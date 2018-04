Eine deutsch-griechische Familiengeschichte Abschied von der Herrin

Despina und die Einwanderung

Von Jan Tengeler

Griechenland (dpa / Caroline Seidel)

Despina kam 1960 als griechische Gastarbeiterin nach Bremen. Im Alter kehrte sie in ihre Heimat zurück. An ihrem Sterbebett versammelt sich ihre deutsche Familie mit griechischen Wurzeln.

Despina kam Anfang der 1960er-Jahre als Gastarbeiterin nach Bremen. 1964 wird Tochter Margarita geboren. Despina arbeitet im Akkord, kümmert sich ums Kind und eröffnet mit ihrem Mann ein Restaurant. Dreißig Jahre später nach seinem Tod geht sie nach Griechenland zurück. Despina ist die Schwiegermutter des Autors. In Interviews erzählt sie aus ihrem Leben. Als Despina, kurz bevor das Feature fertig ist, stirbt, verwandelt sich die Lebensbilanz in Trauerarbeit.

Despina und die Einwanderung

Von Jan Tengeler

Regie: Giuseppe Maio

Mit: Jan Tengeler, Brigitte Seidel, Margot Lipke, Lothar Krist

Ton: Kai Schliekelmann

Produktion: NDR 2016



Länge: 54'25

Jan Tengeler studierte Germanistik, Philosophie und Soziologie. Als Musiker wurde er an Klavier und Kontrabass in Klassik und Jazz ausgebildet. Als Journalist befasst er sich vor allem mit musikalischen und religiösen Themen. Seit 2002 entwickelt er Musikdokumentationen für deutsche Fernsehsender. 2007 produzierte er das Hörspiel "Balkan, Baby". Gemeinsam mit Arne Birkenstock legte er 2012 den Kino-Dokumentarfilm "Sound of Heimat" vor. 2016 komponierte Jan Tengeler die Musik zum Hörspiel "Ohrfeig" von Abbas Khider. Zuletzt: "Jodelhorrormonstershow – eine Lange Nacht über die Familie Well" (Autor und Regie, Dlf 2017).