Echtzeit - Die ganze Sendung Raumgefühle

Moderation:Katja Bigalke

Computerarbeitsplätze im Bürogebäude des US-Konzerns Facebook in Hamburg, das von den Mitarbeitern Ende Februar 2015 bezogen wurde; das Foto wurde am 1. April 2015 von Facebook veröffentlicht. (Foto: Facebook/dpa)

Räume lassen uns nicht kalt. In Räumen fühlen wir uns wohl oder nicht. Sie ziehen uns an oder stoßen uns ab. Doch ihrer Wirkung sind wir uns nicht bewusst, obwohl wir allgegenwärtig in Räumen sind. Diese Echtzeit-Ausgabe unternimmt den Versuch, unsere Wahrnehmung zu schärfen.

In welchen Räumen entfaltet sich Kreativität? Woher kommt die deutsche Dichtersehnsucht nach dem Blick ins Grüne? Wieviel Raum nimmt ein Mensch ein? Die japanische Schriftstellerin Yoko Tawada hat dazu sehr dezidierte Meinung.

Außerdem statten wir der Neuen Altstadt in Frankfurt einen ideologiefreien Besuch ab. Uns interessiert nicht die Frage, welche politische Gesinnung Liebhaber von Rekonstruktionen antreibt, sondern was genau in diesen Neuen Alten Räumen so etwas wie "Behaglichkeit" auslöst - der Stadtgrundriss, die Fassaden, der Maßstab?

Schließlich noch eine Abrechnung mit dem Hipsterrestaurant. Wir haben die Nase voll von Lokalen, die unseren Geschmack perfekt zu bedienen glauben und gehen stattdessen in die türkische Fisch-Bude. Ein Hoch auf Fischernetze, Muscheln, Rettungsring und andere Dekorationsobjekte!