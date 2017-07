Dokumentaristin der Gegenwart "Mein Bildermachen ist von existentieller Bedeutung"

Photographin Regina Schmeken im Gespräch Ulrike Timm

Regina Schmeken (Axel Schmidt)

Bildermachen sei eine permanente Auseinandersetzung mit der Welt, meint die Photographin Regina Schmeken. Ihre Arbeit helfe ihr, die Herausforderungen des Lebens zu meistern.

Seit dreißig Jahren begleitet sie das politische Geschehen mit ihren Aufnahmen, die in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht werden - nie illustrierend, immer kommentierend. Ob es um Schlachthöfe, Bunker oder Fußballspieler geht - Regina Schmekens Photographien sind schwarz-weiß und abstrahieren das Geschehen. Aus vielen Zeitungsaufträgen sind Bücher und Ausstellungen entstanden.

So auch jetzt mit "Blutiger Boden - die Tatorte der NSU", ab dem 29. 7. im Martin Gropius Bau in Berlin zu sehen. Sechs bis dreizehn Jahre nach den Morden der NSU hat Regina Schmeken die Orte aufgesucht, an denen Menschen durch den nationalsozialistischen Untergrund ihr Leben verloren haben. Dass der Rechtsextremismus hier Fuß fassen konnte und unbemerkt blieb, beunruhigt die engagierte Photographin sehr.

Wie sie die Bildsprache bei der Zeitung verändert hat, warum ihre Aufnahmen von der Tatorten der NSU verstören und wie sie Politiker auf Gruppenphotos aufmischt - darüber unterhält sich Regina Schmeken mit Ulrike Timm - am 24.07.2017 ab 9.07 Uhr.