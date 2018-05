Ein Blindenfußball-Sommermärchen Ich laufe durch den dunklen Raum und jubele

Von Rainer Schildberger

Blindenfußball-Bundesliga auf dem Universitätsplatz in Heidelberg (picture alliance / dpa / Fredrik von Erichsen)

Der Ball rasselt. Das Spielfeld hat Banden. Wenn der Ball gegen die Bande schlägt, macht er Geräusche. Der Torwart und die Guides am Spielfeldrand dirigieren die Spieler lautstark in die passende Richtung, denn die Spieler sind blind. Taime Kuttig verlor sein Augenlicht, da war er zwölf. Heute ist er 24. In der Blindenstudieranstalt "Blista" lernte er den Blindenfußball kennen. Ein raues Spiel für Mutige. Durch den Sport hat Taime begriffen, dass er im Team stärker ist. 2017 träumt er vom großen Titel bei der Blindenfußball-Europameisterschaft.

Regie: Friederike Wigger

Ton: Markus Freund

Produktion: NDR/RBB 2017



Länge: 53’46

Rainer Schildberger, 1958 in Berlin geboren, studierte Musik, Geschichte und Sport in Darmstadt, Berlin und Los Angeles. Seit 1994 Feature- und Hörspielautor. Schreibt auch Romane und Erzählungen. Lebt in Berlin. Zuletzt: "Ingredients of Democracy" (RBB/Dlf 2016), ‚Die Tauben vom Hauptbahnhof’ (Dlf 2015). "Der Alte lässt das Spinnen nicht" (SWR 2015), "Das Land in meinem Kopf" (SWR 2014) und ‚Auf der Suche nach der Altersweisheit’ (DKultur 2008).