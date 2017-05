Ein Veteran kämpft um sein Recht Oberst Chabert

Von Honoré de Balzac

Napoleon bei der Schlacht von Eylau 1807. (imago)

Oberst Chabert wurde in der blutigen Schlacht von Preußisch-Eylau 1807 schwer verwundet. Für tot gehalten, wird er schließlich offiziell für tot erklärt. Aber er lebt und kehrt nach Jahren nach Paris zurück.

Verzweifelt versucht er, seine Identität und sein Vermögen wiederzugewinnen. Doch für den Veteranen Napoleons ist in der Restaurationsgesellschaft kein Platz. Seine Frau Diane, inzwischen Gräfin Ferraud, hat ihr Vermögen in die neue Ehe überführt, so sieht auch sie sich durch Chaberts Rückkehr bedroht. Seine letzte Hoffnung ruht auf dem jungen Advokaten Derville.

Bearbeitung; Hans José Rehfisch

Regie: Hans Busse

Mit: Erwin Geschonneck, Gisela Uhlen, Alexander Hegarth, Friedrich Gnass, Maria Borchard, Robert Johannsen, Robert Aßmann, Fred Düren, Ludwig Sachs, Maria Wendt, Horst Torka, Christoph Beyert und Frank Michaelis

Komposition: Peter Fischer

Ton: Hans-Jörg Wicha

Produktion: Rundfunk der DDR 1957

Länge: ca. 59'

Honoré de Balzac (1799-1850), französischer Schriftsteller. Symbolisch in einer Mönchskutte arbeitete Balzac exzessiv bis zu 17 Stunden am Tag an seinem Hauptwerk "La Comédie humaine", zu der auch die Erzählung "Oberst Chabert" zählt.