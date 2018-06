Ein Überlebens-Hörspiel nach T. H. White Elephant und Känguruh oder Mr. White treibt auf der reißenden Liffey nach Dublin

Eines Tages rutscht der Erzengel Michael durch den Kamin in die Küche (imago)

Zusammen mit den O'Callaghans lebt Mr. White auf einem kleinen Bauernhof. Eines Tages rutscht der Erzengel Michael durch den Kamin in die Küche und verkündet das Kommen der Sintflut. Eine Arche muß also gebaut werden, und Mr. White meistert diese Aufgabe bravourös. Als die Flut tatsächlich eintritt, besteigen die drei ihr sonderbares Gefährt und fahren unter mancherlei Abenteuern davon: gefolgt von einer Schar von Bewunderern; verfolgt vom feindseligen Rest ganz Irlands.

Elephant und Känguruh oder Mr. White treibt auf der reißenden Liffey nach Dublin

Ein Überlebens-Hörspiel nach Terence Hanbury White

Übersetzung: Peter Naujack

Bearbeitung und Regie: Heinz von Cramer

Mit: Peter Lieck, Grete Wurm, Horst Michael Neutze, Hans Georg Panczak, Jutta Graeb, Ursula Hastedt, Ruth Hellberg, Evelyn Pielmeier, Tillmann Braun, Götz-Olaf Rausch, Peter Rühring, Michael Thomas

Ton: Rolf Knapp, Beate Böhler

Produktion: Süddeutscher Rundfunk 1986



Länge: 77'

Terence Hanbury White, 1906 als Sohn britischer Kolonialbeamter in Bombay geboren, schrieb neben Lyrik, ornithologischen Sachbüchern und seiner großen Romantetralogie "The Once and Future King" (dt.: Der König auf Camelot) eine Vielzahl weiterer Romane, unter ihnen "The Elephant and the Kangaroo" (1947). Daneben wurde auch sein Text "Schloss Malplaquet oder Lilliput im Exil" als Hörspiel adaptiert (SR 1990). T.H. White starb 1964 in Piräus.