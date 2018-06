Emissionsarme Mobilität in Baden-Württemberg Fast autofrei

Von Anke Petermann

In Vauban setzt man aufs Fahrrad und die Straßenbahn - Autos gibt es dort kaum. (imago/viennaslide)

Kein Lärm, keine Abgase: Autos gibt es nur noch sehr wenige in zwei ehemaligen Kasernenvierteln in Freiburg und Mannheim. Denn: Hier wird mit Hilfe von Digitalisierung und Share Economy der Weg ins autofreie Leben geprobt.

Vogelgezwitscher, Baustelle, Straßenbahn – so klingt die Vaubanallee, Hauptstraße des gleichnamigen Freiburger Stadtviertels. Fahrräder surren, Kinder kreischen. Motorräder und Autos sind in dem dicht bebauten Quartier kaum unterwegs. Lena wächst mit getrennten Eltern auf, ihr Vater lebt im Vauban. Die Zehnjährige hat den Vergleich.



"Bei meiner Mutter, da ist es doof. Da wohnt sie an der Straße und da kann ich nur an der Straße spielen, und da kommen eben richtig viel Autos, deswegen spiele ich dort nicht so oft. Also, ich finde es gut, umso weniger Autos es sind."



"Ist dann auch viel umweltfreundlicher", findet Jasmin, neun Jahre alt. Die beiden kommen soeben aus der Grundschule am Rand des Quartiers gerollert. Die Vaubanallee zu überqueren - kein Problem. Bis auf die Straßenbahn, die alle sieben Minuten durchs begrünte Gleisbett Richtung Zentrum fährt, rollt hier kaum etwas. Vom anderen Ende dieser Hauptstraße zweigt ein riesiges grünes Abenteuerspielgelände ab. Dort sitzt eine junge Frau aus dem Nachbarviertel im Gras vor einer Rutsche. Sabrina passt auf, dass ihre Kita-Kinder sicher landen. Die Erzieherin will ihren Nachnamen nicht nennen, ist zum ersten Mal im Vauban und mutmaßt:



"Für die Kinder ist es mit Sicherheit toll, sich hier so frei bewegen zu können. Und auch für uns, wenn wir so weniger Regeln aufstellen müssen, damit sich die Kinder hier sicher bewegen können."

Ohne Autos wird viel Platz frei

Ursprünglich war die Vaubanallee mit zwei Fahrbahnen links und rechts der Straßenbahn-Trasse geplant. Mit dem Autofrei-Konzept wurde so viel Asphalt überflüssig, erläutert Wolfgang Heinze. Der Vauban-Bewohner und Architekt schaut auf die 60 Jahre alten Platanen, Linden und Ahornbäume, die stehen bleiben konnten.



"Jetzt ist es so, dass wir eine fünf Meter breite Fußgängerzone haben als Promenade. Und auf der anderen Seite haben wir auch einen recht breiten Gehweg von fast vier Metern und eine Fahrbahn, die sehr schmal ist."



Am Rand nur wenige Parkplätze für Besucher und Carsharing. Die Seitenstraßen: verkehrsberuhigt. Die Familie Heinze gehört zu den 420 autofreien Haushalten im Vauban. Wohnungseigentümer ohne PKW müssen, anders als laut kommunaler Stellplatz-Satzung vorgesehen, keinen Parkplatz nachweisen. Aber 3700 Euro an den Verein Autofrei zahlen. Der sichert den Eigentümern im Gegenzug zu, Parkplätze auf seinem eigenen Grundstück zu bauen, falls sie doch wieder ein Auto brauchen. Ergebnis des Konzepts: Auf 1000 Einwohner kommen im Vauban keine 200 Kraftfahrzeuge, sagt Hannes Linck vom Verein Autofrei.



"Bundesdurchschnitt sind 500 pro 1000 Einwohner, über Stadt und Land. Wir haben 190, ich glaub', die Stadt Freiburg liegt bei 300."

Keine kostenlosen Parkplätze

Vauban senkt den Schnitt, bekräftigt Linck. Als fester Mitarbeiter des Vereins sammelt er jährlich eine unterschriebe Erklärung der "Autofreien" ein, dass sie bis auf Carsharing weiter ohne PKW auskommen. Wer dagegen im ruhigen Vauban nicht ohne Auto leben möchte, muss einen Parkplatz in einer der beiden Quartiersgaragen kaufen. Deren Effekt erläutert Autofrei-Vorstand Heinze:



"Dass das Parkhaus am Rand ist und der Weg zum Parkhaus länger ist als zur Straßenbahn-Haltestelle und zum eigenen Fahrrad, hat ja den Vorteil, dass die Nutzung des Autos deutlich reduziert wird. Das ist ja auch ein Effekt, wenn sie Carsharing nutzen – dazu gibt's eine Untersuchung vom Umweltbundesamt, dass sich durch die Nutzung des Carsharings die Nutzung des Autos drastisch vermindert. Der Verkehr hat sich durch dieses Konzept Parkhaus um die Hälfte reduziert."

Vor der Haustür parken? In der Siedlung Vauban ist das gar nicht vorgesehen. (imago/viennaslide)

Anstatt gewohnheitsmäßig ins Auto zu steigen, denken PKW-Besitzer nach, ob das jeweilige Ziel nicht auch mit dem Rad oder der Straßenbahn zu erreichen ist – vielleicht sogar kostengünstiger oder schneller. Derzeit sind die Plätze in den Quartiers-Parkhäusern des Vauban ausverkauft. Anfangs kosteten sie 18.000, jetzt bis 30.000 Euro. Um den problemlosen Übergang vom auto-basierten ins autofreie Leben und notfalls umgekehrt zu organisieren, bringt Vereinsmitarbeiter Hannes Linck diejenigen, die einen Parkplatz übrig haben und vermieten wollen, mit denen zusammen, die einen brauchen.

Abgasfreie Mobilität im Paket

Im neuen Mannheimer Quartier Benjamin Franklin wird demnächst ein Tiefgaragenplatz frei. Der von Eduard Franke. Der Rentner zog Anfang des Jahres als einer der ersten Mieter ein - "auf Franklin", wie die Mannheimer sagen. Die Franklin-mobil-Managementgesellschaft bot Franke wie allen Bewohnern für 39 Euro im Monat ein Paket abgasfreier Fortbewegung an, nutzbar über eine Smartphone-App. In der Pauschale inbegriffen sind unter anderem 16 Stunden monatliche E-Auto-Nutzung, demnächst auch ein autonom fahrendes Elektro-Shuttle im Viertel. Eduard Franke hat das überzeugt.



"Ich find 's super, also ich hab es schon ein paarmal benutzt und ich denke, ich werde das auch zukünftig weiterhin nutzen und mein Auto abschaffen. Mir reicht ja dann hier, was zu Verfügung gestellt wird."



Soeben hat der Senior ein weißes Elektroauto aus der Tiefgarage unter seinem Wohnblock heraus gefahren. Den lautlosen Fünfsitzer bucht er gelegentlich für Besorgungen. Zwei Fahrzeuge sind im Carsharing-Pool von Evo-Haus zu haben, dem Bauträger, zu dem die Wohnung von Eduard Franke gehört. Und, so Oliver Leicht, Geschäftsführer von Franklin mobil:



"Wenn das weg ist, haben Sie, wenn Sie die Straße runterlaufen, die Möglichkeit, an der Mobilitätszentrale aus dem Quartierspool Fahrzeuge rauszuholen. Dadurch, dass wir auf dieser App miteinander vernetzt sind, kann man frühzeitig in einer Warteliste erkennen, wenn mehr Bedarf ist. Und dann gehen wir los und stellen aus dem Pool, mit den Kollegen, die dort als Quartier-Concierge da sind, ein neues Auto zur Verfügung."



Der "Concierge", die Empfangsperson der Mobilitätszentrale, kümmert sich um das Funktionieren des emissionsfreien Verkehrs. Dass bei Problemen immer jemand da ist, der hilft, unterscheidet Franklin mobil von reinen Carsharing-Konzepten. 30 Elektroautos in der zentral gelegenen Quartiersgarage sollen die Abonnenten buchen können, bei Bedarf wird die Zahl aufgestockt. Für mehrtägige Reisen darf man die Quartiers-Fahrzeuge allerdings nicht nutzen. Seine Urlaube, weiß Eduard Franke, wird er künftig anders organisieren müssen.



"Aber die ganzen täglichen Fahrten, die man hat, die kann man mit dem Auto machen, oder mit den Autos, die dann kommen werden."

Einkaufen mit dem Lastenfahrrad

Die "Franklin Flat" genannte 39-Euro-Pauschale entspricht dem Monatspreis für einen Miet-Parkplatz im Quartier. Die restlichen Unterhaltkosten fürs Auto spart sich Eduard Franke künftig. Leiht er sich über das 16-Stunden-Kontingent hinaus einen PKW aus, so ist das günstiger als beim klassischen Carsharing. Den Parkraum auf Franklin hat Mannheim verknappt - von üblicherweise zwei vorgeschriebenen Stellplätzen auf 0,8 pro Haushalt. Das war im Vorfeld mit den Bauinvestoren ausgehandelt worden und umstritten. Anders als die Solarstadt Freiburg mit ihrem Autofrei-Vorreiter Vauban ist Mannheim eine autoaffine Industriestadt. Mit Blick auf die doppelt so große Siedlung "Franklin" sagt Mannheims grüne Bürgermeisterin Felicitas Kubala:



"Es wird durch diesen geringeren Stellplatzschlüssel durchaus sehr viel weniger Autos in den Quartieren geben. Und wir haben in Mannheim zurzeit einen Schlüssel, dass jeder Haushalt mindestens ein Auto hat, und das wird sich in diesem Viertel deutlich ändern, und dadurch natürlich auch eine bessere Aufenthaltsqualität für die Bürger entstehen, die da wohnen."

Mit Carsharing und Elektrobussen will Mannheim das einst größte geschlossene Wohngebiet der US-Streitkräfte in Europa zum Vorzeigequartier mit einem geringen Energieverbrauch und wenig Emissionen umbauen. (picture alliance / Uwe Anspach)

Parkplätze zu verknappen, sei "autofeindlich", kritisierten Christdemokraten im Stadtrat von Mannheim. Der Neu-Frankliner Eduard Franke findet es praktisch und kostengünstig, dass er seinen Wagen jetzt abschaffen kann. Er vollzieht diesen Schritt schon nach einer Schmalspur-Beratung in Sachen neuer Mobilität. Diese wird soeben zur detaillierten individuellen Effizienz-Beratung ausgebaut. Mitarbeiter der Mobilitätszentrale im Viertel bieten sie jedem an, der einzieht. Der Umzug nach Franklin - eine Chance, die eigene Fortbewegung unter Effizienz-, Umwelt- und Kosten-Kriterien zu überdenken. Auf einem Gang durchs Viertel im Umbruch erläutert der Geschäftsführer von "Franklin mobil" die Leitfragen an die neuen Bewohner:



"Wie ist denn Ihre Mobilität bisher? Was glauben Sie denn, wie Sie sich zukünftig organisieren können? Und dann haben wir ein Programm entwickelt, in dem wir Wege ausrechnen und sagen, 'wenn du damit fährst, mit dem Auto, kostet dich das so viel im Monat, wenn du Fahrrad fährst, kostet dich das so viel im Monat - an Zeit, an Geld. Und wenn du ÖPNV mit der 'Franklin Flat' kombinierst, dann kostet dich das das und das'."



Derzeit hält die Straßenbahn noch am Eingang der entstehenden Siedlung für fast 10.000 Menschen. Später soll die Endhaltestelle mitten im Zentrum des Quartiers liegen. In der 'Franklin Flat' inbegriffen sind auch zwölf Stunden E-Lastenrad im Jahr, präzisiert Oliver Leicht.



"Auf dem Ausredenkatlog Punkt drei: 'ich muss einkaufen'", soll damit entkräftet werden. Außerdem nehmen Mitarbeiter der Mobilitätszentrale Pakete an, um den Lieferverkehr einzudämmen. Insgesamt aber ist das Verhandeln über emissionsarme Fortbewegung mühsam, bilanziert der Stadtplaner. Einfacher bei jungen Leuten, die abgasfreien, lärmarmen Wohn- und Entfaltungsraum für die eigenen Kinder schätzen. Besonders schwierig bei denen, die einen steuerbegünstigten Dienstwagen gestellt bekommen, zu 80 Prozent einen Diesel. Wer emissionsfreie Mobilität politisch voranbringen will, fordert Oliver Leicht, muss das Dienstwagenprivileg kippen.

Das Dienstwagenprivileg soll weg

"Sofort, weil wir glauben, dass es einfach auf Dauer für den Menschen nicht mehr gebraucht wird. Man kann es vielleicht erstmal adaptieren, dass man damit insbesondere den Kostennachteil für batterie- oder Wasserstoff getriebene Fahrzeuge kompensiert, da gibt es gute Vorbilder aus Holland. Aber den klassischen Verbrenner, den halten wir als Firmenfahrzeug-Privileg für Dinosaurier-artig, den brauchen wir nicht mehr."



Wolfgang Heinze, Architekt und Bewohner von Freiburg-Vauban, ärgert sich darüber, dass die Steuerpolitik die Übermotorisierung fördert:



"Wenn ich mir einen Porsche Cayenne kaufe, den kann ich für mein Büro steuerlich absetzen. Wenn ich mir aber einen 50.000 Euro teuren Perserteppich kaufe, kann ich das nicht, denn dann sagt die Steuer, 'das ist aber unangemessen, Herr Heinze': Bei einem Porsche Cayenne würden die nicht sagen, es ist unangemessen. Unsere Automobilindustrie schafft es, dass im Grunde genommen heute alles angemessen ist. Jede Sonderausstattung für 100.000 Euro kann die kleinste Klitsche von der Steuer absetzen. Das heißt, die Steuergesetzgebung ist fürs Auto gemacht und von der Automobilindustrie mit Sicherheit ordentlich forciert."



Der Architekt kommt soeben von einem Termin geradelt. Wegen der guten Auftragslage kann Heinze seine Projekte aufs Stadtgebiet von Freiburg beschränken. Etwa 20 Mal im Jahr nutzt er ein Auto des Carsharing-Anbieters im Viertel.



"Aber im Grunde genommen fahre ich mit dem Fahrrad vor. Das ist auch in Freiburg üblicher als woanders. Man muss sich nicht erst Autorität verschaffen , weil die Handwerker vielleicht denken, hat der den Führerschein abgenommen bekommen oder verdient der so wenig, dass er sich kein Auto leisten kann. Also, hier in Freiburg als Chef eines Architektur-Büros darf man auch mit dem Fahrrad vorfahren", …



… ohne dass es den Ruf ruiniert. Wolfgang Heinze hat sein Büro am Rand von Vauban, geht auf dem dortigen Marktplatz Kaffeetrinken und im Quartiersladen einkaufen. Leben ohne Auto im Stadtviertel der kurzen Wege und breiten Promenaden - das hat für ihn viele Facetten.



"Wenn ich hier mit der falschen Frau im Arm durchgehe, dann weiß das ganze Vauban-Dorf das sofort. Das Tolle an dem geringen Autoanteil ist der hohe Fußgänger- und Fahrradanteil. Wenn ich hier durchgehe - ich grüße ständig irgendjemanden, weil ich ihn kenne. Das heißt, die Kommunikation im öffentlichen Raum ist eine ganz andere. Das sind lauter Aspekte, die in dieser Stellplatz- und damit Auto-Reduzierung hinten dran hängen."



Beate wohnt in Freiburg-Haslach und radelt die drei Kilometer zum Quartiersladen von Vauban, ihrem Arbeitsplatz. Die Verkäuferin kommt gern in das fast autofreie Viertel.

Fast wie auf dem Dorf

"Ich finde es toll, denn man kann schön Fahrrad fahren, ohne dauernd Abgase einzuatmen. Das macht das Ganze so ein bisschen dörflich. Sowieso ist die Atmosphäre ein bisschen dörflich, weil sich jeder hier kennt. Und die meisten duzen sich. Ich genieße es."



Künftig können sich Kunden ein Elektrolastenrad im Quartiersladen leihen, um größere Einkäufe nach Hause zu bringen. Annette Welle hat soeben nur ein paar Kleinigkeiten besorgt.



"Ich hab mir sagen lassen, das ist mit Abstand der beste Bioladen Freiburgs."



Welle wird hier künftig häufiger einkaufen. Sie zieht nämlich ein ins ruhige, grüne Vauban. Und das, obwohl sie gerade überlegte, sich ein Auto zuzulegen. Weil sie es allmählich anstrengend fand, alle Wege zu radeln oder mit Bus und Bahn zu fahren. Doch jetzt bleibt sie dabei.



"Interessant war, dass ich tatsächlich das als Bedingung gestellt bekam, wenn ich die Wohnung will: kein Auto. Mietvertrag nur ohne Autobesitz. Und ich hab die Alternative gewählt, Carsharing in Anspruch zu nehmen und einfach weiterhin autorfrei zu leben. Ich zahl den Preis gerne. Ich freu' mich richtig, richtig hierherzuziehen."



Verrät die sportliche Endfünfzigerin am Rande ihres Einkaufs im Genossenschaftsladen mitten im Vauban. Autofrei – kein Verzicht, sondern ein Gewinn. Die Grundschülerinnen Jasmin und Lena sehen das so. Ebenso die Alt-Vaubanisten Heinze und Linck. Dennoch: Modellwirkung hat Freiburg-Vauban kaum. Beim neuen Gutleutmatten-Quartier in Freiburg-Haslach nahm die Kommunalpolitik Rücksicht auf die Auto-Anhänger, die schon dort lebten und gegen das stellplatzfreie Konzept opponierten. Damit wurde eine Chance in einem zentrumsnahen Viertel vertan, ärgert sich Wolfgang Heinze. Die Gutleutmatten werden mit teuren Tiefgaragen unterhöhlt, das treibt die Preise fürs Wohnen hoch. Auch in Mannheim-Franklin wird der Autoverkehr eher vorsichtig reduziert. Ein Rückschritt gegenüber Vauban? Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller verneint. Der Grünen-Politiker sieht Franklin als Zukunftswerkstatt.



"Wir probieren hier natürlich auch neue Techniken aus, Stichwort Smart Grits, Digitalisierung, all diese Dinge werden da eine große Rolle spielen, und die hat man zu Zeiten von Vauban noch nicht gekannt, da waren das noch Fremdwörter."



Mannheim-Franklin ist in intelligente Stromnetze eingebettet, übersetzt Untersteller. Diese stimmen Erzeugung, Speicherung und Verbrauch aufeinander ab. Soweit ist man in Freiburg-Vauban noch nicht. Doch intelligente Netze und die Verbindung von autofreien Bewohnern über eine App könnten auch dem Vorreiterviertel künftig neue Impulse geben.