Documenta-Bier "Sufferhead" Ein Kunstwerk zum Trinken

Von Susanne Burkhardt

"Köstlich" sei Sufferhead, befanden Susanne Burkhardts Testtrinker. (Imago / Westend61)

Die documenta ist um eine Attraktion reicher: Bei der diesjährigen Kulturschau wurde nach den Vorstellungen des Künstlers Emeka Ogboh ein Bier gebraut - ein ganz besonderes.

"Sufferhead" ist ein Stout, ein dunkles Bier, mit recht viel Alkohol und es enthält Chili und Ingwer. Kunst wird das Bier vor allem, weil ein Künstler an seiner Entstehung beteiligt war: Emeka Ogboh, nach dessen Vorstellungen das Bier entstand.

Es ist ein documenta-Bier, daran beteiligt ist eine lokale Craft-Beer-Brauerei. Begleitet wird das Kunstwerk "Bier" von einer großen Kampagne: Überall in Kassel ist das Stout plakatiert.

Es schmeckt fast ein bisschen lakritzig, mit einem leicht scharfen Nachgeschmack - das ist das Chili. Der Name leitet sich ab von Fela Kutis Song "Original Suffer Head". Und der Name beschreibt auch gleichzeitig, was passiert, wenn man zu viel davon trinkt...