Kulturnachrichten

Mittwoch, 21. Juni 2017

Documenta-Institut wird an Kasseler Universität gebaut Geplanter Standort an vielbefahrener Straße sorgt für Diskussion unter Stadtverordneten Das Institut zur Erforschung der Documenta-Geschichte wird in Kassels Nordstadt entstehen. Der Magistrat der Stadt Kassel hat für einen Platz nahe der Universität am Holländischen Platz gestimmt. "Der Standort (...) bildet räumlich ein Scharnier zwischen der Universität und den zentralen documenta Standorten", sagte Oberbürgermeister Bertram Hilgen (SPD). 17 Standorte waren im Gespräch, Kassels Bürger wurden in die Entscheidung nicht mit einbezogen. Das Institut wird die Geschichte der documenta aufarbeiten und sich interdisziplinär mit ihren Schwerpunkten beschäftigen.

Fête de la Musique läutet den Sommer ein Musiker spielen auf vielen Bühnen kostenlos In mehr als 50 deutschen Städten und Gemeinden wird heute die Fête de la Musique gefeiert. Allein in Berlin spielen auf mehr als 100 Bühnen Musiker kostenlos und unter freiem Himmel. Die Spannweite reicht von Techno über Jazz bis zu Weltmusik aus Syrien, Ungarn oder Finnland. Die Idee, zu Sommeranfang ein Fest der Musik stattfinden zu lassen, kommt ursprünglich aus Frankreich.

Daniel Day-Lewis hört auf Britisch-irischer Schauspieler gewann drei Mal den Oscar Die Ankündigung sorgte für Entsetzen in Hollywood: Der 60-jährige Daniel Day-Lewis hört mit der Schauspielerei auf. Seinen letzten Film habe er abgedreht, sein letztes Theaterstück absolviert, teilte eine Sprecherin mit. Er danke allen Kollegen und Zuschauern. Die Entscheidung für das Karriereende sei privat gefallen, weitere Kommentare werde nicht geben, sagte sie. In dem im Dezember erscheinenden Film "Phantom Thread" von Paul Thomas Anderson wird Day-Lewis damit letztmals zu sehen sein. Als einziger Schauspieler wurde er drei Mal mit dem Oscar in der Kategorie "bester Schauspieler" ausgezeichnet. Neben seiner Darstellung in "Lincoln" gewann er den begehrten Preis auch für seine Charaktere in "My Left Foot" und "There Will Be Blood".

Chefin des Circus Krone gestorben Christel Sembach-Krone wurde 80 Jahre alt Jahrzehntelang leitete sie Europas größten Zirkus. Nun ist Christel Sembach-Krone nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Wie der Zirkus in München mitteilte, soll ihre Adoptivtochter Jana Mandana Lacey-Krone ihre Nachfolge antreten. Von 1956 bis 2006 stand Sembach-Krone mit ihren dressierten Pferden selbst in der Manege. Ihr Großvater Carl Krone hatte einst den Weltruhm des Circus Krone begründet. Vor mehr als 100 Jahren zeigte er den Menschen eine neue Sensation: Der Löwe Pascha thronte auf dem Rücken eines Pferdes. Carl Krone wollte Tiere nicht mehr nur zeigen, sondern dressieren. Trotz zunehmender Kritik von Tierschützern besuchen bis heute mehr als eineinhalb Millionen Menschen jährlich die Shows des Circus Krone in München.