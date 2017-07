Einfach mal die Haut abstreifen Symbol zwischen Weisheit und Lüge

Von Uwe Golz

Gestreifte Seeschlange (picture alliance / dpa / Peter Steffen)

Kaum ein Mensch liebt Schlangen. Weder jene, die sich bäuchlings durch Gras und Gestrüpp schlängeln, noch jene, die sich ellenlang vor der Kinokasse oder dem Museum winden. Wobei letzteres durchaus verständlich ist, ist die Angst vor den Schuppenkriechtieren unbegründet. Wer Schlangen in Ruhe lässt, den lassen auch sie in Ruhe. Der Mensch fällt nicht in das Beuteschema.

Als Symbol findet sich die Schlange in fast allen Kulturen. Doch so vielfältig diese Art ist, rund 3500 dieser Schuppentiere sind beschrieben, so unterschiedlich ist auch ihre Bedeutung für den Menschen. Warum sich viele Menschen vor ihr fürchten, ist nicht allein durch die Gefährlichkeit zu erklären, nur rund 750 ihrer Art sind giftig. Allerdings beißen bei Gefahr auch die nicht-giftigen und auch das ist schmerzhaft. Doch bevor es soweit ist, drohen sie im Allgemeinen. Die einen klappern mit ihren Rasseln, andere – wie die Kobras – richten sich auf und spreizen ihren Hals. Warnung ist erste Schlangenpflicht.

Warum aber Schlangen als hinterhältig, als gemein und als Kinderschreck angesehen werden, ist kaum zu erklären. Im Märchen der Brüder Grimm ermöglicht eine weiße Schlange als Speise zubereitet, die Sprache der Tiere zu verstehen, in Afrika umschlingt sie die Erde und ist Hüter der Bodenschätze. Bei den Azteken war sie gefiedert und ist das Symbol für die Unendlichkeit der Zeit; im alten Griechenland stand sie für die Erneuerung des Lebens und umschlingt den Stab des Äskulap, das Symbol der Ärzte; bei den nordamerikanischen Indianern galt sie als Mittler zwischen den Menschen und der Unterwelt und Manitu konnte ihre gehörnte Form annehmen, die dann das Böse vernichtete. Im Islam ist ihr Name el-hayyah, das bedeutet Leben; bei den Kelten war sie das Symbol der Muttergöttin Bridgit, sie wehrte das Unheil ab und bedeutete Fruchtbarkeit; bei den Wikingern umschlang sie als Midgard-Schlange die Welt und als Nidhögg, schrecklicher Beißer, nagte sie an den Wurzeln des Weltenbaums Yggdrasil und stand für das Böse in der Welt.

Dass die Schlange bei uns als böse und hinterlistig gilt, kann durch die Religion erklärt werden. Sie war es, die Eva zum Apfel greifen ließ und diesen Adam anbot. Damit waren die schönen Zeiten im Paradies vorbei. Aber auch im Christentum finden sich die zwei Seiten der Medaille. Sie steht einerseits für Christus als Sinnbild von Weisheit, andererseits eben als Versucher, als Feind Gottes.

"Wenn die Schlange zu giftig ist, gibt ihr Gott eine Klapper", hieß es einst im Kaiserreich Abessinien, dem heutigen Äthiopien und Eritrea. Das ist bis heute so geblieben. Und die einizige Würgeschlange, die in unseren Breiten zu fürchten ist, ist die am Beginn des Schlussverkaufs vor den Kaufhäusern. Ihr zu entkommen erfordert Übermenschliches.

Und welche Schlange beschwor Friedrich von Schiller in "Turandot"?

Unter allen Schlangen ist eine,

Auf Erden nicht gezeugt,

Mit der an Schnelle keine,

An Wut sich keine vergleicht

Diese Schlange, der an Schnelle keine gleicht,

Die aus der Höhe schießt, die stärksten Eichen

Wie dünnes Rohr zerbricht, durch Schloß und Riegel dringt,

Vor der kein Harnisch kann beschützen,

Die sich in eignem Feuer selbst verzehrt,

– Es ist der Blitz, der aus der Wolke fährt.

Das "Sonntagmorgen"-Team erreichen Sie per E-Mail: sonntagmorgen@deutschlandfunkkultur.de.

Oder per Post: Deutschlandfunk Kultur, Hans-Rosenthal-Platz, 10825 Berlin;

Stichwort: Sonntagmorgen