzert endet mit "Sleep" von Eric Whitacre, auf ein Gedicht ebenfalls von Silvestri, dem der Text als Eingebung während der Gute-Nacht-Zeremonie mit seinem kleinen Sohn eingefallen ist.

Concertgebouw Amsterdam

Aufzeichnung vom 13. Mai 2017

Eric Whitacre

"Lux aurumque”

"Leonardo dreams of his flying Machine”

Sarah Hopkins

Past Life Melodies

Eric Whitacre

"Water Night"

Cloudburst

Johann Sebastian Bach / Edwin London

"Come sweet Death"

Eric Whitacre

"I Fall"

" Child of Wonder" aus: The Scacred Veile

Traditional / Arr. Moses Hogan

Elijah Rock

I want Jesus to walk with me

The Battle of Jericho

Eric Whitacre

Sleep

Niederländischer Rundfunkchor

Mitglieder der Niederländischen Radiophilharmonie, Klavier und Percussion

Leitung: Eric Whitacre