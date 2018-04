Kulturnachrichten

Sonntag, 8. April 2018

Eifel-Literatur-Festival hat begonnen Auch Literatur-Nobelpreisträgerin Alexijewitsch wird erwartet In Wittlich hat das 13. Eifel-Literatur-Festival begonnen. Mit mehr als 14.000 erwarteten Besuchern ist es das größte Literaturfestival in Rheinland Pfalz. Eröffnet wurde es am Abend mit einer Lesung des Thriller-Autors Sebastian Fitzek. Bis Ende Oktober stehen mehr als 20 renommierte Schriftsteller auf dem Programm, unter anderen Charlotte Link und die Nobelpreisträgerin für Literatur von 2015, Swetlana Alexijewitsch. Die Literaturreihe findet alle zwei Jahre statt, das Budget beläuft sich auf rund 300.000 Euro. Auch die Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass und Herta Müller sind hier bereits aufgetreten.

Filmschaffende fordern Änderung der Förderkonzepte Kongress im Rahmen des Lichter-Filmfestivals in Frankfurt am Main Beim Kongress „Zukunft deutscher Film", der im Rahmen des Lichter-Filmfestivals in Frankfurt am Main stattfand, haben die Teilnehmer einvernehmlich eine Entbürokratisierung der Filmförderung gefordert. Insbesondere die Ko-Finanzierung großer Filmproduktionen durch Fernsehanstalten und die damit einhergehende inhaltliche Einflussnahme wurden kritisiert. Diese Gelder sollten, so die Forderung, in einen zentralen staatlichen Fonds fließen. Dieser könnte dann Filmkunst jenseits des Mainstreams fördern, die auch nicht an eine Fernsehausstrahlung gekoppelt sein müsste. Die gegenwärtige Förderpraxis erziele weder herausragende wirtschaftliche noch herausragende künstlerische Erfolge.

Historiker Reinhard Rürup gestorben Rürup galt als einer der wichtigsten deutschen Forscher zur NS-Geschichte Der Historiker Reinhard Rürup ist tot. Das meldet der Tagesspiegel und beruft sich dabei auf das Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Demnach starb Rürup am Freitag im Alter von 83 Jahren im Kreis seiner Familie. Er galt als einer der wichtigsten deutschen Forscher zur NS-Geschichte. Von 1989 bis 2004 leitete Rürup die Gedenkstätte „Topographie des Terrors“ in Berlin. Von 1975 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1999 hatte er den Lehrstuhl für Neuere Geschichte an der Technischen Universität Berlin inne. Seit 2002 war er Mitglied in der Limbach-Kommission für Raubkunst-Streitfälle. 2010 erhielt Rürup für seine zahlreichen Ehrenämter den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland.