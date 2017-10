Kulturnachrichten

Montag, 30. Oktober 2017

DOK Leipzig eröffnet Bildsprache des Kommunismus steht im Fokus Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat das 60. Filmfestival DOK Leipzig eröffnet. Sie würdigte dabei den Mut und die politische Haltung von Dokumentarfilmern. Mit seiner tiefen Recherche, seiner Erzählkunst und seinen atmosphärisch starken Bildern sei der Dokumentarfilm in Zeiten digitaler Informationsfluten wichter denn je, betonte die CDU-Politikerin. Bis zum Sonntag werden in Leipzig 340 Filme aus 57 Ländern gezeigt. Eröffnet wird das Festival mit dem Film "Betrug" des Münchner Regisseurs David Spaeth über einen Hochstapler aus Halle an der Saale. Einen besonderen Fokus legt das Festival auf die Bildsprache des Kommunismus. Thematisiert werden etwa die russische Oktoberrevolution vor 100 Jahren oder der Vergleich der Propaganda Lenins mit derjenigen von US-Präsident Donald Trump.

Auschwitz-Prozessakten jetzt Weltdokumentenerbe Auch die "Constitutio Antoniniana" wurde aufgenommen Die Verfahrensunterlagen und Tonbandaufnahmen des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses sind von der Unesco in das Weltdokumentenerbe aufgenommen worden. Das teilte die Deutsche Unesco-Kommission in Bonn mit. Sie erinnerte daran, dass der von 1963 bis 1965 geführte Prozess den millionenfachen Mord an Juden, Minderheiten, politischen Gegnern und Angehörigen der Völker Europas während der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland erstmals in seinem gesamten Umfang in das Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt habe. Laut Unesco setzen sich die Prozessunterlagen aus 454 Aktenbänden sowie 103 Tonbändern zusammen. Ebenfalls in das Weltdokumentenerbe nahm die Unesco das in der Universitätsbibliothek in Gießen aufbewahrte Papyrusdokument "Constitutio Antoniniana" auf. Es ist den Angaben zufolge das einzige erhaltene Exemplar dieser Constitutio, mit der Kaiser Marcus Aurelius Severus Antoninus um 212/213 nach Christus sämtlichen freien Bewohnern des Römischen Reichs das römische Bürgerrecht verlieh.

20 Jahre Casa di Goethe Grütters: Lebendiger Treffpunkt des deutsch-italienischen Kulturaustauschs Die Casa di Goethe in Rom feiert heute mit einem Festakt und einer Vernissage ihr 20jähriges Bestehen. Das einzige Museum Deutschlands im Ausland widmet sich dem literarischen Schaffen Johann Wolfgang Goethes und seiner epochemachenden Italienreise. Gefördert wird es durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Staatsministerin für Kultur und Medien Monika Grütters gratulierte dem Museum zum Jubiläum und erklärte, die Casa di Goethe habe sich seit vielen Jahren als lebendiger und wichtiger Treffpunkt des kulturellen Austausches zwischen Italien und Deutschland etabliert. Aus Anlass des 20jährigen Bestehens zeigt die Casa di Goethe vom 31. Oktober 2017 bis 14. Januar 2018 die Ausstellung "Collezionare al Corso. Zeichnungen, Graphik und Skizzenbücher der Casa die Goethe". Vom Palazzo an der Via del Corso 18 aus, in dem heute das Goethehaus untergebracht ist, entdeckte der Dichter in den Jahren 1786 bis 1788 Rom. Seine "Italienische Reise" begründete für lange Zeit die Italiensehnsucht vieler Deutscher.

50 000 Euro für Künstler-Ateliers Brandenburg will Künstlern Räume zum Entfalten bieten Brandenburg stellt im kommenden Jahr rund 50 000 Euro für Künstler-Ateliers bereit. Anträge könnten bis zum 6. November gestellt werden, teilte das Kulturministerium mit. Die Atelier-Miete wird für ein Jahr bis zu 250 Euro monatlich gewährt. Für den Atelier-Ausbau können bis zu 5000 Euro beantragt werden.Kunst und Künstler benötigten Räume, um sich entfalten zu können, betonte Kulturministerin Martina Münch (SPD). Die Atelier-Förderung soll dabei helfen, sich freier von Alltagszwängen auf neue künstlerische Projekte zu konzentrieren. Das Programm ist für Bildende Künstler gedacht, die ihren Wohnsitz oder den Schwerpunkt ihres Schaffens in Brandenburg haben.

Herta Müller Ziel wütender Kommentare Die Schriftstellerin hatte den serbischen Nationalismus kritisiert Die in Berlin lebende Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller ist nach ihrer Kritik am serbischen Nationalismus Ziel wütender Kommentare geworden. Sie solle sich erst einmal in den entsprechenden Büchern über die Kriege beim Auseinanderfallen Jugoslawiens informieren, bevor sie einseitig den Serben die Schuld zuschiebe, verlangte selbst in der liberalen Belgrader Zeitung "Danas" die Übersetzerin Milica Spadijer. Müller hatte im Rahmen der Belgrader Buchmesse die Serben beschuldigt, als Aggressor in den Kriegen der 90er Jahre für millionenfaches Leid und Elend verantwortlich zu sein. In den Tagen zuvor waren serbische Medien mit Müller hart ins Gericht gegangen.

"Echo Klassik" in der Elbphilharmonie verliehen Tenor Jonas Kaufmann erhielt den Preis bereits zum achten Mal Der deutsche Tenor Jonas Kaufmann, der britische Geiger Daniel Hope und die US-Mezzosopranistin Joyce DiDonato haben am Sonntagabend die Hauptpreise beim "Echo Klassik" erhalten. Hamburgs Generalmusikdirektor Kent Nagano, der als "Dirigent des Jahres" geehrt wurde, leitete das Philharmonische Staatsorchester Hamburg und eröffnete die Gala mit dem "Ungarischen Tanz Nr. 5" von Johannes Brahms. Moderiert wurde die Gala von Thomas Gottschalk. Kaufmann, der in der Kategorie "Bestseller des Jahres" für sein Album "Dolce Vita" geehrt wurde, erhielt den Preis bereits zum achten Mal. DiDonato wude als beste Sängerin geehrt. Die Ehrung "Sänger des Jahres" ging an den deutschen Bariton Matthias Goerne. Die Sopranistin Aida Garifullina aus Russland wurde in der Kategorie "Solistische Einspielung" geehrt. Die Auszeichnung als beste Nachwuchskünstlerin ging an Pretty Yende aus Südafrika. Als Instrumentalisten wurden der italienische Pianist Maurizio Pollini, die lettische Akkordeonistin Ksenija Sidorova und der französische Pianist Lucas Debargue ausgezeichnet. Die Sängerin, Regisseurin, Autorin und Pädagogin Brigitte Fassbaender erhielt einen "Echo Klassik" für ihr Lebenswerk.

Baustart für umstrittene Garnisonkirche Proteste bei Predigt von Altbischof Huber Mit einem Festgottesdienst hat die Stiftung Garnisonkirche den Startschuss für den umstrittenen Wiederaufbau der einstigen Potsdamer Militärkirche gegeben. "Nun soll der Turm ein weithin sichtbares Wahrzeichen des Friedens und der Versöhnung werden", sagte der Kuratoriumsvorsitzende und Altbischof Wolfgang Huber in seiner Predigt auf der Baustelle. Etwa 50 Demonstranten protestierten mit einem Megafon und Trillerpfeifen lautstark gegen den Wiederaufbau. Zu den Kritikern zählen zahlreiche Initiativen auch von evangelischen Christen, die in der Garnisonkirche eine Stätte des preußischen Militarismus sehen. Beim sogenannten "Tag von Potsdam" im März 1933 hatte Reichspräsident Paul von Hindenburg dem neuen Reichskanzler Adolf Hitler in der Kirche die Hand gegeben. Den Befürwortern gilt der Turm dagegen als Wahrzeichen Potsdams. Der im Krieg schwer zerstörte Turm war 1968 auf Geheiß der DDR- Führung gesprengt worden. Vor dem Aufbau wird nun zunächst das Fundament geschaffen. Für einen sicheren Stand des hohen Turms werden 38 Betonpfähle 38 Meter tief in die Erde versenkt. Von Mai 2018 an soll der Turm dann wachsen.

Steen-Andersen erhält Mauricio-Kagel-Musikpreis Ehrung fand im Rahmen des Festivals "Now!" für Neue Musik statt Der dänische Komponist und Installationskünstler Simon Steen-Andersen hat den mit 50.000 Euro dotierten Mauricio-Kagel-Musikpreis der Kunststiftung NRW erhalten. Der 41-Jährige wurde in Essen im Rahmen des Festivals "Now!" für Neue Musik geehrt. In der Preisbegründung hieß es, Steen sei eine außergewöhnliche Künstlerpersönlichkeit. Als "kluger Stratege und furchtloser Experimentator" entwickle er eigenwillige künstlerische Positionen, die seinen Rang begründeten. Von dem Preisgeld sollen 20.000 Euro in ein künstlerisches Projekt in Nordrhein-Westfalen eingebracht werden. Das Festival "Now!", das am kommenden Sonntag endet, befasst sich in diesem Jahr mit Grenzbereichen zwischen klassischer Komposition und Jazzimprovisation sowie zwischen europäischer und außereuropäischer Musiksprache.

Alex Burkhard ist bester Poetry-Slammer "Heun und Söhne" Sieger im Teamfinale Alex Burkhard ist Meister im deutschsprachigen Poetry Slam. Der Bühnendichter aus München setzte sich im Finale gegen Fabian Navarro und Yannick Sellmann in der ausverkauften Staatsoper in Hannover durch. Das Teamfinale hatte zuvor das Duo "Heun und Söhne" mit Julian Heun und David Friedrich aus Berlin und Hamburg für sich entschieden. Zwischen den beiden Endrunden machte der letztjährige Sieger im Einzelwettbewerb, Philipp Scharrenberg, einen Gastauftritt. Auch der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil ließ sich den wortgewaltigen Schlagabtausch der besten deutschen Bühnendichter nicht entgehen. Insgesamt waren seit Dienstag rund 300 Wortakrobaten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in Hannover bei der 21. Auflage des Poetry Slam zu Gast. Den fünftägigen Wettbewerb verfolgten nach Angaben der Veranstalter rund 10.000 Zuschauer.

Sigmund-Freud-Preis für Historikerin aus Münster Barbara Stollberg-Rilinger erhält Preis für wissenschaftliche Prosa Die Historikerin Barbara Stollberg-Rilinger ist mit dem Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa ausgezeichnet worden. Er ist mit 20.000 Euro dotiert und wurde in Darmstadt verliehen - bei der Vergabe des Georg-Büchner-Preises. Stollberg-Rilinger ist Professorin an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Stellvertretende Vorsitzende des Verbands der Historiker Deutschlands. Sie wurde schon mehrfach ausgezeichnet. Mit dem Preis werde eine Historikerin gewürdigt, die ein neues Bild vom frühneuzeitlichen Heiligen Römischen Reich entwickelt und die maßgebliche Biografie von Kaiserin Maria Theresia vorgelegt hat, heißt es in der Begründung der Jury.