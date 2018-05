Kulturnachrichten

Dienstag, 29. Mai 2018

Erdogan-Hitler-Vergleich: Protest gegen Zeitschrift Das französische Magazin "Le Point" erhält Hasskommentare Nach einem Vergleich des türkischen Präsidenten mit Adolf Hitler haben Anhänger von Recep Tayyip Erdogan das französische Magazin "Le Point" bedroht. Die Redaktion habe im Internet Hasskommentare erhalten, teilte das Magazin auf seiner Website mit. Das Titelbild der aktuellen Ausgabe zeigt ein Erdogan-Foto mit dem Text: "Der Diktator. Wie weit wird Erdogan gehen?" Im Leitartikel wird die Frage aufgeworfen: "Ist Erdogan der neue Hitler?" An Zeitungskiosken gab es am Wochenende auch Proteste gegen das Titelbild. In einem Video ist zu sehen, wie Erdogan-Anhänger ein Plakat mit dem Titelbild des Magazins entfernen. "Le Point" warf den Unterstützern der türkischen Regierungspartei AKP vor, "Symbole der Meinungsfreiheit und der Vielfalt der Presse anzugreifen".

WDR: Kündigung wegen Vorwurfs sexueller Belästigung Fernsehkorrespondenten werden zahlreiche Belästigungsfälle vorgeworfen Der Westdeutsche Rundfunk hat einem Mitarbeiter wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung fristlos gekündigt. Nach Informationen des Magazins "Stern" und des Recherchebüros "Correctiv" handelt es sich dabei um einen Fernsehkorrespondenten, dem zahlreiche Belästigungsfälle vorgeworfen werden. Der WDR selbst teilte dazu in Köln mit, er habe in den letzten Wochen neue Hinweise mehrerer Betroffener erhalten. Auch nach Anhörung des Mitarbeiters habe der WDR die Vorwürfe als glaubhaft und so gravierend eingestuft, dass er nun Konsequenzen gezogen habe.

Filmregisseur Andreas Dresen als Professor in Rostock berufen "Filmschauspiel" soll auf die Anforderungen im Film vorbereiten Der Filmregisseur Andreas Dresen ("Als wir träumten", "Halt auf freier Strecke") ist zum Professor an der Hochschule für Musik und Theater Rostock berufen worden. Am 1. Juni übernehme der 54-Jährige die neu eingerichtete Professur für Filmschauspiel am Institut für Schauspiel der Hochschule, teilte das Bildungsministerium in Schwerin mit. Die Professur für Filmschauspiel soll Schauspielstudenten auf die besonderen Anforderungen des Mediums Film vorbereiten. Darüber hinaus soll Dresen die Landesregierung bei der Filmförderung beraten. Für die Professur stellt das Land der Hochschule für Musik und Theater für acht Jahre zusätzlich 643.800 Euro bereit, wie es hieß. Das Geld stamme aus dem Hochschulpakt.

Schauspiel-Intendant Bachmann bestreitet Mobbing-Vorwürfe Herrscht am Kölner Schauspiel eine "Atmosphäre der Angst"? Der Kölner Schauspiel-Intendant Stefan Bachmann hat Mobbing-Vorwürfe bestritten. "Warum werden mit viel Aufwand Zerrbilder produziert, die nicht die offene, die kreative, die respektvolle Arbeitsatmosphäre bei uns am Haus wiedergeben?", fragte er bei der Jahrespressekonferenz des Theaters in Köln. Der 51 Jahre alte Schweizer äußerte sich in einer kurzen Erklärung zu Beginn der Pressekonferenz, Nachfragen zu den Vorwürfen blockte er ab. Die Mobbing-Vorwürfe werden im aktuellen "Spiegel" von ehemaligen und aktuellen Ensemble-Mitgliedern erhoben. Die Vorwürfe richten sich gegen Bachmanns Frau Melanie Kretschmann, die in Köln als Schauspielerin und Regisseurin arbeitet. Kretschmann soll unter anderem eine Schauspielerin vor versammelter Mannschaft fertiggemacht haben. Im Ensemble werde mit Blick auf sie von einer "Schatten-Intendanz" gesprochen. Immer wieder gerate Kretschmann in heftige und andauernde Auseinandersetzungen mit anderen Ensemble-Mitgliedern und Regisseuren. Bachmann ergreife in den Konflikten Partei für seine Frau.