Echtzeit - die ganze Sendung Alles nicht so einfach - ohne Trainer und Antreiber

Moderation: Mandy Schielke

Eine Nordic-Walking-Gruppe läuft am Ufer des Bodensees entlang. (picture-alliance / dpa / Felix Kästle)

Das Leben wird immer unübersichtlicher, die Herausforderungen immer größer, der Druck nimmt zu. Und zwar nicht nur im Beruf, sondern auch in der Freizeit. Wie den zusätzlichen Stress meistern?

Man holt sich für die Herausforderungen des Lebens einfach Hilfe: Trainer, Lehrer, Antreiber, Motivatoren, Mentoren, Coaches.

Diese Ausgabe der Echtzeit schaut sich einmal näher an, was die bringen können. Unsere Reporter waren - unter fachkundiger Anleitung - im Wald "baden", sie haben beim Joggen Müll gesammelt und sie wollten sich an einem Tag das Golfen beibringen lassen.

Wer auch gerne etwas theoretischen Überbau hätte, bekommt ihn von Coach Sonja Umstätter geliefert.