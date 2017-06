Documenta-Radio "Savvy Funk" Über das Hören das Sehen infrage stellen

Marcus Gammel im Gespräch mit Katrin Heise

"SAVVY Funk" ist Teil des Radioprogramms "Every Time A Ear Di Soun". (Laurenz Brunner)

In Kooperation mit Deutschlandfunk Kultur startet die documenta 14 am Samstag ein dreiwöchiges künstlerisches Radioprogramm. Neben Nachrichten, Wetter, Musik und Magazinen sendet "Savvy Funk" auch 32 künstlerische Auftragswerke, so Klangkunstredakteur Marcus Gammel.

Nach Athen und Kassel eröffnet die documenta 14 in Kooperation mit Deutschlandfunk Kultur einen weiteren Spielort: Der Kunstraum SAVVY Contemporary in Berlin wird zum Funkhaus für ein dreiwöchiges künstlerisches Radioprogramm. Unter dem Titel "SAVVY Funk" senden vom 17. Juni bis zum 8. Juli 22 Künstlerinnen und Künstler rund um die Uhr Radio und zeigen damit verbundene visuelle Arbeiten.

"Sie machen ein dreiwöchiges Live-Programm, das erstmal alles hat, was man aufs erste Hören erstmal von einem normalen Radiosender erwarten würde: Nachrichten, Wetter, Musikmagazine, Kulturmagazine, was so dazu gehört", so der Mitkurator des Programms und Klangkunst-Redakteur von Deutschlandfunk Kultur, Marcus Gammel. "Aber Künstler machen das natürlich ein bisschen anders als Journalisten. Die Nachrichten zum Beispiel, die werden gesungen."

Vorgetragen würden immer die Nachrichten vom Vortag, wobei ausgewürfelt werde, aus welcher Weltregion diese kommen sollten.

"Es werden sich Sachen umkrempeln"

"Es klingt sehr vielfältig", sagte Gammel. "Es holt einen schon ab bei dem, was man im Radio hören möchte, also es gibt Informationen, es gibt interessante Gespräche, es gibt tolle Musik. Aber natürlich werden immer wieder neue Dinge zu hören sein, es werden sich Sachen umkrempeln, es werden auch unterschiedliche Sprachen zu hören sein."

Letztlich gehe es bei Savvy Funk um "unlearning", also "entlernen", sagte Gammel. "Etwas, was man denkt, eigentlich verstanden zu haben, radikal infrage zu stellen. Und darum geht es eben der documenta: auch das Sehen über das Hören infrage zu stellen."

Eröffnungsfeier am 17. Juni

"SAVVY Funk" von documenta 14 und Deutschlandfunk Kultur ist Teil des Radioprogramms "Every Time A Ear Di Soun". Es umfasst unter anderem 32 Auftragswerke, die seit dem 8. April durch acht internationale Radiosender zirkulieren.

Die Eröffnungsfeier der deutschen Station findet am 17. Juni um 18 Uhr im Kunstraum "Savvy Contemporary" im Silent Green in Berlin-Wedding statt. Bei der Eröffnung werden unter anderem Adam Szymczyk, künstlerischer Leiter der documenta 14, und Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, Curator at Large der documenta 14 und Leiter von SAVVY Contemporary, auftreten.