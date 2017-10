Ein Radiomacher legt sich mit der Mafia an Fiore di Campo

Von Lucia Ronchetti und Aureliana Sorrento

Teil der Gedenktafel für Giuseppe Impastato in Cinisi (Palermo), Italien. (imago)

Das Leben von Giuseppe Impastato war kurz. 1948 in eine sizilianische Mafiafamilie geboren, wandte er sich schon als Jugendlicher gegen die Cosa Nostra.

Er propagierte den Kommunismus, organisierte Bauernproteste, schrieb Gedichte. 1976 gründete er den freien Sender "Radio Aut" und persiflierte dort die Mafiabosse seiner Heimatstadt Cinisi. 1978 wurde er ermordet.

Das Stück ist eine Collage aus Radiomitschnitten, Gedichten und biografischen Szenen über einen mutigen Menschen.

Fiore di campo nasce

dal grembo della terra nera,

fiore di campo cresce

odoroso di fresca rugiada,

fiore di campo muore

sciogliendo sulla terra,

gli umori segreti.

Deutsche Übersetzung:

Wiesenblume sprießt

Im Schoß der schwarzen Erde

Wiesenblume wächst

Mit dem Duft frischen Taus

Wiesenblume stirbt

Und dunkle Säfte zerfließen in die Erde

(Giuseppe Impastato)

Komposition: Lucia Ronchetti

Textregie: Götz Naleppa

Mit: Tonio Arango, Stefan Kaminski, Eduardo Mulone

Ton und Technik: Hermann Leppich, Gregorio Karman, Hannes Fritsch und Philip Adelmann

Produktion: Deutschlandradio Kultur/Studio für Elektroakustische Musik der Akademie der Künste Berlin 2016

Länge: 49'20

(Wdh. v. 01.07.2016)

Lucia Ronchetti, Komponistin, wurde 1963 in Rom geboren. Sie studierte Komposition und Computermusik an der Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Zuletzt für Deutschlandradio Kultur "Sebenza e-mine" (2010).

Aureliana Sorrento, 1971 in Kalabrien geboren, ist Journalistin und Radiomacherin. Sie studierte Journalismus an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover. Heute schreibt sie für Tageszeitungen und für den Rundfunk.