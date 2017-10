Echtzeit - die ganze Sendung Tischlein, ich check Dich

Moderation: Mandy Schielke

Keramik ist schon Kult: Der Blick für den Tisch muss erst noch geschult werden (picture alliance / dpa / Foto: Bernd Settnik)

Tischen wird beim Essen zumeist weniger Aufmerksamkeit geschenkt als allem, was auf ihnen steht – so selbstverständlich sind sie da. Einen Tisch selber zu bauen, schärft da den Blick auf das, worauf es ankommt.

Die Echtzeit ruft zu Tisch und schenkt heute endlich den Nebendarstellern der Esskultur ihre Aufmerksamhkeit: Den Tischen und was darauf steht. Im Selbstbau versuchen wir herauszufinden, was einen guten Tisch ausmacht.

Wir beschäftigen uns mit dem Kult um Keramikgeschirr.

Und wir nehmen Platz an historischen Tafeln. Wir blicken zurück auf eine Zeit, in der die Zeit am Tisch den Tag noch struktierte. Andreas Morel ist Kunsthistoriker und ehemaliger Fernsehkoch in der Schweiz. Ihn haben wir gefragt, ob der Tisch noch das Zentrum des Hauses ist, und wie die Tischkultur sich in der Neuzeit entwickelt hat.

Das Dessert hat heute wenig Kalorien: Wir probieren die angeblich gesunde Abkehr vom Tisch und testen das periodische Fasten, das immer mehr Anhänger gewinnt.